18 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
Legislatura de Mendoza

La Legislatura de Mendoza reconoce a la mujer que devolvió una camioneta ganada en rifa solidaria

El reconocimiento destaca la empatía de una vecina de Malargüe que ayudó a mantener la causa de un joven enfermo residente en San Rafael.

Joaquín durante el tratamiento de quimioterapia que costeó totalmente OSEP.

Joaquín durante el tratamiento de quimioterapia que costeó totalmente OSEP.

 Por Claudio Altamirano

En un gesto que conmovió a toda la comunidad del Sur de Mendoza, Rosa Ocampo residente en Malargüe que había ganado una camioneta en una rifa solidaria decidió devolver el premio a la familia organizadora, permitiendo que los fondos recaudados continúen destinados al tratamiento de un joven de 17 años.

Lee además
Los mendocinos podrán denunciar infracciones viales con pruebas visuales.

Podés denunciar infracciones viales con tu celular: así funciona el nuevo sistema en Mendoza
En las próximas semanas comenzarán a asumir quienes resultaron electos en las legislativas de 2025 y 2026.

Casi 150 nuevos legisladores asumirán en Mendoza y cambiará el mapa político
ROSA OCAMPO 2

Cruzada solidaria en San Rafael

El sorteo, que logró una amplia repercusión, contó con un total de 11 premios. El principal de ellos fue una camioneta Chevrolet LUV modelo 1995, doble cabina y tracción 4x2, propiedad de la propia familia organizadora. Tras el sorteo, se conoció que la ganadora del premio mayor era Rosa Ocampo, vecina de Malargüe, y oriunda de Salta, quien participó con el número 354.

Sin embargo, lo que parecía ser una historia de suerte individual tomó rápidamente un giro inesperado y profundamente emotivo. Días después de conocerse el resultado, Rosa Ocampo decidió devolver la camioneta a la familia de Joaquín, en un acto de empatía y compromiso que generó admiración en toda la región.

Su decisión permitió que el esfuerzo colectivo mantuviera su propósito original, reunir la mayor cantidad de recursos posibles para el tratamiento del joven.

Embed - SAN RAFAEL: LA FAMILIA DE JOAQUÍN REALIZÓ EL SORTEO Y ESPERA LA CIRUGÍA

La Legislatura de Mendoza reconoce este gesto de solidaridad

La repercusión fue tal que la senadora provincial por el Cuarto Distrito, Jésica Laferte, impulsó un reconocimiento institucional para destacar públicamente la actitud de Rosa Ocampo. La iniciativa obtuvo el acompañamiento de sus pares y fue aprobada por la Legislatura de Mendoza.

Desde el ámbito legislativo señalaron que la acción de Ocampo constituye “una clara manifestación de empatía, altruismo y compromiso social”, subrayando el valor de este tipo de gestos en contextos complejos.

Por su parte, Rosa Ocampo, quien por estos días no se encuentra en Malargüe, expresó su sorpresa y agradecimiento por la distinción recibida. En declaraciones periodísticas, sostuvo que actuó convencida de que “el bien está por encima de todo”, destacando la importancia de priorizar el amor y la solidaridad en cada acción.

La historia, que comenzó como una campaña solidaria, terminó transformándose en un símbolo de humanidad, dejando en evidencia que, incluso en momentos difíciles, la empatía puede multiplicar la esperanza.

Temas
Seguí leyendo

La comisión que está paralizada con legisladores que no se reúnen hace meses: los motivos y cuándo podría volver a funcionar

¿Chau a la ropa de calle?: los presos usarían mameluco y crocs

¿Licencia de conducir a los 17 en Mendoza? En qué casos podría otorgarse

De los desbordes a las obras: así buscan frenar el problema cloacal en Guaymallén

Reconocimiento científico en Mendoza: dos investigadores recibieron el Honoris Causa

La mejor hamburguesa de Mendoza es de San Rafael: Roux Street se quedó con el Mundial

San Rafael impulsa un servicio de mediación para resolver conflictos entre vecinos

Arte y música en vivo: inauguran la muestra "Manresa Atelier" en Guaymallén

LO QUE SE LEE AHORA
Foto ilustrativa. Iniciaron los trabajos para la refuncionalización de la Ruta Nacional 143.

Arrancaron los trabajos en la olvidada Ruta 143, que une el Sur con el Valle de Uco

Las Más Leídas

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 18 de marzo: números ganadores del sorteo 3357

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 18 de marzo: números ganadores del sorteo 3357

Tiroteo y homicidio en Las Heras. 

Violenta madrugada en Las Heras: asesinaron a un hombre tras un tiroteo

Foto ilustrativa. Iniciaron los trabajos para la refuncionalización de la Ruta Nacional 143.

Arrancaron los trabajos en la olvidada Ruta 143, que une el Sur con el Valle de Uco

Discapacidad, entre el drama de las familias y la quiebra de los institutos en Mendoza. Imagen creado por IA

El drama de la discapacidad golpea fuerte en Mendoza

Por qué no cobré la Beca Progresar de marzo 2026

Por qué no cobré la Beca Progresar de marzo 2026