9 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
CASA PROPIA

Créditos hipotecarios: cómo quedaron las tasas y montos en los principales bancos en octubre 2025

En octubre, los bancos ajustaron tasas y condiciones para créditos hipotecarios. Qué entidades ofrecen mejores opciones para acceder a una vivienda.

Créditos hipotecarios: cómo quedaron las tasas y montos en los principales bancos en octubre 2025

Créditos hipotecarios: cómo quedaron las tasas y montos en los principales bancos en octubre 2025

Por Sitio Andino Economía

Durante octubre de 2025, los principales bancos del país ajustaron las condiciones de sus líneas de crédito hipotecario. Los cambios en tasas, plazos y porcentajes de financiación pueden generar diferencias significativas tanto en la cuota mensual como en el costo total del préstamo. A continuación, un repaso por las alternativas vigentes en las entidades más importantes.

propiedad_1200.jpg
En octubre 2025 cambiaron los plazos, tasas y condiciones para acceder a una crédito hipotecario

En octubre 2025 cambiaron los plazos, tasas y condiciones para acceder a una crédito hipotecario

Banco Nación: opción “anti-inflación” y financiación de hasta el 75%

El Banco Nación ofrece créditos por hasta 260.000 UVAs (alrededor de $417 millones) con una tasa del 4,5% para clientes con cuenta sueldo y del 8% para el resto.

Lee además
Créditos personales: cuándo conviene sacar uno y qué evaluar antes de solicitarlo
DECISIONES FINANCIERAS

Créditos personales: cuándo conviene sacar uno y qué evaluar antes de solicitarlo
Ayuda de Estados Unidos: Scott Bessent confirmó el swap por 20.000 millones de dólares para Argentina
Auxilio financiero

Ayuda de Estados Unidos: Scott Bessent confirmó el swap por 20.000 millones de dólares para Argentina
  • Los titulares que cobren sus haberes en la entidad pueden acceder a una opción “anti-inflación”, que permite fijar un tope a la cuota a cambio de una prima anual del 1,5%.
  • El diferencial se traslada al final del crédito, actualizado por UVA.
  • El préstamo financia hasta el 75% del valor de la vivienda y puede destinarse a compra, construcción, refacción o adquisición de una segunda propiedad, con un plazo máximo de 30 años.

Bancos con tasas fijas y límites de monto

Banco Santander:

  • Tasa fija nominal anual del 15%.
  • Plazo máximo de 30 años.
  • Financiación de hasta el 80% del valor de la propiedad.
  • Requiere acreditar haberes en la entidad e ingresos mínimos de $1.540.000.

Banco Supervielle:

  • Tasa nominal anual del 15%.
  • Sin límite de monto.
  • Plazo máximo de 15 años.
  • Financiación de hasta el 65% del valor del inmueble.

Banco Macro

  • Plazo de hasta 20 años.
  • Tasa fija del 15%.
  • Financia hasta el 70% del valor de la propiedad (hasta 90% en su línea joven).
  • La cuota no debe superar entre el 25% y el 30% del ingreso del solicitante.
credito personal
El Banco Nación es una de las mejores opciones para solicitar un crédito hipotecario

El Banco Nación es una de las mejores opciones para solicitar un crédito hipotecario

Entidades con créditos en UVA y amplias posibilidades de acceso

Banco BBVA

  • Préstamos a 30 años.
  • Tasa del 10,5% para quienes acrediten haberes y del 17% para el resto.
  • Financia hasta el 80% del valor de la vivienda.

Banco Galicia

  • Créditos ajustados por UVA, con tasas del 15% al 17%.
  • Plazos de hasta 20 años para compra y 10 años para refacción o ampliación.
  • Financia el 70% para compra y el 50% para refacción o ampliación.

Créditos hipotecarios de alto monto: ICBC, Hipotecario, Brubank, Credicoop y Comafi

Banco ICBC

  • Monto máximo de $360 millones para compra y $180 millones para refacción.
  • Tasa del 8,9% al 10,5% según acreditación de haberes.
  • Plazo de hasta 20 años.

Banco Hipotecario

  • Créditos de hasta $250 millones.
  • Tasa del 13,9%.
  • Financiación de hasta el 80% de la vivienda.
  • Plazo de 20 años.

Brubank

  • Monto máximo de $250 millones, ajustado por UVA.
  • Tasa del 8% al 10% según acreditación de sueldo.
  • Plazo de hasta 30 años.

credito hipotecario.webp
Las condiciones cambian según la entidad bancaria que otorga el crédito hipotecario

Las condiciones cambian según la entidad bancaria que otorga el crédito hipotecario

Banco Credicoop

  • Hasta $200 millones de crédito.
  • Tasa del 10,5% al 11,5%.
  • Plazo de 20 años.
  • Financia hasta el 70% para primera vivienda.

Banco Comafi

  • Créditos de hasta $350 millones.
  • Tasa del 10,5% al 12,5%.
  • Plazo de 20 años.
  • Financia hasta el 75% para compra o construcción.

En definitiva, los créditos hipotecarios en octubre 2025 presentan variaciones importantes entre bancos en cuanto a tasas, plazos y porcentajes de financiación. Cada entidad ofrece condiciones distintas que conviene analizar según la situación de quien solicita: ingresos o finalidad del préstamo, entre otras/ La Nación

Temas
Seguí leyendo

Cómo la Inteligencia Artificial transforma el reclutamiento y selección de personal en Argentina

Presupuesto 2026: el Ministerio de Producción detalló los ejes que marcarán su plan de gestión

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este jueves 9 de octubre de 2025

El dólar vuelve a subir y se acerca al techo: a cuánto cotiza hoy

Banco Nación facilita la compra de tecnología: conocé este beneficio imperdible

Gabriel Brega, en el Almuerzo de las Fuerzas Vivas, pidió que el arco político "trabaje en equipo"

Becas Progresar: cuándo y cuánto cobro en octubre 2025

Donald Trump mete al Estado en la minería y compra una empresa canadiense

LO QUE SE LEE AHORA
dolar hoy y dolar blue en mendoza: a cuanto cotiza este jueves 9 de octubre de 2025
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este jueves 9 de octubre de 2025

Las Más Leídas

Reaparece en Argentina una de las aves más poderosas del continente
Regreso inesperado

Reaparece en Argentina una de las aves más poderosas del continente

El hombre de 62 años, que residía allí, logró escapar pero resultó con quemaduras
Investigación

Un incendio destruyó una casa en Guaymallén y los investigadores hallaron un elemento inesperado

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3311 del miércoles 8 de octubre
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3311 del miércoles 8 de octubre

Así será el Almuerzo de las Fuerzas Vivas que concentrará la atención política y empresaria en San Rafael.
expectativas

Así será el Almuerzo de las Fuerzas Vivas que concentrará la atención política y empresaria en San Rafael

El Jefe de Estado recorrerá la capital provincial este jueves
En campaña

No solo en San Rafael: Javier Milei tendrá otra actividad en la Ciudad de Mendoza

Te Puede Interesar

El presidente recorrió el microcentro mendocino
Visita presidencial

Fotos y videos: Milei pidió "no aflojar" a la multitud que lo acompañó en la Peatonal

Por Sofía Pons
Manifestantes expresaron su repudio ante la visita de Javier Milei a la Ciudad de Mendoza
Voces en contra

Manifestantes expresaron su repudio ante la visita de Javier Milei a la Ciudad de Mendoza

Por Sofía Pons
Las medidas de la DGE y la UNCuyo para frenar la violencia escolar que involucra a los padres. Imagen ilustrativa.
Alarmante

Las medidas de la DGE y la UNCuyo para frenar la violencia escolar que involucra a los padres

Por Natalia Mantineo