Alfredo Cornejo sobre la aprobación de PSJ Cobre Mendocino: "Ganó la coherencia y la lógica"

"Hoy, justo a dos años de mi segundo mandato, iniciamos ese camino con responsabilidad, controles estrictos y cumplimiento pleno de la Ley 7722" - Alfredo Cornejo.
El Gobernador mencionó que a partir de esta aprobación, Mendoza avanza hacia energías más limpias, la modernización de redes eléctricas y la electrificación del transporte. "Mendocinos, tenemos una oportunidad histórica y estamos listos para aprovecharla, que el mundo nos conozca como productores de cobre con la misma responsabilidad y excelencia con la que hacemos nuestros vinos", alentó.
La vicegobernadora Hebe Casado celebró el impulso a la minería y también recordó el segundo aniversario de gestión. "Aprobamos un proyecto que amplía la matriz productiva, genera empleo y posiciona a Mendoza en un camino de desarrollo real, con reglas claras y control ambiental", expresó Casado a través de la red social X.
El arco político oficialista celebró la aprobación de PSJ Cobre Mendocino
La ministra de Energía y Ambiente de Mendoza, Jimena Latorre, destacó "el paso histórico para ampliar su desarrollo, generar más empleo y seguir cuidando su ambiente".
"Es el momento y la puerta de entrada para seguir ampliando nuestra matriz productiva. Pero no termina acá: la provincia seguirá explorando su suelo con reglas claras, altos estándares de control ambiental y amplia participación de toda la ciudadanía" - Jimena Latorre.
Celebramos un paso clave para el desarrollo productivo de Mendoza. La aprobación del proyecto San Jorge en Uspallata abre la puerta a una nueva etapa de trabajo técnico, control ambiental y transparencia.
Por su parte, el titular de la cartera de Salud,Rodolfo Montero, expresó: "¡Avanzamos hacia un futuro próspero y responsable!", y agregó: "Este paso impulsa el crecimiento económico, genera empleo de calidad y diversifica nuestra matriz productiva bajo estrictos controles".
