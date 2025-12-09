Alfredo Cornejo sobre la aprobación de PSJ Cobre Mendocino: "Ganó la coherencia y la lógica"

Tras la aprobación definitiva de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto PSJ Cobre Mendocino en el Senado, el arco político oficialista expresó su conformidad con el resultado. Desde Buenos Aires , el gobernador Alfredo Cornejo celebró la reactivación de la minería en la provincia.

"Mendoza dio un paso histórico. Hoy ganó la coherencia, ganó la lógica y ganó la decisión de prepararnos para el mundo que viene", indicó el primer mandatario mendocino.

"Hoy, justo a dos años de mi segundo mandato, iniciamos ese camino con responsabilidad, controles estrictos y cumplimiento pleno de la Ley 7722" - Alfredo Cornejo.

El Gobernador mencionó que a partir de esta aprobación, Mendoza avanza hacia energías más limpias, la modernización de redes eléctricas y la electrificación del transporte. "Mendocinos, tenemos una oportunidad histórica y estamos listos para aprovecharla, que el mundo nos conozca como productores de cobre con la misma responsabilidad y excelencia con la que hacemos nuestros vinos", alentó.

La Legislatura vivió una jornada clave para el desarrollo de Mendoza.

La vicegobernadora Hebe Casado celebró el impulso a la minería y también recordó el segundo aniversario de gestión. "Aprobamos un proyecto que amplía la matriz productiva, genera empleo y posiciona a Mendoza en un camino de desarrollo real, con reglas claras y control ambiental", expresó Casado a través de la red social X.

Hoy cumplimos dos años de gestión con Alfredo Cornejo y lo celebramos con un hecho histórico. Un aniversario que nos encuentra tomando decisiones que hacen crecer a la provincia y la preparan para el futuro. Gracias, Mendoza.

El arco político oficialista celebró la aprobación de PSJ Cobre Mendocino

La ministra de Energía y Ambiente de Mendoza, Jimena Latorre, destacó "el paso histórico para ampliar su desarrollo, generar más empleo y seguir cuidando su ambiente".

"Es el momento y la puerta de entrada para seguir ampliando nuestra matriz productiva. Pero no termina acá: la provincia seguirá explorando su suelo con reglas claras, altos estándares de control ambiental y amplia participación de toda la ciudadanía" - Jimena Latorre.

El ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, destacó que PSJ Cobre Mendocino "abre la puerta a una nueva etapa de trabajo técnico, control ambiental y transparencia".

"Nuestro compromiso es avanzar con responsabilidad, garantizando que cada decisión combine cuidado del ambiente, generación de oportunidades y crecimiento para la Provincia" - Rodolfo Vargas Arizu.

Por su parte, el titular de la cartera de Salud, Rodolfo Montero, expresó: "¡Avanzamos hacia un futuro próspero y responsable!", y agregó: "Este paso impulsa el crecimiento económico, genera empleo de calidad y diversifica nuestra matriz productiva bajo estrictos controles".