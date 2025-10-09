La visita de Javier Milei a la Ciudad de Mendoza genera incertidumbre en comercios y restaurantes.

La inesperada visita del presidente Javier Milei a la Ciudad de Mendoza, prevista para este viernes por la tarde , sembró una profunda incertidumbre entre los propietarios de comercio y restaurantes del centro, quienes no tienen claridad sobre qué hacer con la atención al público.

La falta de información certera sobre el recorrido de Javier Milei y los operativos de seguridad que se pondrán en marcha genera mucha preocupación.

"No sabemos qué hacer, no hemos tenido información oficial acerca de cómo será el recorrido de Milei y lo que más reina es la incertidumbre", expresó a Sitio Andino , Raúl Roitman , presidente de la Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica y Afines de Mendoza (AEHGA).

Roitman advirtió que los empresarios se encuentran en conversaciones con autoridades de la Ciudad de Mendoza, pero hasta el mediodía no se definirá si los locales comerciales y restaurantes permanecerían abiertos o se verían obligados a cerrar ante el operativo presidencial. Esta situación mantiene en vilo al sector, que no puede planificar su jornada laboral.

Los dueños de comercios y restaurantes, inciertos por la visita de Milei en Mendoza.

Asimismo, desde la Cámara Empresaria de Comercio, Industria, Turismo y Servicios (C.E.C.I.T.yS) indicaron a este medio que "la incertidumbre es mucha y la información oficial poca".

"No creemos que los comercios cierren sus puertas, sobre todo, teniendo en cuenta que se aproxima el Día de la Madre y necesitan potenciar las ventas, pero no sabemos nada, cerca del mediodía se tendrán más certezas", dijo Adrián Alín, presidente de la entidad.

verano, mendoza, clima, tiempo, turismo, turistas, peatonal.jpg Al mediodía se conocerá si el comercio y los restaurantes de la Ciudad de Mendoza funcionarán con normalidad . Foto: Yemel Fil

Visita de Javier Milei: la agenda

Se estima que el mandatario arribe a la capital mendocina a las 15.30 y se aloje en un importante hotel ubicado en la calle Primitivo de la Reta.

Algunos trascendidos indican que cerca de las 17, Milei comenzaría su actividad en las calles céntricas. La intención es que el presidente inicie una caminata desde la Peatonal y 9 de Julio, en pleno corazón de la ciudad.

Operativo y posibles cortes

Desde la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza se indicó que la custodia del Presidente correrá por cuenta de las Fuerzas provinciales.

Sin embargo, debido a la naturaleza de la visita y el recorrido previsto en zonas neurálgicas, se anticipa que podrían registrarse varios cortes en las zonas céntricas, lo que agrava la preocupación de los comerciantes sobre la accesibilidad a sus locales y el movimiento de clientes.