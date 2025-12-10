10 de diciembre de 2025
Una familia de San Rafael sorteará su camioneta para que su hijo pueda realizarse una compleja cirugía

Joaquín Sarome deberá someterse a una cirugía osteosarcoma tibial el próximo 20 de diciembre y necesita recaudar fondos para alcanzar el objetivo.

Joaquín y su mamá Sandra

Joaquín y su mamá Sandra

Por Sitio Andino Departamentales

Joaquín Sarome es de San Rafael y deberá someterse el próximo 20 de diciembre de 2025 a una compleja cirugía por osteosarcoma tibial, intervención que incluye la colocación de una prótesis y que demanda elevados costos en equipo médico y coseguros. Ante esta situación, familiares y allegados impulsaron una rifa solidaria con el objetivo de reunir fondos para afrontar los gastos del tratamiento.

El sorteo cuenta con 11 premios, entre los que se destaca como el primer de ellos una camioneta Chevrolet LUV modelo 1995, doble cabina y tracción 4x2, propiedad de la familia Sarome. Los restantes 10 premios serán sorpresas para los participantes.

image

El próximo sábado 27 de diciembre, a través de la Quiniela de Mendoza, en su edición nocturna se conocerán los ganadores solidarios de esta rifa por Joaquín. Quienes deseen colaborar pueden comunicarse a los teléfonos 2604-323998 o 2604-400000. El valor de cada número es de $15.000 y son 1.000 números los que estarán en juego.

Sandra la mamá de Joaquín, contó sobre la rifa: "La camioneta es nuestra y está en buen estado, el grupo de nuestra familia, amigos, compañeros y profesores de Joaquín tomaron nuestra iniciativa y la publicaron. Hemos vendido muchas listas, pero necesitamos vender más. Tenemos diez premios más donados, un tensiómetro, cartucheras y carteras de Cocó, lencería, todos nos dieron algo para la rifa".

Por su parte, Joaquín se refirió a su enfermedad; "todo empezó con un dolor que iba y venía en la rodilla, era raro, no sabíamos por qué se originaba, después de 30 días igual fuimos a realizarnos una resonancia magnética y apareció un tumor. El doctor Andrés Gatti nos guio para poder tomar este proceso de mejor manera y estamos esperando al 20 que será la cirugía, que será reemplazar la parte afectada de la tibia que son poco más de 10 cm y la rótula por una prótesis de titanio".

Sortearán una camioneta y varios premios para poder realizarle una cirugía Joaquín

Embed - SAN RAFAEL: SORTEAN SU CAMIONETA POR UNA OPERACIÓN ONCOLÓGICA

