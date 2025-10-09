Los detalles del operativo por la caminata de Javier Milei en el centro de Mendoza

Javier Milei llega nuevamente a la Provincia de Mendoza bajo un importante operativo

El presidente Javier Milei llega este jueves a la Provincia de Mendoza para participar del almuerzo de las Fuerzas Vivas, en San Rafael, pero a último momento se sumó una nueva actividad oficial, esta vez, en plena Ciudad de Mendoza.

Se trata de una caminata (o recorrida) por algunas calles del microcentro mendocino, donde el presidente estaría acompañado por su ministro de Defensa y candidato a diputado nacional por Mendoza, Luis Petri, y también el gobernador Alfredo Cornejo, entre otros.

Para ello, y como siempre ocurre ante una visita presidencial, desde las primeras horas de este jueves comenzó a intervenir la Casa Militar, que está formada por efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, Policía Federal, Gendarmería Nacional Argentina y Policía de Mendoza, entre otros.

De acuerdo a la escueta información que trascendió hasta el momento, el presidente llegaría a la Provincia de Mendoza a media mañana (entre las 10 y 11), directamente a San Rafael.

marcha contra javier milei en mendoza.jpg La llegada de Javier Milei a la peatonal genera un importante operativo en el centro de Mendoza. Foto: Yemel Fil

Luego, posiblemente en helicóptero, viajará hacia la Ciudad de Mendoza. Se estima que llegaría al centro de la provincia cerca de las 17.

La intención es que Milei inicie su caminata desde la Peatonal y 9 de Julio, en pleno centro. Allí recorrería distintas calles aledañas, entre las 17 y 18.

Todos estos movimientos estarán supervisados por decenas de efectivos, tanto uniformados como de civiles, en una especie de anillo que cubrirá al mandatario, dijeron fuentes consultadas por este diario.

Además, trascendió que habría un vallado en la Peatonal Sarmiento, aunque hasta las 9 de este jueves no se había instalado ningún retén en ese paseo.