9 de octubre de 2025
Los detalles del operativo por la caminata de Javier Milei en el centro de Mendoza

Distintas fuerzas policiales ultiman detalles para la llegada de Javier Milei a la Ciudad de Mendoza, donde hará una caminata por calles del centro.

Javier Milei llega nuevamente a la Provincia de Mendoza bajo un importante operativo

Javier Milei llega nuevamente a la Provincia de Mendoza bajo un importante operativo

Foto: Cristian Lozano
 Por Pablo Segura

El presidente Javier Milei llega este jueves a la Provincia de Mendoza para participar del almuerzo de las Fuerzas Vivas, en San Rafael, pero a último momento se sumó una nueva actividad oficial, esta vez, en plena Ciudad de Mendoza.

Para ello, y como siempre ocurre ante una visita presidencial, desde las primeras horas de este jueves comenzó a intervenir la Casa Militar, que está formada por efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, Policía Federal, Gendarmería Nacional Argentina y Policía de Mendoza, entre otros.

Los detalles del operativo por la caminata de Javier Milei en el centro de Mendoza

De acuerdo a la escueta información que trascendió hasta el momento, el presidente llegaría a la Provincia de Mendoza a media mañana (entre las 10 y 11), directamente a San Rafael.

marcha contra javier milei en mendoza.jpg
La llegada de Javier Milei a la peatonal genera un importante operativo en el centro de Mendoza.

La llegada de Javier Milei a la peatonal genera un importante operativo en el centro de Mendoza.

Luego, posiblemente en helicóptero, viajará hacia la Ciudad de Mendoza. Se estima que llegaría al centro de la provincia cerca de las 17.

La intención es que Milei inicie su caminata desde la Peatonal y 9 de Julio, en pleno centro. Allí recorrería distintas calles aledañas, entre las 17 y 18.

Todos estos movimientos estarán supervisados por decenas de efectivos, tanto uniformados como de civiles, en una especie de anillo que cubrirá al mandatario, dijeron fuentes consultadas por este diario.

Además, trascendió que habría un vallado en la Peatonal Sarmiento, aunque hasta las 9 de este jueves no se había instalado ningún retén en ese paseo.

