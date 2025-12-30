30 de diciembre de 2025
Sitio Andino
San Rafael se unió por Joaquín: ya hay ganadora del sorteo solidario

El objetivo fue reunir fondos para afrontar los costos de una compleja cirugía por osteosarcoma tibial.

Joaquín durante el tratamiento de quimioterapia que costeó totalmente OSEP.

Recordamos que Joaquín debe someterse a una compleja cirugía por osteosarcoma tibial, intervención que incluye la colocación de una prótesis y que demanda elevados costos en equipo médico y coseguros. Destacando que la obra social OSEP ha cumplido con cada uno de los requerimientos solicitados para tal fin.

Omar Félix brindó con los trabajadores municipales.
Asueto administrativo

El intendente Omar Félix compartió el brindis de fin de año con trabajadores municipales
Presupuesto 2026 para San Rafael.
Economía municipal

San Rafael proyecta un presupuesto de $95.828 millones con foco en obras públicas

En un primer término la operación se iba a realizar el 20 de diciembre pero aún la prótesis no había llegado. La nueva fecha es el próximo sábado 3 de enero.

Ante esta situación, familiares y allegados impulsaron una rifa solidaria con el objetivo de reunir fondos para afrontar los gastos del tratamiento.

El sorteo contó con 11 premios, entre los que se destaca como el primer de ellos una camioneta Chevrolet LUV modelo 1995, doble cabina y tracción 4x2, propiedad de la familia Sarome. Los restantes 10 premios serán sorpresas para los participantes.

El sábado 27 se llevó a cabo el sorteo y la ganadora de la camioneta fue Rosa Ocampo del departamento de Malargüe con el número 354.

Sandra mamá de Joaquín agradeció a todos los que colaboraron con el sorteo

Todos los ganadores del sorteo por Joaquín

