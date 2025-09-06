Jimena Latorre ponderó en Malargüe la sinergia entre minería, turismo y emprendedurismo

Jimena Latorre en Malargüe.

En diálogo exclusivo con SITIO ANDINO, Jimena Latorre explicó que se sumó a la jornada Business & Minning Negocios con Impacto, organizada por la Fundación Mujeres que Inspiran, porque forma parte del trabajo conjunto con Impulsa Mendoza y el Gobierno provincial para promover el desarrollo del emprendedurismo local.

Embed - MALARGÜE: MINERÍA: JORNADAS "NEGOCIOS CON IMPACTO" Servicios para la minería y otras actividades La funcionaria provincial subrayó que la minería no se limita únicamente a la extracción, sino que involucra a una amplia red de servicios asociados, vinculados o indirectos que reactivan la economía. “La minería tiene mucho potencial y requiere de prestadores de insumos y operaciones, que también participan en otros rubros de la economía formal”, puntualizó Latorre.

En ese sentido la funcionaria provincial remarcó la importancia de preparar a la comunidad para brindar servicios de calidad. “Para lograr una minería sostenible, que deje riqueza y perdure en el tiempo, necesitamos sociedades capacitadas. Así, cuando haya cambios en la actividad, podrán generar bienes en otros sectores, como el turismo en Malargüe”, afirmó.

Cobre en Malargüe Minería Latorre también destacó que los servicios turísticos que actualmente ofrece el departamento de Malargüe como hotelería y gastronomía, pueden potenciarse con la actividad minera, lo que abre nuevas oportunidades para emprendedoras y emprendedores locales. A un año de las primeras audiencias públicas realizadas en Malargüe por el proyecto Distrito Minero Occidental, la ministra recordó también que “fueron los malargüinos los primeros en poner sobre la mesa el debate sobre minería sustentable, en hablar, alimentar y construir una política pública que pertenece a la gente y que podemos consolidar entre todos”.