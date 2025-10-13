Maipú Municipio impulsa un operativo para facilitar trámites y fortalecer la participación ciudadana

Maipú Municipio realiza un operativo territorial para asesorar a jubilados sobre la eximición del pago de tasas municipales, brindando atención personalizada en distintos distritos y fortaleciendo la participación ciudadana de los adultos mayores.
Equipos de Maipú Municipio recorren distintos distritos para informar sobre cada beneficio disponible y acompañar a los adultos mayores en sus trámites.
La Municipalidad de Maipú desarrolla un operativo territorial de asesoramiento destinado a jubilados y jubiladas residentes en el departamento, con el objetivo de informarles sobre cada beneficio vigente de eximición del pago de tasas municipales.
Durante las jornadas, equipos municipales brindan atención personalizada para explicar los requisitos necesarios y orientar a los interesados en el proceso para acceder a esta facilidad tributaria que busca acompañar a los adultos mayores en su economía cotidiana.
El operativo recorre diferentes distritos del departamento, acercando la información a los vecinos en los Centros de Jubilados y espacios comunitarios.
Además, durante las jornadas se ofrecerá asesoramiento en materia electoral, incluyendo capacitación en el uso de la Boleta Única Papel, con el propósito de facilitar el acceso a la información cívica y fortalecer la participación ciudadana de los adultos mayores.
Este operativo forma parte del compromiso de la Municipalidad de Maipú de acercar los servicios y beneficios a los vecinos, promoviendo una gestión más inclusiva, accesible y cercana a la comunidad. Para más información de este programa, el cuál también incluye a las personas con discapacidad, podés acercarte al edificio municipal o a tu delegación más cercana.