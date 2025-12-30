San Rafael se unió por Joaquín: ya hay ganadora del sorteo solidario

Joaquín durante el tratamiento de quimioterapia que costeó totalmente OSEP.

La familia de Joaquín Saromé en San Rafael dio a conocer el nombre de la ganadora del sorteo de la camioneta y agradeció a todas las personas que participaron y acompañaron.

Recordamos que Joaquín debe someterse a una compleja cirugía por osteosarcoma tibial , intervención que incluye la colocación de una prótesis y que demanda elevados costos en equipo médico y coseguros. Destacando que la obra social OSEP ha cumplido con cada uno de los requerimientos solicitados para tal fin.

En un primer término la operación se iba a realizar el 20 de diciembre pero aún la prótesis no había llegado. La nueva fecha es el próximo sábado 3 de enero .

Ante esta situación, familiares y allegados impulsaron una rifa solidaria con el objetivo de reunir fondos para afrontar los gastos del tratamiento.

El sorteo contó con 11 premios, entre los que se destaca como el primer de ellos una camioneta Chevrolet LUV modelo 1995, doble cabina y tracción 4x2, propiedad de la familia Sarome. Los restantes 10 premios serán sorpresas para los participantes.

El sábado 27 se llevó a cabo el sorteo y la ganadora de la camioneta fue Rosa Ocampo del departamento de Malargüe con el número 354.

Sandra mamá de Joaquín agradeció a todos los que colaboraron con el sorteo

Todos los ganadores del sorteo por Joaquín