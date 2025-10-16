Dictan prisión preventiva a la mujer acusada de asesinar a su beba recién nacida en Las Heras

La mujer acusada de matar a su beba recién nacida en una casa de Las Heras recibió la prisión preventiva durante la mañana de este jueves. La medida fue ordenada por la jueza María Cristina Pietrasanta, por lo que Analía Peralta (39) continuará presa por " homicidio agravado por el vínculo " .

La resolución fue solicitada por la ayudante fiscal Paola Henríquez , quien interviene en la causa. De esta manera, Peralta seguirá alojada en la cárcel de mujeres de Almafuerte II , en Luján de Cuyo. El escalofriante hecho ocurrió en julio , en una vivienda del barrio Vicente Martino , ubicado en el departamento de Las Heras .

Según la principal hipótesis de la fiscalía, Peralta habría intentado practicarse un aborto , pero no logró hacerlo, ya que la bebé nació a término . Posteriormente, la mujer habría asfixiado a la recién nacida con una bolsa . En aquel entonces, la fiscal Claudia Ríos dispuso múltiples medidas de investigación para reconstruir el hecho que conmocionó a toda la comunidad .

Todo ocurrió en el mes de julio, en una casa del barrio Vicente Martino , ubicado en cercanías a calle Martino y Matheu, en Las Heras . Fuentes policiales dijeron que aquel día en horas de la tarde, ingresaron varios llamados al 911 que alertaban a una mujer en grave estado de salud tras haberse practicado un aborto.

La urgencia del caso generó que desde el CEO desplazaran a un móvil que realizaba patrullajes de rutina en zonas del barrio Belgrano y 26 de Enero, en Las Heras.

Los efectivos comenzaron a recibir directivas y acordaron encontrarse con la damnificada y sus familiares, en Dorrego y Martino. A poco de llegar, el móvil se cruzó con una ambulancia que ya trasladaba a la ahora acusada, quien estaba descompensada y con lesiones de gravedad. La mujer quedó internada.

Ahora bien, los policías luego se dirigieron al lugar de los hechos, en una casa de la manzana E del barrio mencionado. Allí encontraron manchas de sangre, dos bolsas y al bebé envuelto en mantas, ya sin vida. También incautaron un cúter.

La doble vida la acusada

En redes sociales, Analía Rosa Peralta se hacía llamar Názli Ajathliaz y se presentaba como “creadora digital, enfermera y sexóloga”. En su biografía afirmaba haber estudiado en la UNCuyo y en Panamá, y trabajaba, según ella, para la Federación Internacional de Criminología y Criminalística . “Orgullosa de ser enfermera y salvar vidas...aunque no valoren el trabajo, paciencia, dedicación que ponemos cada día ”, publicó meses antes del crimen.

También decía ser madre de un “hermoso príncipe”, pero según el testimonio del padre de la bebé fallecida, la mujer mentía sobre su identidad y el embarazo, ya que le aseguró que estaba de solo cuatro meses de gestación y decía ser de nacionalidad turca.