9 de octubre de 2025
Sitio Andino
Visita del Jefe de Estado

Javier Milei llega a Mendoza y tendrá actividades en San Rafael y Ciudad junto a Cornejo

El líder libertario aterrizará en San Rafael donde participará del Almuerzo de las Fuerzas Vivas y luego vendrá a la capital mendocina. Cómo será su agenda.

Javier Milei vuelve este jueves a la provincia de Mendoza.

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza
 Por Facundo La Rosa

El presidente Javier Milei llegará a Mendoza en medio de la campaña electoral. Su primera escala será en San Rafael, donde participará del Almuerzo de las Fuerzas Vivas que todos los años organiza la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria del departamento. Luego, llegará a la Ciudad de Mendoza para una caminata por la Peatonal. Los detalles.

El presidente arribará cerca de las 13 a San Rafael y se dirigirá directamente al Centro de Congresos y Exposiciones "Alfredo R. Bufano", donde hablará frente a empresarios y políticos que participan del tradicional Almuerzo de las Fuerzas Vivas.

Luego, se dirigirá a la Ciudad de Mendoza. En el hotel Sheraton mantendrá distintos encuentros y luego caminará por la Peatonal. Desde aquí partirá hacia Buenos Aires.

El Almuerzo de las Fuerzas Vivas recibe a Javier Milei

Por primera vez desde que la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael organiza este tradicional evento, contará con la participación de un primer mandatario en ejercicio.

La última visita de un jefe de Estado al departamento sureño fue en enero de 2018, cuando Mauricio Macri participó del acto de inicio de la obra de repavimentación de la avenida Ballofet, entre Yrigoyen y el club homónimo, financiada por Vialidad Nacional. Antes de eso, hay que retroceder a diciembre de 2011, cuando Cristina Fernández de Kirchner inauguró la terminal de ómnibus, inversión también ejecutada con fondos nacionales.

Cristina Fernández de Kirchner, inuguración terminal de San Rafael 16 de diciembre de 2011
Cristina Fernández de Kirchner había visitado San Rafael en 2011.

Está previsto que Milei parta desde Buenos Aires, acompañado por su hermana y secretaria de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro de Defensa, Luis Petri. Podría sumarse algún otro integrante del gabinete nacional. A su lado estará también el diputado nacional y presidente de La Libertad Avanza en Mendoza, Facundo Correa Llano, quien participó de la maratónica sesión que finalizó esta madrugada y en la que el oficialismo recibió varios reveses.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LLibertadAvanza/status/1976097692272177524&partner=&hide_thread=false

El vuelo arribará directamente al aeropuerto Germanó de San Rafael, donde lo esperarán el gobernador Alfredo Cornejo y los intendentes del Frente Cambia Mendoza. El mandatario será recibido por la Banda Militar del Ejército Argentino, que entonará el Himno Nacional.

Desde allí, se trasladará al Centro de Congreso y Exposiciones “Alfredo R. Bufano”, en medio de un importante operativo de seguridad coordinado entre la Policía de Mendoza, la Policía Federal y Casa Militar.

Javier Milei, Karina Milei, cierre de campaña PBA 03-09-25
Javier Milei estará acompañado de su hermana Karina.

El programa del Almuerzo de las Fuerzas Vivas prevé las disertaciones del presidente de la CCIA, Gabriel Brega; del intendente anfitrión, Omar Félix; y del gobernador Alfredo Cornejo. En ese orden. La idea es que Milei cierre el ciclo de discursos, aunque desde la organización no descartan modificar el esquema para que hable antes o entre los oradores confirmados.

Tras el evento, se analizaba la posibilidad de un encuentro con la militancia y una reunión con empresarios y productores locales, aunque ambas actividades aún no están confirmadas y dependen del desarrollo de la jornada.

Milei amplió su agenda en Mendoza y encabezará una caminata en el microcentro

La visita de Milei será finalmente más extensa de lo previsto. El equipo presidencial sumó a última hora del miércoles una actividad en la Ciudad de Mendoza, prevista para las 18.

Se trata de una caminata por la Peatonal Sarmiento, junto a Cornejo y al candidato a diputado nacional Luis Petri, entre otros dirigentes. “La caminata partirá desde la intersección de Peatonal y 9 de Julio, recorriendo la ciudad junto a sus acompañantes”, informaron fuentes libertarias a este medio.

milei en mendoza
Tras su paso por San Rafael, Javier Milei estará en la Ciudad de Mendoza.

La movida será similar a las que el presidente encabezó en otras provincias en las últimas semanas, en el marco de la campaña para las elecciones legislativas del 26 de octubre. El objetivo, explicaron, es retomar el contacto directo con la ciudadanía, como en la previa de los comicios de 2023 que lo llevaron a la Casa Rosada. Alrededor de las 20, partirá nuevamente hacia Buenos Aires.

La otra visita de Javier Milei a Mendoza

La llegada de Milei a la provincia será su segunda visita como presidente. La primera se produjo en septiembre de 2024, cuando fue convocado por el IAEF y ofreció una charla sobre finanzas ante empresarios y dirigentes políticos.

En marzo de este año, en plena época vendimial, estaba prevista una nueva visita, pero el viaje fue suspendido debido al temporal que azotó Bahía Blanca, donde el mandatario encabezó personalmente un operativo de emergencia.

