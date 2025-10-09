9 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Visita presidencial

La visita de Javier Milei a la Ciudad de Mendoza genera incertidumbre en comercios y restaurantes

Se prevé que el Presidente arribe entre las 17 y las 18 y recorra las calles aledañas. Los comerciantes definirán al mediodía cómo será la atención.

La visita de Javier Milei a la Ciudad de Mendoza genera incertidumbre en comercios y restaurantes.

La visita de Javier Milei a la Ciudad de Mendoza genera incertidumbre en comercios y restaurantes.

Foto: Cristian Lozano
 Por Natalia Mantineo

La inesperada visita del presidente Javier Milei a la Ciudad de Mendoza, prevista para este viernes por la tarde, sembró una profunda incertidumbre entre los propietarios de comercio y restaurantes del centro, quienes no tienen claridad sobre qué hacer con la atención al público.

Lee además
El intendente Omar Félix se refirió a las expectativas que genera la visita del presidente a San Rafael. 
VISITA PRESIDENCIAL

Omar Félix en la previa del Almuerzo de las Fuerzas Vivas: "Me interesa que Milei escuche a los sectores"
La vicegobernadora Hebe Casado participa del Almuerzo de las Fuerzas Vivas, en San Rafael.
Almuerzo de las fuerzas vivas

Los pedidos de Hebe Casado para Javier Milei en su visita a San Rafael

"No sabemos qué hacer, no hemos tenido información oficial acerca de cómo será el recorrido de Milei y lo que más reina es la incertidumbre", expresó a Sitio Andino, Raúl Roitman, presidente de la Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica y Afines de Mendoza (AEHGA).

8 de Julio de 2025, peatonal sarmiento, turistas, clima, tiempo en Mendoza, vacaciones de invierno
Los dueños de comercios y restaurantes, inciertos por la visita de Milei en Mendoza.

Los dueños de comercios y restaurantes, inciertos por la visita de Milei en Mendoza.

Javier Milei, en Mendoza: incertidumbre en los comercios

Roitman advirtió que los empresarios se encuentran en conversaciones con autoridades de la Ciudad de Mendoza, pero hasta el mediodía no se definirá si los locales comerciales y restaurantes permanecerían abiertos o se verían obligados a cerrar ante el operativo presidencial. Esta situación mantiene en vilo al sector, que no puede planificar su jornada laboral.

Asimismo, desde la Cámara Empresaria de Comercio, Industria, Turismo y Servicios (C.E.C.I.T.yS) indicaron a este medio que "la incertidumbre es mucha y la información oficial poca".

"No creemos que los comercios cierren sus puertas, sobre todo, teniendo en cuenta que se aproxima el Día de la Madre y necesitan potenciar las ventas, pero no sabemos nada, cerca del mediodía se tendrán más certezas", dijo Adrián Alín, presidente de la entidad.

verano, mendoza, clima, tiempo, turismo, turistas, peatonal.jpg
Al mediodía se conocerá si el comercio y los restaurantes de la Ciudad de Mendoza funcionarán con normalidad .

Al mediodía se conocerá si el comercio y los restaurantes de la Ciudad de Mendoza funcionarán con normalidad .

Visita de Javier Milei: la agenda

Se estima que el mandatario arribe a la capital mendocina a las 15.30 y se aloje en un importante hotel ubicado en la calle Primitivo de la Reta.

Algunos trascendidos indican que cerca de las 17, Milei comenzaría su actividad en las calles céntricas. La intención es que el presidente inicie una caminata desde la Peatonal y 9 de Julio, en pleno corazón de la ciudad.

Operativo y posibles cortes

Desde la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza se indicó que la custodia del Presidente correrá por cuenta de las Fuerzas provinciales.

Sin embargo, debido a la naturaleza de la visita y el recorrido previsto en zonas neurálgicas, se anticipa que podrían registrarse varios cortes en las zonas céntricas, lo que agrava la preocupación de los comerciantes sobre la accesibilidad a sus locales y el movimiento de clientes.

Temas
Seguí leyendo

Patricia Bullrich reconoció fallas en la Boleta Única: "Nadie pensó que se podía bajar un candidato"

Javier Milei llega a Mendoza y tendrá actividades en San Rafael y Ciudad junto a Cornejo

Los detalles del operativo por la caminata de Javier Milei en el centro de Mendoza

Así será el Almuerzo de las Fuerzas Vivas que concentrará la atención política y empresaria en San Rafael

Donald Trump mete al Estado en la minería y compra una empresa canadiense

No solo en San Rafael: Javier Milei tendrá otra actividad en la Ciudad de Mendoza

Emir Félix: "Dos años más de este modelo y no queda nada en Mendoza"

Cornejo sobre la visita de Milei: "Es su ambiente para hablar del programa económico y los desafíos"

LO QUE SE LEE AHORA
El intendente Omar Félix se refirió a las expectativas que genera la visita del presidente a San Rafael. 
VISITA PRESIDENCIAL

Omar Félix en la previa del Almuerzo de las Fuerzas Vivas: "Me interesa que Milei escuche a los sectores"

Las Más Leídas

Reaparece en Argentina una de las aves más poderosas del continente
Regreso inesperado

Reaparece en Argentina una de las aves más poderosas del continente

El hombre de 62 años, que residía allí, logró escapar pero resultó con quemaduras
Investigación

Un incendio destruyó una casa en Guaymallén y los investigadores hallaron un elemento inesperado

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3311 del miércoles 8 de octubre
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3311 del miércoles 8 de octubre

La Policía Federal y la Jefatura de Lucha contra el Narcotráfico realizaron un operativo en distintos operativos de Mendoza
Operativo federal

Desbarataron una red vinculada al narcotráfico en Mendoza: 3 detenidos y 9 allanamientos

El Jefe de Estado recorrerá la capital provincial este jueves
En campaña

No solo en San Rafael: Javier Milei tendrá otra actividad en la Ciudad de Mendoza

Te Puede Interesar

El intendente Omar Félix se refirió a las expectativas que genera la visita del presidente a San Rafael. 
VISITA PRESIDENCIAL

Omar Félix en la previa del Almuerzo de las Fuerzas Vivas: "Me interesa que Milei escuche a los sectores"

Por Cecilia Zabala
La vicegobernadora Hebe Casado participa del Almuerzo de las Fuerzas Vivas, en San Rafael.
Almuerzo de las fuerzas vivas

Los pedidos de Hebe Casado para Javier Milei en su visita a San Rafael

Por Cecilia Zabala
Almuerzo de las Fuerzas Vivas: la palabra del presidente de la CCIA, Gabriel Brega.
San Rafael

Gabriel Brega, en el Almuerzo de las Fuerzas Vivas, pidió que el arco político "trabaje en equipo"

Por Celeste Funes