Oportunidad

Minería: la provincia de Mendoza tendrá dos nuevas formaciones orientadas en la industria

La Dirección General de Escuelas y la de Minería presentaron las propuestas para el ciclo lectivo 2026. Cuáles son las carreras.

La provincia de Mendoza tendrá dos nuevas formaciones orientadas en minería

La provincia de Mendoza tendrá dos nuevas formaciones orientadas en minería

Prensa Gobierno de Mendoza
Por Sitio Andino Economía

La provincia de Mendoza contará con dos nuevas propuestas de estudio orientadas en la industria minera en busca de profesionales capacitados de cara al futuro que se proyecta en el rubro. Las carreras fueron presentadas por la Dirección General de Escuelas (DGE) y la de Minería del gobierno provincial.

Se trata de formaciones en Gestor en Logística Minera y Gestor en Comercio Internacional y Aduana. Las dos son de nivel superior y serán dictadas por el Instituto Superior Técnico de Estudios Económicos de Cuyo 9-013, de la localidad de Uspallata.

Lee además
Mendoza Finance Day pondrá el foco en la inversión minera en LatAm & Argentina Critical Minerals Summit 2025
para agendar

Mendoza Finance Day pondrá el foco en la inversión minera en LatAm & Argentina Critical Minerals Summit 2025
energia, mineria, y concentracion: balance del rigi en argentina
Desarrollo y Economía

Energía, minería, y concentración: balance del RIGI en Argentina

"Estas iniciativas elevan las capacitaciones que ya hay en Mendoza. La comunidad debe estar a la altura de las circunstancias de lo que viene, hay muchos proyectos que necesitan mano de obra calificada y por eso nuestro trabajo es incentivas para que se formen”, expresó el director de Minería, Jerónimo Shantal.

Nuevas careras de minería en Mendoza

La directora de Educación Superior, Mariela Ramos, explicó que Mendoza ahora cuenta con dos formaciones: Gestor en logística minera y una nueva especialización denominada Gestor en comercio internacional y aduana de la industria minera.

“Ambas formaciones van dirigidas al sector minero con todas las características del área. En el caso de Gestor de Logística Minera, ya están las inscripciones abiertas en la página del Instituto Superior Técnico de Estudios Económicos de Cuyo 9-013”, indicó.

Embed - ISTEEC on Instagram: "Largamos nuevamente la Formación Profesional de nivel 3 Gestor/a en Logística Minera Modalidad Virtual y presencial solo en nuestra SEDE CENTRAL. $15.000 mensuales. ENCONTRÁ TODO LA INFORMACIÓN EN NUESTRA WEB www.isteec.edu.ar"
View this post on Instagram

A post shared by ISTEEC (@isteec_oficial)

Por su parte, el rector Hugo Farina dijo que las nuevas carreras "son una respuesta a la demanda y transformación que está viviendo Mendoza". Además, expresó: "Invitamos también a participar de las formaciones a la Dirección de Aduanas, ProMendoza y con sectores privados con la intención de realizar un trabajo colaborativo".

Temas
Seguí leyendo

Jimena Latorre destacó la sinergia entre minería, turismo y emprendedurismo

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este martes 16 de septiembre de 2025

Mercado inmobiliario: cómo evolucionó la oferta de viviendas, alquileres y créditos en septiembre 2025

Cómo abre hoy el dólar oficial tras la cadena nacional de Javier Milei

Qué ganancia ofrece hoy un depósito a plazo fijo de $500.000 a 30 días

Cuánto dinero necesitó una familia para la crianza de un hijo en agosto de 2025

Micro pricing de YPF: diferencias de hasta 8% en los combustibles entre estaciones

ANSES: quiénes cobran este martes 16 de septiembre de 2025

LO QUE SE LEE AHORA
Micro pricing de YPF: diferencias de hasta 8% en los combustibles entre estaciones.
Naftas y Precios

Micro pricing de YPF: diferencias de hasta 8% en los combustibles entre estaciones

Las Más Leídas

Consultá en el padrón electoral dónde voto video
Antes de ir a las urnas

Dónde voto elecciones Mendoza 2025: consultá el padrón electoral

Chile celebra sus Fiestas Patrias en Mendoza: se espera que arriben unos 15 mil visitantes.
Celebración

Chile celebra sus Fiestas Patrias en Mendoza: se espera que arriben unos 15 mil visitantes

El procedimiento contó con el seguimiento de las cámaras de seguridad y el accionar del CEO
Operativo coordinado

Una pareja armada quedó detenida tras un brutal ataque a adolescentes en el Parque San Martín

Micro pricing de YPF: diferencias de hasta 8% en los combustibles entre estaciones.
Naftas y Precios

Micro pricing de YPF: diferencias de hasta 8% en los combustibles entre estaciones

Importante corte de agua en Mendoza: estas son las zonas afectadas.
Obras de mantenimiento

Importante corte de agua en Mendoza: estas son las zonas afectadas

Te Puede Interesar

Adopción en Mendoza: crecen las vinculaciones de niños mayores, pero también las interrupciones.
Datos oficiales

Adopción en Mendoza: crecen las vinculaciones de niños mayores, pero también las interrupciones

Por Natalia Mantineo
La rápida intervención de los efectivos de caballería resultó clave
Rápida intervención

La Policía frustró un robo en el Parque San Martín y detuvo a cuatro menores

Por Sitio Andino Policiales
La Cámara de Senadores aprobó cambios en el Código Procesal para resolver pequeños conflictos de consumo
Legislatura

Aprobaron cambios en el Código Procesal para resolver pequeños conflictos de consumidores

Por Sitio Andino Política