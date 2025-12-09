9 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Minería

Alfredo Cornejo sobre la aprobación de PSJ Cobre Mendocino: "Ganó la coherencia y la lógica"

Funcionarios del gobierno de Mendoza celebraron la reactivación de la minería del cobre. Qué dijeron sobre PSJ Cobre Mendocino.

Alfredo Cornejo sobre la aprobación de PSJ Cobre Mendocino: Ganó la coherencia y la lógica

Alfredo Cornejo sobre la aprobación de PSJ Cobre Mendocino: "Ganó la coherencia y la lógica"

Foto: Yemel Fil

"Mendoza dio un paso histórico. Hoy ganó la coherencia, ganó la lógica y ganó la decisión de prepararnos para el mundo que viene", indicó el primer mandatario mendocino.

Lee además
Jimena Latorre en Aconcagua Radio: PSJ es el resultado de una política seria, contundente y solvente
Tras la aprobación de la Legislatura

Jimena Latorre en Aconcagua Radio: "PSJ es el resultado de una política seria, contundente y solvente"
PSJ Cobre Mendocino avanzó en un Senado fracturado: cómo fue el debate.
Minería

PSJ Cobre Mendocino avanzó en el Senado y el peronismo se fracturó: cómo fue el debate
legislatura, senado, proyecto san jorge, psj, mineria, minera, votacion, aprobada
La Legislatura vivió una jornada clave para el desarrollo de Mendoza.

La Legislatura vivió una jornada clave para el desarrollo de Mendoza.

El Gobernador mencionó que a partir de esta aprobación, Mendoza avanza hacia energías más limpias, la modernización de redes eléctricas y la electrificación del transporte. "Mendocinos, tenemos una oportunidad histórica y estamos listos para aprovecharla, que el mundo nos conozca como productores de cobre con la misma responsabilidad y excelencia con la que hacemos nuestros vinos", alentó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/alfredocornejo/status/1998460024058736741?s=48&partner=&hide_thread=false

La vicegobernadora Hebe Casado celebró el impulso a la minería y también recordó el segundo aniversario de gestión. "Aprobamos un proyecto que amplía la matriz productiva, genera empleo y posiciona a Mendoza en un camino de desarrollo real, con reglas claras y control ambiental", expresó Casado a través de la red social X.

Hoy cumplimos dos años de gestión con Alfredo Cornejo y lo celebramos con un hecho histórico. Un aniversario que nos encuentra tomando decisiones que hacen crecer a la provincia y la preparan para el futuro. Gracias, Mendoza. Hoy cumplimos dos años de gestión con Alfredo Cornejo y lo celebramos con un hecho histórico. Un aniversario que nos encuentra tomando decisiones que hacen crecer a la provincia y la preparan para el futuro. Gracias, Mendoza.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/hebesil/status/1998456538542084567&partner=&hide_thread=false

El arco político oficialista celebró la aprobación de PSJ Cobre Mendocino

La ministra de Energía y Ambiente de Mendoza, Jimena Latorre, destacó "el paso histórico para ampliar su desarrollo, generar más empleo y seguir cuidando su ambiente".

"Es el momento y la puerta de entrada para seguir ampliando nuestra matriz productiva. Pero no termina acá: la provincia seguirá explorando su suelo con reglas claras, altos estándares de control ambiental y amplia participación de toda la ciudadanía" - Jimena Latorre.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JimehLatorre/status/1998448818015351123&partner=&hide_thread=false

El ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, destacó que PSJ Cobre Mendocino "abre la puerta a una nueva etapa de trabajo técnico, control ambiental y transparencia".

"Nuestro compromiso es avanzar con responsabilidad, garantizando que cada decisión combine cuidado del ambiente, generación de oportunidades y crecimiento para la Provincia" - Rodolfo Vargas Arizu.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RVargasArizu/status/1998456891739893960&partner=&hide_thread=false

Por su parte, el titular de la cartera de Salud, Rodolfo Montero, expresó: "¡Avanzamos hacia un futuro próspero y responsable!", y agregó: "Este paso impulsa el crecimiento económico, genera empleo de calidad y diversifica nuestra matriz productiva bajo estrictos controles".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RodoMontero83/status/1998454887760175263&partner=&hide_thread=false

Temas
Seguí leyendo

El Senado aprobó el proyecto PSJ Cobre Mendocino y Mendoza abre una nueva etapa productiva

Fabián Solís, de Asinmet, en Aconcagua Radio: "Con PSJ podemos empezar a crear nuevas empresas"

El oficialismo va hoy por la histórica sanción final de PSJ Cobre Mendocino

En la previa al tratamiento legislativo, Milei manifestó su apoyo al proyecto minero PSJ Cobre Mendocino

PSJ Cobre Mendocino: el proyecto que puede abrir una nueva etapa productiva en Mendoza

El CEM celebró el aval legislativo a PSJ Cobre Mendocino y pidió "rigurosidad técnica" en el debate minero

Cuándo podría recibir sanción final PSJ Cobre Mendocino y el resto de los proyectos de minería

Las otras tres leyes mineras que sancionó el Senado tras aprobar el PSJ Cobre Mendocino

LO QUE SE LEE AHORA
El Senado le dio sanción definitiva al proyecto PSJ Cobre Mendocino.
histórico

El Senado aprobó el proyecto PSJ Cobre Mendocino y Mendoza abre una nueva etapa productiva

Las Más Leídas

El Senado le dio sanción definitiva al proyecto PSJ Cobre Mendocino.
histórico

El Senado aprobó el proyecto PSJ Cobre Mendocino y Mendoza abre una nueva etapa productiva

El oficialismo va hoy por la histórica sanción final de PSJ Cobre Mendocino.
Sesión clave

El oficialismo va hoy por la histórica sanción final de PSJ Cobre Mendocino

La DGE renovó el plan de estudio de una tecnicatura clave en Educación y con gran salida laboral.
Boletín Oficial

La DGE renovó el plan de estudio de una tecnicatura clave en Educación y con gran salida laboral

General Alvear: una Ford Ranger atropelló y mató a un hombre en Bowen.
Tragedia

General Alvear: intentaba cruzar la ruta con su bicicleta y murió atropellado en Bowen

Alfredo Cornejo y el vínculo con sus vicegobernadoras en cada mandato.
Duplas de gobierno

Alfredo Cornejo y el vínculo político con sus vicegobernadoras en cada mandato

Te Puede Interesar

Vitivinicultura: Los trabajadores de viña y bodega trazaron su balance del 2025
Balance 2025

Vitivinicultura 2025: salarios, vendimia y reforma del INV en el análisis de los trabajadores

Por Marcelo López Álvarez
El mendocino y su equipo realizaron varios aportes a las propuestas nacionales. video
Informe final

Los aportes de Alfredo Cornejo al Consejo de Mayo: reforma educativa, empleo joven y reglas fiscales

Por Facundo La Rosa
Jimena Latorre en Aconcagua Radio: PSJ es el resultado de una política seria, contundente y solvente
Tras la aprobación de la Legislatura

Jimena Latorre en Aconcagua Radio: "PSJ es el resultado de una política seria, contundente y solvente"

Por Aconcagua Radio