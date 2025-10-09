Los pedidos de Hebe Casado para Javier Milei en su visita a San Rafael

La visita del presidente Javier Milei a San Rafael genera expectativas y muchos se preparan para darle un mensaje de pedidos o reclamos. Qué dijo la vicegobernadora Hebe Casado. Milei participará del tradicional Almuerzo de las Fuerzas Vivas que organiza la Cámara de Comercio Industria y Agropecuaria de San Rafael todos los años.

En la previa al Almuerzo de las Fuerzas Vivas , la vicegobernadora Hebe Casado pasó por el streaming de SITIO ANDINO y reveló los pedidos que le haría a Javier Milei para el Sur mendocino.

VISITA PRESIDENCIAL Omar Félix en la previa del Almuerzo de las Fuerzas Vivas: "Me interesa que Milei escuche a los sectores"

Almuerzo de las Fuerzas Vivas Tadeo García Zalazar y el plan de la DGE contra el bullying

"Que habilite la carga pesada en el Paso Pehuenche y se haga el tan anhelado Paso Las Leñas", dijo Hebe Casado.

Sobre la visita de Milei a San Rafael señaló que "hay una expectativa alta porque es la primera vez que se recibe al presidente en este almuerzo ".

Y celebró que se le puedan "plantear los reclamos de primera mano".

Almuerzo fuerzas vivas 2025, hebe casado La vicegobernadora Hebe Casado participa del Almuerzo de las Fuerzas Vivas, en San Rafael. Foto: Brian Kromer

El Almuerzo de las Fuerzas Vivas en San Rafael

El tradicional Almuerzo de las Fuerzas Vivas en San Rafael lo organiza cada año la Cámara de Comercio Industria y Agropecuaria de San Rafael. El evento se realiza para reunir a los principales líderes empresariales, políticos e institucionales para fortalecer los lazos y promover el desarrollo de nuestra región.

En esta oportunidad, debido a las elecciones, se adelantó la fecha habitual del 24 al 9 de octubre. Otra particularidad de este año es que tendrá la visita del presidente Javier Milei.

Los discursos estarán a cargo del Presidente de la CCIA, Gabriel Brega y el Gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo también hará uso de la palabra en el escenario el Intendente de San Rafael, Omar Félix y el mandatario nacional.

Historia del Almuerzo de las Fuerzas Vivas en San Rafael

Año a año la fecha de realización del almuerzo varía y -en la medida de lo posible- se realiza en dos días significativos para la historia de San Rafael: el 2 de octubre (se conmemora el traslado de las autoridades y organismos públicos de la Villa Cabecera -hoy Villa 25 de Mayo- a la Colonia Francesa, actual ubicación de la ciudad) o el 24 de octubre, Día del Santo Patrono San Rafael Arcángel.

A lo largo de la historia, el Almuerzo de las Fuerzas Vivas se ha realizado en distintas locaciones del departamento, entre ellas el Predio Ferial Alto del Algarrobal, propiedad de la entidad.

Durante el evento, el Presidente de la institución brinda un discurso en el que plantea problemáticas regionales y departamentales, y el Gobernador responde a los pedidos con su propia alocución.