Mendoza pone en marcha el Foro de Inversiones con foco en producción y presencia de figuras nacionales.

La provincia de Mendoza vuelve a ser escenario de uno de los encuentros empresariales más relevantes del país. Este jueves y viernes tendrá lugar la séptima edición del Foro de Inversiones & Negocios, en el marco de la Fiesta Nacional de la Vendimia, bajo el lema “Nuevo tiempo para confiar y crecer”.
Organizado por el Gobierno de Mendoza, a través del Ministerio de Producción, y el Consejo Empresario Mendocino (CEM), el evento se desarrollará en el hotel Hilton Mendoza y convoca a referentes provinciales, nacionales e internacionales con el objetivo de seguir posicionando a la provincia como un destino atractivo y confiable.
Minería: esta actividad se posiciona como una de las grandes protagonistas, en un contexto donde Mendoza inicia un camino prometedor. Entre los paneles destacados figura “De la geología al capital”, en el que especialistas analizan por qué la actividad representa una oportunidad concreta de inversión.
Energía: aquí el debate gira en torno al potencial de crecimiento del sector, con espacios dedicados al desarrollo energético provincial, incluido un panel sobre el sector nuclear como oportunidad. También se abordan instrumentos financieros innovadores para impulsar proyectos energéticos, en línea con el papel clave que ocupa la energía en la matriz productiva.
Financiero: este eje tiene un lugar central, con conferencias sobre perspectivas macroeconómicas, estrategias de inversión y desafíos de largo plazo. Se analizan variables como tasas de interés, tipo de cambio y construcción de carteras en un escenario de transformación económica.
Al mismo tiempo, el Foro incluye paneles sobre:
Innovación en Vitivinicultura;
Inocencia Fiscal y Reforma Laboral, Riesgos y Oportunidades;
“Diálogos con el futuro, ¿Qué futuro estamos creando?”
Presencia nacional y articulación público-privada
Por segundo año consecutivo participa este jueves el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, quien diserta ante los asistentes. La presencia de uno de los principales funcionarios nacionales refuerza la relevancia institucional del encuentro.
En un escenario de transformación del país y crecimiento de sectores específicos, Mendoza expone una matriz productiva en expansión que incluye minería, energía, hidrocarburos, vitivinicultura, economía del conocimiento, logística y turismo.
El subsecretario de Industria, Comercio y Logística, Alberto Marengo, subraya que la provincia ha consolidado una estrategia con reglas previsibles y una fuerte articulación público-privada que transforma oportunidades en inversiones concretas. En ese marco, el Foro ofrece espacios de networking, reuniones B2B entre privados, encuentros con funcionarios provinciales y rondas con inversores nacionales e internacionales.
También se promueve la conexión con startups, la proyección internacional y la participación multinivel con actores públicos, bancos, capitales privados y organismos internacionales.
El presidente del CEM, Martín Clément, sostiene que construir el futuro y crecer implica apostar por valores fundamentales y buenas prácticas, en procesos que requieren tiempo, liderazgo y ética. Además, destacó que el Foro gana visibilidad en distintos ámbitos nacionales e internacionales.
Empresas que acompañan la séptima edición
En 2026, el Foro cuenta con el respaldo de numerosas empresas. Como sponsors Platinum participan Banco Supervielle, Macro, Grupo ST, Emerald Capital y Max Capital.
Como sponsors Oro acompañan Banco Galicia, Mercantil Andina, Pluspetrol, Banco San Juan, Grupo LTN / Fríolatina, JetSmart, Banco Ciudad, EDEMSA, PWC, Sancor Salud, Distrocuyo, Petróleos Sudamericanos, Genneia, Bolsa de Comercio de Mendoza, IOL e IMPSA.
En la categoría Plata se suman EMSA, Sancor Seguros, Venoil, Calzetta S.A., Monteverdi, Tassaroli, Montemar, Andreu, Susbin, Instituto Wolf, PCR, Vistage, Oscar David Mayorista, SEIS, Triunfo Seguros, GT, Chirca, Dervinsa, Ferotec, Rodríguez y Deinhardt Legal, Quintana Energy y BBVA.
Con una agenda amplia, fuerte presencia institucional y foco en sectores estratégicos, el Foro de Inversiones & Negocios reafirma su papel como catalizador de oportunidades para consolidar a Mendoza como un destino competitivo y confiable para la inversión.