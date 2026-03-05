Mendoza pone en marcha el Foro de Inversiones con foco en producción y presencia de figuras nacionales.

La provincia de Mendoza vuelve a ser escenario de uno de los encuentros empresariales más relevantes del país. Este jueves y viernes tendrá lugar la séptima edición del Foro de Inversiones & Negocios , en el marco de la Fiesta Nacional de la Vendimia, bajo el lema “Nuevo tiempo para confiar y crecer” .

Organizado por el Gobierno de Mendoza , a través del Ministerio de Producción, y el Consejo Empresario Mendocino (CEM) , el evento se desarrollará en el hotel Hilton Mendoza y convoca a referentes provinciales, nacionales e internacionales con el objetivo de seguir posicionando a la provincia como un destino atractivo y confiable.

Durante estas dos jornadas, el Foro trabaja para potenciar el desarrollo económico en todas las áreas productivas . La agenda pone el foco en sectores estratégicos que hoy marcan el pulso de la transformación económica:

El evento tendrá lugar este 5 y 6 de marzo en el hotel Hilton.

Innovación en Vitivinicultura;

Inocencia Fiscal y Reforma Laboral, Riesgos y Oportunidades;

“Diálogos con el futuro, ¿Qué futuro estamos creando?”

Presencia nacional y articulación público-privada

Por segundo año consecutivo participa este jueves el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, quien diserta ante los asistentes. La presencia de uno de los principales funcionarios nacionales refuerza la relevancia institucional del encuentro.

En un escenario de transformación del país y crecimiento de sectores específicos, Mendoza expone una matriz productiva en expansión que incluye minería, energía, hidrocarburos, vitivinicultura, economía del conocimiento, logística y turismo.

El subsecretario de Industria, Comercio y Logística, Alberto Marengo, subraya que la provincia ha consolidado una estrategia con reglas previsibles y una fuerte articulación público-privada que transforma oportunidades en inversiones concretas. En ese marco, el Foro ofrece espacios de networking, reuniones B2B entre privados, encuentros con funcionarios provinciales y rondas con inversores nacionales e internacionales.

También se promueve la conexión con startups, la proyección internacional y la participación multinivel con actores públicos, bancos, capitales privados y organismos internacionales.

El presidente del CEM, Martín Clément, sostiene que construir el futuro y crecer implica apostar por valores fundamentales y buenas prácticas, en procesos que requieren tiempo, liderazgo y ética. Además, destacó que el Foro gana visibilidad en distintos ámbitos nacionales e internacionales.

Por segundo año consecutivo, Luis Caputo disertará en el evento.

Empresas que acompañan la séptima edición

En 2026, el Foro cuenta con el respaldo de numerosas empresas. Como sponsors Platinum participan Banco Supervielle, Macro, Grupo ST, Emerald Capital y Max Capital.

Como sponsors Oro acompañan Banco Galicia, Mercantil Andina, Pluspetrol, Banco San Juan, Grupo LTN / Fríolatina, JetSmart, Banco Ciudad, EDEMSA, PWC, Sancor Salud, Distrocuyo, Petróleos Sudamericanos, Genneia, Bolsa de Comercio de Mendoza, IOL e IMPSA.

En la categoría Plata se suman EMSA, Sancor Seguros, Venoil, Calzetta S.A., Monteverdi, Tassaroli, Montemar, Andreu, Susbin, Instituto Wolf, PCR, Vistage, Oscar David Mayorista, SEIS, Triunfo Seguros, GT, Chirca, Dervinsa, Ferotec, Rodríguez y Deinhardt Legal, Quintana Energy y BBVA.

Con una agenda amplia, fuerte presencia institucional y foco en sectores estratégicos, el Foro de Inversiones & Negocios reafirma su papel como catalizador de oportunidades para consolidar a Mendoza como un destino competitivo y confiable para la inversión.