Minería: qué cursos y carreras cortas se pueden estudiar en Mendoza

Ante la reactivación y el impulso de la minería , en Mendoza hay una amplia oferta de carreras y cursos cortos para estar capacitado frente al posible incremento de la oferta laboral. Oficios, gestión y habilidades técnicas, se pueden estudiar en diferentes propuestas a lo largo de la provincia.

Para aquellos que busquen insertarse en algún oficio o adquirir más y mejores habilidades, la escuela de negocios Aden Mendoza brinda dos programas de especialización que duran tres meses y se cursan de manera virtual:

En caso de tener un emprendimiento y desear insertarse en la cadena de valor de la minería, Impulsa Mendoza brinda una capacitación gratuita para proveedores. El curso aborda conceptos como sostenibilidad, mercado de capitales, y "busca generar vínculos estratégicos entre empresas, profesionales y actores clave del ecosistema productivo". Es gratuita, se realiza de forma asincrónica y virtual.

En la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) , la Facultad de Ingeniería ofrece la Diplomatura de Posgrado en Estudios Integrados de Yacimientos que se realiza de forma virtual y dura ocho meses. Está destinada a ingenieros afines, como también profesionales que busquen actualizarse.

En la misma casa de estudios, pero en la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria se puede estudiar la Tecnicatura Universitaria en Operaciones Mineras. Tiene una duración de tres años y está orientada al apoyo técnico de distintos procesos de la explotación y tratamiento minero.

Si se busca una orientación, en dicha facultad se pueden estudiar las siguientes carreras vía streaming para actualizar los conocimientos:

Diplomatura Universitaria en Gestión y Auditoría Ambiental,

Diplomatura Universitaria en Gestión Minera con Perspectiva Ambiental.

Diplomatura Universitaria en Gestión de Hidrocarburos

A su vez, en el Instituto Tecnológico Universitario (ITU) hay dos carreras que pueden tener salida laboral en el mundo de la minería:

Tecnicatura Universitaria en Producción Industrial y Automatización,

Tecnicatura Universitaria en Mantenimiento e Instalaciones Industriales.

Otra carrera corta que se puede estudiar a distancia es la Tecnicatura Universitaria en Hidrocarburos y Geociencia de la Universidad Siglo 21, que tiene una duración de dos años y medio.

Una opción de menor duración es un curso que brinda la Universidad Maza, llamado "Minería 360°: personas, ambiente, minerales y economía". Se estudia de forma virtual y sincrónica, con una duración de siete semanas.

Habilidades y oficios alrededor de la minería

La Universidad Tecnológica Nacional (UTN) abrió un curso de inglés destinado a adquirir vocabulario técnico del rubro de la minería. Tiene una duración de tres meses y está destinado a operarios, personal administrativo, técnicos y profesionales de la ingeniería.

Por su parte, la Municipalidad de Godoy Cruz brindará una propuesta teórico-práctica acerca de operación de camiones volcadores para la industria minera, que se dictará de forma gratuita.

En la localidad de Uspallata se pueden estudiar dos nuevas formaciones orientadas a la minería, en el Instituto Superior Técnico de Estudios Económicos de Cuyo 9-013:

Gestor en Logística Minera,

Gestor en Comercio Internacional y Aduana.

A su vez, en el sur mendocino hay diferentes opciones para aquellos que busquen capacitarse para ingresar al mundo laboral. En Malargüe, el Instituto "Gobernador Celso A. Jaque" ofrece las siguientes carreras:

Tecnicatura Superior en Minería,

Tecnicatura Superior en Petróleo y Gas.

Mientras que el Centro de Capacitación para el Trabajo (CCT) N° 6-040 “Maestro Roberto Atilio Balmaceda” se puede estudiar para ser Auxiliar en Minería, en un curso que tiene una duración de dos años.

Además, aquellos que busquen una formación más completa y profunda, pueden estudiar la amplia gama de licenciaturas que ofrecen las universidades radicadas en Mendoza.

Las casas de altos estudios y centros de formación actualizan su oferta académica en base a las necesidades del mercado laboral, por lo que es importante estar atento a las vías de comunicación para conocer los períodos de inscripción y los lanzamientos de las nuevas carreras disponibles.