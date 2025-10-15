15 de octubre de 2025
Maipú Municipio impulsó la formación laboral de más de 600 vecinos

Maipú Municipio a través de la Dirección de Empleo y Capacitación, proyecta nuevas propuestas para 2026, incluyendo Inteligencia Artificial y Ceremonial.

Durante el período 2024-2025, la Dirección de Empleo y Capacitación de la Municipalidad de Maipú resaltó por su importante impacto en la formación y la inserción laboral de los vecinos del departamento. Las acciones desarrolladas durante este período reafirman el compromiso de la gestión del intendente Matías Stevanato con la generación de oportunidades y el desarrollo productivo local.

Inclusión y cercanía

Maipú Municipio impulsa un operativo para facilitar trámites y fortalecer la participación ciudadana
Conectividad y producción local

Maipú Municipio avanza con un plan integral de asfalto que ya completó el 60 % de las obras
En lo que va del año, la oficina se consolidó como un espacio clave de encuentro entre la oferta y la demanda laboral. Un total de 1.480 personas se acercaron para registrar su curriculum vitae, realizar entrevistas de trabajo y acceder a los programas de empleo disponibles.

Formación profesional en Maipú Municipio

Uno de los ejes centrales de la dirección es la formación profesional, mediante la cual más de 600 vecinos completaron distintos ciclos de capacitación. Las propuestas incluyeron desde clases magistrales hasta trayectorias de tres meses en oficios con alta demanda en el mercado, como gastronomía, textil, electricidad domiciliaria, reparación de electrodomésticos, construcción en seco y revestimientos modernos. Estos talleres brindan herramientas concretas para el trabajo y fortalecen la economía local al generar mano de obra calificada.

Además, la dirección impulsó talleres de orientación laboral destinados a mejorar las habilidades de búsqueda de empleo: más de 800 personas participaron en instancias de capacitación sobre elaboración de curriculum vitae y técnicas para afrontar entrevistas laborales. A su vez, más de 150 vecinos lograron su inserción laboral en comercios, industrias y empresas locales a través de los programas de fomento al empleo.

De cara al 2026, ya se proyecta una nueva oferta de capacitaciones, incorporando temáticas innovadoras y tradicionales, como Inteligencia Artificial aplicada a la empleabilidad, Ceremonial y Protocolo, Pintura en obra, entre otras propuestas orientadas a las necesidades del territorio.

La Municipalidad de Maipú, a través de su Dirección de Empleo y Capacitación, ratifica su compromiso con la formación, el desarrollo y la generación de oportunidades, consolidándose como un motor fundamental para mejorar la calidad de vida y la inserción laboral de los maipucinos.

