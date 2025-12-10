Vuelve el Festival del "Vacío a la Llama": más de 40 equipos competirán en Maipú

Maipú se prepara para la cuarta edición del Festival del Vacío a la Llama Foto: Prensa Maipú Municipio.

El Festival del Vacío a la Llama regresa a Maipú para celebrar su cuarta edición, con más de 40 equipos compitiendo por el mejor sándwich de vacío de Mendoza. El evento se realizará en el Teatro Griego del Parque Metropolitano, con entrada libre y gratuita.

Festival del Vacío a la Llama: fecha, lugar y todo lo que ofrecerá la nueva edición El festival que se celebrará este 13 de diciembre contará con un jurado especializado que evaluará las técnicas de cocción, los sabores y el resultado final. La dupla conformada por Omar Muñoz y Gonzalo Rodríguez fue la ganadora de la última edición. Como en cada edición de esta tradicional fiesta, los participantes fueron capacitados por Maipú Municipio en Seguridad e Higiene, con el fin de garantizar un evento responsable y de calidad.

festival del vacio a la llama maipú 1 El Festival del Vacío a la Llama se realizará el sábado 13 de diciembre en el Teatro Griego del Parque Metropolitano, con entrada gratuita. Foto: Prensa Maipú Municipio. Además de la competencia, habrá un patio de comidas con precios accesibles y una amplia oferta de tentadora gastronomía. La jornada incluirá un escenario cultural con las presentaciones de Los Chimenos, Algarroba.com, Leo Rivero, Thierra y La Parra Cuyana, entre otros artistas.

Por su parte, el intendente Matías Stevanato destacó la importancia del evento al señalar que “el Festival del Vacío a la Llama ya es una tradición en Maipú, un encuentro que reúne a la comunidad y pone en valor nuestra identidad gastronómica y cultural”.

maipú festival del vacio a la llama 4 edición Mendocinos y turistas están invitados a disfrutar de una nueva edición del Festival del Vacío a la Llama, en Maipú. Foto: Prensa Maipú Municipio. Con el acompañamiento del Municipio y la participación masiva de los vecinos, la cuarta edición del festival se consolida como una de las celebraciones más destacadas del año en Maipú.

