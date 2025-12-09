San Rafael fortalece su vínculo con la ciencia y la tecnología

San Rafael es sede de un importante “Campamento de Ciencias” donde participan alumnos de la escuela ETEC de Godoy Cruz, integrantes de los programas de la Dirección de Desarrollo Tecnológico de la comuna y representantes de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE).

Una de las actividades se realizó en el Punto Digital de la calle Montecaseros 1720 donde el intendente Omar Félix acompañó a los participantes de la actividad.

Sentencia histórica en San Rafael Por violencia de género psicológica y moral, un hombre pagará varios millones a su ex pareja

24 y 31 de diciembre San Rafael definió cómo funcionará el comercio durante las Fiestas de Fin de Año

“Estas cosas son un aliento, que en este momento haya chicos que voluntariamente vienen a talleres de ciencia y vinculados a la cohetería espacial y la robótica es un aliciente y una alegría. Desde el municipio los apoyamos y acompañamos” , destacó el jefe comunal.

Tras conversar con los integrantes y destacar su labor, Omar Félix se comprometió a seguir acompañando desde el municipio con herramientas y programas para que se puedan seguir desarrollando estas propuestas.

“Hay muchos chicos que tienen grandes capacidades y hay que darles las posibilidades que lo desarrollen. Ahí es donde tiene que estar el estado apoyando”, enfatizó.

Durante estos días los integrantes del campamento pudieron ver el funcionamiento de los satélites de la CONAE y una campaña de medición de humedad en la zona de Valle Grande. También estudiaron imágenes satelitales, proyectos de robótica, entre otras.

Lucas Achaval, integrante de la CONAE remarcó que “es una experiencia muy interesante y de mucho intercambio. Esta es la primera actividad de muchas que se van a venir gracias a un convenio que firmamos con el Municipio de San Rafael” y planteó que “estas instancias son fundamentales y funcionan como semilleros para formar futuros profesionales”.

"Campamento de Ciencias" en San Rafael