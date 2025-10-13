Banco Nación ofrece 30% de reintegro en combustible: cómo acceder al beneficio y cuándo termina

El Banco de la Nación Argentina puso en marcha una promoción destinada a sus clientes con el objetivo de aliviar el impacto de los gastos en combustible . La propuesta se presenta como una alternativa atractiva en un contexto de precios volátiles y con tendencia al alza en las estaciones de servicio.

En este marco, el Banco Nación ofrece un reintegro del 30% en las compras de combustibles realizadas en las estaciones adheridas, con un tope mensual de $15.000 por cliente . El beneficio está disponible en todo el país y se aplica únicamente de viernes a domingo .

Se trata de una promoción por tiempo limitado: estará vigente hasta el 30 de noviembre de 2025.

Para aprovechar el descuento, es necesario ser cliente del Banco Nación y pagar exclusivamente a través de la app MODO BNA+ , escaneando el código QR de MODO en la estación de servicio y seleccionando la tarjeta de crédito del BNA correspondiente.

Quedan excluidos los pagos realizados con tarjeta de débito, saldo en cuenta o mediante otras billeteras digitales. Solo las operaciones efectuadas con tarjeta de crédito y bajo el sistema MODO generan el reintegro.

banco nacion codigo qr bna+ Para acceder al reintegro hay que abonar con MODO BNA+.

Requisitos y condiciones del beneficio

Los usuarios deben tener una cuenta monetaria en el Banco Nación asociada a BNA+. Las operaciones realizadas con tarjetas adicionales también pueden acceder al beneficio, siempre que el titular de la extensión tenga una cuenta vinculada activa.

El reintegro se acredita dentro de los 30 días posteriores a la compra. El tope mensual de $15.000 se aplica por cliente y por mes calendario, según el número de CUIT. La promoción solo rige los fines de semana, en estaciones de servicio adheridas.

Es importante tener presente que el descuento se calcula sobre el monto efectivamente pagado, sin alterar impuestos, tasas ni recargos locales o provinciales.

Ejemplos de reintegro según el monto cargado

Una carga de $50.000 en combustible durante un fin de semana genera un reintegro de $15.000, alcanzando el tope mensual en una sola operación.

Si el cliente realiza dos cargas de $30.000, el 30% de cada una sería de $9.000, pero el sistema solo devolverá hasta el máximo mensual establecido de $15.000.

En cambio, una carga menor, por ejemplo de $20.000, recibirá una devolución de $6.000. De esta forma, cada usuario puede ajustar sus consumos de acuerdo con sus necesidades, siempre dentro del mismo mes calendario.

Consejos para aprovechar la promoción del Banco Nación al máximo

El Banco Nación recomienda seguir algunos pasos para asegurarse de recibir el beneficio:

Planificar las cargas entre viernes y domingo, dentro del período de vigencia.

Verificar que la estación trabaje con MODO BNA+ y que el código QR esté disponible al momento de pagar.

Seleccionar la tarjeta de crédito del BNA al escanear el QR, ya que otros medios no aplican al reintegro.

Guardar el comprobante de pago con QR por si fuera necesario hacer un reclamo posterior.

Controlar los plazos: el 31 de octubre finaliza el primer período mensual y el 1° de noviembre se reinicia el tope de devolución.

Los titulares de tarjetas adicionales deben asegurarse de que su cuenta monetaria vinculada a BNA+ esté activa, ya que de lo contrario el reintegro no se acreditará/ Iprofesional