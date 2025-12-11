Es oficial: Mendoza publicó la ley que aprueba la explotación en PSJ Cobre Mendocino.

El gobierno de la provincia de Mendoza oficializó este jueves la aprobación legislativa de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto PSJ Cobre Mendocino , al publicarse en el Boletín Oficial la ley que ratifica el dictamen ambiental para la etapa de explotación. Se trata del hito normativo que habilita formalmente el avance del primer emprendimiento cuprífero que podría entrar en producción en el territorio provincial.

La ley, con sanción final del Senado el pasado 9 de diciembre (con previa aprobación de Diputados), aprueba la Declaración de Impacto Ambiental emitida de manera conjunta mediante las resoluciones 405/25 de la Dirección de Minería y 71/25 de la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental (E/IIA) , correspondientes al proyecto ubicado en Uspallata, Las Heras. El texto establece, además, la obligatoriedad de cumplir con todas las condiciones, medidas y exigencias previstas en la DIA.

Con la publicación oficial, el marco legal para la explotación queda plenamente vigente a partir del día siguiente, tal como fija el artículo 3 de la norma.

El proyecto —considerado por el Gobierno provincial como un punto de inflexión en la estrategia de diversificación productiva— encara ahora una nueva fase, orientada a la etapa operativa y a la adecuación de los trabajos a lo dispuesto por la autoridad ambiental.

PSJ Cobre Mendocino es el emprendimiento minero metalífero más avanzado de la provincia y el primero en obtener una Declaración de Impacto Ambiental para explotación.

Su desarrollo se inscribe, además, en un contexto nacional e internacional marcado por la demanda de minerales críticos para la transición energética.

Las etapas de PSJ Cobre Mendocino

El titular de PSJ Cobre Mendocino, Fabián Gregorio, dialogó con Aconcagua Radio 90.1 acerca de los próximos pasos del proyecto minero tras la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) por la Legislatura.

"Fue un hito muy importante y nos generó una enorme satisfacción. Estamos a bordo de este proyecto hace un buen tiempo. Así que llegar a esta etapa con la ratificación ya cumplida parece increíble, pero finalmente sucedió y estamos realmente muy contentos", expresó Gregorio.

El CEO mencionó que ahora pasarán de una etapa de prefactibilidad a la de factibilidad. "Es un proceso técnico profundo que llevará aproximadamente un año y que es indispensable antes de iniciar las obras de la construcción. Es una instancia donde transformamos los estudios generales en un plan de desarrollo completo y operativo", explicó.

Además, comentó que definirán detalles de ingeniería, logística, inversión y sostenibilidad, en base a la DIA. "Lo que vamos a hacer ahora son estudios de ingeniería de detalles definitivos, los análisis de costos y financiamiento, la evaluación económica del proyecto y del mercado, todo lo que es la planificación integral de la construcción propiamente dicha, hasta la operación de cierre, inclusive. Y la actualización de todos los programas de sostenibilidad y monitoreo ambiental", detalló.

Queremos ejecutarla cuanto antes en un plazo que no exceda un año. Durante 2026 buscaremos cerrar la etapa de financiamiento, que es muy importante, y comenzar la construcción en noviembre de 2026.

A su vez, indicó que hay varios oferentes para financiar el proyecto dado que, por sus características de ingeniería, es de fácil ejecución. "El RIGI es una oportunidad, nosotros vamos a aplicar. Para eso hay que tener un compromiso para ejecutarla en un determinado tiempo, porque lo exige el RIGI", expresó.