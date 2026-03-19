19 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
Paso Pehuenche

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, jueves 19 de marzo

El Paso Pehuenche es una opción importante en la conectividad entre Chile y Mendoza. Conocé el estado del Paso para este jueves 19 de marzo.

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, jueves 19 de marzo.

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, jueves 19 de marzo.

Por Sitio Andino Sociedad

El Paso Pehuenche, que conecta Argentina y Chile a través de la ruta 145, se encuentra abierto al tránsito este jueves 19 marzo de 8.00 a 19.00 horas, para todo tipo de vehículos, en ambos sentidos.

Este camino es una gran opción para unir la región y la provincia de Mendoza por Malargüe. Además, conecta con la localidad de Talca, al otro lado de la Cordillera, por ruta asfaltada.

Lee además
Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, miércoles 18 de marzo.

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, miércoles 18 de marzo
Paso Pehuenche. video

El futuro del Paso Pehuenche se debatirá en el Gran Mendoza

La Ruta Nacional 145 permanece transitable con precaución, entre la localidad de Las Loicas y el límite internacional, por calzada en reparación en algunos sectores, acorde a lo informado por personal de Vialidad Nacional.

Cabe recordar que el horario de cruce por el paso fronterizo es el siguiente:

  • Salida de Argentina: de 8 a 19.
  • Ingreso a Argentina: de 8 a 20.

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Pehuenche

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno y portación de cadenas para el rodado.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Temas
Seguí leyendo

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, martes 17 de marzo

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, lunes 16 de marzo

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, domingo 15 de marzo

Atención viajeros: cierran el paso Pehuenche por mal tiempo

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, sábado 14 de marzo

Paso Pehuenche: el contraste entre la aduana precaria de Las Loicas y el moderno complejo chileno

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, viernes 13 de marzo

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, jueves 12 de marzo

LO QUE SE LEE AHORA
Día de San José: por qué se recuerda hoy, 19 de marzo

Día de San José: historia, significado y por qué es patrono universal

Las Más Leídas

Foto ilustrativa. Iniciaron los trabajos para la refuncionalización de la Ruta Nacional 143.

Arrancaron los trabajos en la olvidada Ruta 143, que une el Sur con el Valle de Uco

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 18 de marzo: números ganadores del sorteo 3357

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 18 de marzo: números ganadores del sorteo 3357

Por qué no cobré la Beca Progresar de marzo 2026

Por qué no cobré la Beca Progresar de marzo 2026

Joaquín durante el tratamiento de quimioterapia que costeó totalmente OSEP. video

Ganó una camioneta y la devolvió: el gesto que ahora reconoce la Legislatura de Mendoza

Alarma en Mendoza: evalúan cerrar el Fondo que financia a miles de productores

Alarma en Mendoza: evalúan cerrar el Fondo que financia a miles de productores