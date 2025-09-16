Minería: la provincia de Mendoza tendrá dos nuevas formaciones orientadas en la industria

La provincia de Mendoza contará con dos nuevas propuestas de estudio orientadas en la industria minera en busca de profesionales capacitados de cara al futuro que se proyecta en el rubro. Las carreras fueron presentadas por la Dirección General de Escuelas (DGE) y la de Minería del gobierno provincial.

Se trata de formaciones en Gestor en Logística Minera y Gestor en Comercio Internacional y Aduana . Las dos son de nivel superior y serán dictadas por el Instituto Superior Técnico de Estudios Económicos de Cuyo 9-013 , de la localidad de Uspallata.

para agendar Mendoza Finance Day pondrá el foco en la inversión minera en LatAm & Argentina Critical Minerals Summit 2025

"Estas iniciativas elevan las capacitaciones que ya hay en Mendoza. La comunidad debe estar a la altura de las circunstancias de lo que viene, hay muchos proyectos que necesitan mano de obra calificada y por eso nuestro trabajo es incentivas para que se formen”, expresó el director de Minería, Jerónimo Shantal.

La directora de Educación Superior, Mariela Ramos, explicó que Mendoza ahora cuenta con dos formaciones: Gestor en logística minera y una nueva especialización denominada Gestor en comercio internacional y aduana de la industria minera .

“Ambas formaciones van dirigidas al sector minero con todas las características del área. En el caso de Gestor de Logística Minera, ya están las inscripciones abiertas en la página del Instituto Superior Técnico de Estudios Económicos de Cuyo 9-013”, indicó.

Embed - ISTEEC on Instagram: "Largamos nuevamente la Formación Profesional de nivel 3 Gestor/a en Logística Minera Modalidad Virtual y presencial solo en nuestra SEDE CENTRAL. $15.000 mensuales. ENCONTRÁ TODO LA INFORMACIÓN EN NUESTRA WEB www.isteec.edu.ar" View this post on Instagram A post shared by ISTEEC (@isteec_oficial)

Por su parte, el rector Hugo Farina dijo que las nuevas carreras "son una respuesta a la demanda y transformación que está viviendo Mendoza". Además, expresó: "Invitamos también a participar de las formaciones a la Dirección de Aduanas, ProMendoza y con sectores privados con la intención de realizar un trabajo colaborativo".