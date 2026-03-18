La Legislatura de Mendoza reconoce a la mujer que devolvió una camioneta ganada en rifa solidaria

En un gesto que conmovió a toda la comunidad del Sur de Mendoza , Rosa Ocampo residente en Malargüe que había ganado una camioneta en una rifa solidaria decidió devolver el premio a la familia organizadora , permitiendo que los fondos recaudados continúen destinados al tratamiento de un joven de 17 años.

A finales de diciembre de 2025, la familia de Joaquín Saromé, un joven oriundo de San Rafael, impulsó una rifa solidaria con el objetivo de recaudar fondos para afrontar una compleja cirugía por osteosarcoma tibial. La intervención, que incluye la colocación de una prótesis, implica elevados costos en equipamiento médico y coseguros, lo que motivó a allegados, vecinos y a la comunidad en general a sumarse a la causa.

El sorteo, que logró una amplia repercusión, contó con un total de 11 premios. El principal de ellos fue una camioneta Chevrolet LUV modelo 1995, doble cabina y tracción 4x2, propiedad de la propia familia organizadora . Tras el sorteo, se conoció que la ganadora del premio mayor era Rosa Ocampo, vecina de Malargüe, y oriunda de Salta, quien participó con el número 354 .

Sin embargo, lo que parecía ser una historia de suerte individual tomó rápidamente un giro inesperado y profundamente emotivo. Días después de conocerse el resultado, Rosa Ocampo decidió devolver la camioneta a la familia de Joaquín, en un acto de empatía y compromiso que generó admiración en toda la región .

Su decisión permitió que el esfuerzo colectivo mantuviera su propósito original, reunir la mayor cantidad de recursos posibles para el tratamiento del joven.

Embed - SAN RAFAEL: LA FAMILIA DE JOAQUÍN REALIZÓ EL SORTEO Y ESPERA LA CIRUGÍA

La Legislatura de Mendoza reconoce este gesto de solidaridad

La repercusión fue tal que la senadora provincial por el Cuarto Distrito, Jésica Laferte, impulsó un reconocimiento institucional para destacar públicamente la actitud de Rosa Ocampo. La iniciativa obtuvo el acompañamiento de sus pares y fue aprobada por la Legislatura de Mendoza.

Desde el ámbito legislativo señalaron que la acción de Ocampo constituye “una clara manifestación de empatía, altruismo y compromiso social”, subrayando el valor de este tipo de gestos en contextos complejos.

Por su parte, Rosa Ocampo, quien por estos días no se encuentra en Malargüe, expresó su sorpresa y agradecimiento por la distinción recibida. En declaraciones periodísticas, sostuvo que actuó convencida de que “el bien está por encima de todo”, destacando la importancia de priorizar el amor y la solidaridad en cada acción.

La historia, que comenzó como una campaña solidaria, terminó transformándose en un símbolo de humanidad, dejando en evidencia que, incluso en momentos difíciles, la empatía puede multiplicar la esperanza.