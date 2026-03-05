Debates sobre economía y clima de negocios marcaron el inicio del Foro de Inversiones en Mendoza

El Foro de Inversiones y Negocios comenzó este jueves en la provincia de Mendoza con la presencia de cientos de empresarios, bodegueros y referentes de la política regional . El encuentro se desarrolla en el Hotel Hilton y reúne a los protagonistas del entramado productivo local.

La actividad se extenderá durante dos jornadas, este jueves 5 y viernes 6 de marzo. La apertura oficial está encabezada por el gobernador Alfredo Cornejo, el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo y el presidente del Consejo Empresario Mendocino, Martín Clément .

Durante la mañana se desarrollaron tres conferencias en simultáneo en las que se debatieron distintos temas vinculados con la economía regional. Entre los ejes abordados estuvieron la situación de las pymes, el clima de inversiones en la provincia, la reforma laboral, la vitivinicultura y también un panel dedicado a neurociencia aplicada a la toma de decisiones .

Al mismo tiempo, decenas de empresarios participaron con altas expectativas y aprovecharon el espacio para intercambiar miradas y experiencias. El networking es, de hecho, uno de los objetivos centrales del evento: generar vínculos, conocer realidades empresariales diversas y explorar oportunidades de negocios .

Entre los referentes presentes estuvo el empresario Rubén David, quien destacó la convocatoria del encuentro.

“Estamos sorprendidos por la cantidad de participantes, no solamente empresarios locales y nacionales, sino también internacionales que están mirando Mendoza, preguntando y tratando de ver qué negocios pueden realizar. Es una buena señal, no solo para la provincia, sino también para la Argentina”, señaló.

En diálogo con Sitio Andino, David identificó que la minería aparece como uno de los grandes motores potenciales de la economía provincial, con impacto en otras actividades como el transporte o los servicios vinculados a la tecnología. “La verdad es que vengo con muchas expectativas”, sostuvo.

Las conferencias que marcaron el inicio del Foro

1. Macro ordenada y micro con desafíos

El ministro de Hacienda y Finanzas de Mendoza, Víctor Fayad, y el economista Alejo Costa, jefe de estrategia de Max Capital, compartieron escenario en el panel titulado “Perspectivas 2026: entre la macro que ordena y la micro que invierte”. Durante la charla analizaron el escenario político y económico del país y coincidieron en una mirada relativamente optimista para el desarrollo del año.

Costa explicó que el foco del Gobierno nacional está puesto principalmente en la actividad energética, el agro y la minería, mientras que la industria y la construcción aparecen hoy más relegadas dentro de la estrategia económica. “Es una característica del modelo económico, no un defecto”, señaló el economista.

En ese sentido, el funcionario mendocino señaló que la estructura productiva de Mendoza tiene características particulares, ya que no cuenta con un entramado de industria protegida como ocurre en otras provincias. Por eso, los ejes de desarrollo se concentran principalmente en energía, minería y petróleo. De todos modos, el ministro remarcó que el comercio sigue siendo uno de los sectores más dinámicos de la provincia, aunque reconoció que también enfrenta desafíos en el contexto económico actual.

2. El negocio del vino frente a nuevos desafíos

Otro de los paneles que se desarrolló en simultáneo fue “El presente y el futuro del negocio del vino”, impulsado por Banco Supervielle y encabezado por Javier Merino.

foro de inversiones vitivinicola “El presente y el futuro del negocio del vino” fue una de las conferencias de la mañana.

Durante su exposición, el especialista analizó la situación crítica que atraviesa la actividad vitivinícola, un fenómeno que no se limita a la Argentina, sino que se replica en distintos mercados del mundo. Entre los factores que inciden en este escenario mencionó los cambios en los hábitos de consumo, así como el crecimiento de nuevos países productores que amplían la competencia global. En ese contexto, remarcó que la competencia por cada espacio en las góndolas del mundo es cada vez más intensa.

Sin embargo, también señaló que existen ventajas competitivas que el sector debería profundizar, especialmente en materia de innovación. “La digitalización es un enorme inductor de cambio. Si el sector no se adapta, la consecuencia es pérdida de competitividad. Cambiar las formas de trabajar no es gratuito: requiere inversión, financiamiento y nuevas capacidades dentro de las empresas”, afirmó.

Merino destacó además que mercados como México y Brasil representan oportunidades concretas para el vino mendocino, y sugirió explorar nuevas tendencias de consumo, entre ellas el crecimiento de los vinos blancos y rosados. Agregó que “salir de los formatos tradicionales y explorar nuevas alternativas puede ser una oportunidad interesante”, podría alentar al sector.

3. Neurociencia y toma de decisiones

Uno de los espacios más convocantes de la jornada fue la charla del biólogo, educador y especialista en innovación Estanislao Bachrach, quien abordó la relación entre emociones, cerebro y toma de decisiones.

La sala se colmó de participantes interesados en comprender cómo funcionan los procesos mentales que influyen en la vida cotidiana, el liderazgo y el mundo empresarial.

foro de inversiones panl emociones La exposición de Estanislao Bachrach fue una de las más convocantes durante la mañana del jueves.

Expectativa por la apertura oficial

La séptima edición del Foro de Inversiones y Negocios tendrá su apertura oficial en el salón principal con la presencia de autoridades provinciales, el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, y el presidente del Consejo Empresario Mendocino, Martín Clément.

El panel inaugural buscará contextualizar el escenario económico actual y analizar las oportunidades de inversión y desarrollo productivo para Mendoza en los próximos años.