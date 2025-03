Marcha atrás: Javier Milei se bajó de la Vendimia y no viene a Mendoza

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: " á: ó Que viene, que no viene, que viene pero solo un ratito. Finalmente, en la tarde de este viernes Presidencia de la Nación confirmó que @javiermilei no estará presente en la provincia de Mendoza este fin de semana, cuando se celebra la Fiesta de la Vendimia. La presencia del Jefe de Estado se había puesto en duda esta mañana, a raíz del fuerte temporal en Bahía Blanca, que dejó consecuencias infraestructurales severas y varias personas fallecidas/desaparecidas. Sin embargo, en horas de la siesta desde su entorno se había informado que participaría solamente del agasajo de Bodegas de Argentina y retornaría a la CABA ni bien finalizara ese evento en el espacio Arizu de Godoy Cruz. Finalmente, minutos antes de las 18, la agenda fue cancelada por completo. Más información en sitioandino.com #Vendimia #JavierMilei"

