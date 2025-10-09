Frente a Milei, Gabriel Brega pidió medidas urgentes para rescatar las economías regionales.

El presidente de la Cámara de Comercio Industria y Agropecuaria de San Rafael, Gabriel Brega abrió la tanda de discursos del Almuerzo de las Fuerzas Vivas 2025 con un mensaje claro a los políticos de todo el arco partidario y pidió trabajar en equipo para salir adelante porque el "sector no la está pasando bien".

"Le pido a los políticos que dejen de mirar sus ombligos y vengan a la cámara", dijo con el presidente Javier Milei en el Centro de Congresos y Exposiciones.

Entre los ejes más importantes del extenso discurso, el empresario destacó la realización de la ruta 40 , obra trascendental para la actividad hidrocarburífica de la zona; el proyecto Paso Las Leñas y la ampliación de los servicios del Paso Pehuenche que permitirá descongestionar el Paso Internacional Los Libertadores.

Las actividades de producción primaria —vitivinicultura, frutales, olivos y hortalizas— viven una profunda crisis. “Cada vez hay más productores que abandonan la actividad; familias que durante generaciones mantuvieron sus fincas y bodegas hoy las ponen en venta. Sin productor primario no hay uva, no hay vino, no hay turismo ni economía regional ”, advirtió Brega.

Aun así, subrayó el compromiso del sector: “Seguimos poniendo el hombro, pero todo tiene un límite. La política debe tomar nota y no repetir los mismos errores. La humildad es una gran escuela y engrandece la Patria”.

Producción, inversión y estabilidad: los pilares del desarrollo

Brega remarcó que el sector privado desea producir y planificar a mediano y largo plazo, pero necesita un marco de estabilidad. “Queremos dejar de preocuparnos por la macroeconomía y enfocarnos en lo que sabemos hacer: producir y generar trabajo”, dijo.

Advirtió que la mayoría de las industrias —el 99% son PyMEs— atraviesan una fuerte caída de la actividad, reducción de jornadas laborales y pérdida de empleo. “No pedimos privilegios, sino condiciones justas para invertir, trabajar y sostener el empleo”, subrayó.

El titular de la Cámara reclamó reglas claras, baja presión impositiva, previsibilidad y competitividad frente a las importaciones a precios distorsionados. “Detrás de cada empresa hay familias, arraigo, innovación y futuro. Apostar por la industria nacional es apostar por el progreso del país”.

Reformas estructurales para recuperar la competitividad

Brega instó a avanzar en reformas impositivas, previsionales y laborales que permitan modernizar la matriz productiva. Entre sus principales propuestas destacó:

Una reforma previsional que reduzca las cargas patronales y fomente la creación de empleo.

Una reforma laboral que brinde previsibilidad y reduzca costos judiciales e indemnizatorios.

Una reforma impositiva que elimine el impuesto al cheque, las retenciones y simplifique tributos.

“La emergencia laboral dictada por más de 20 años demuestra que la reforma es inevitable. Necesitamos reglas modernas y una estructura tributaria que premie al que trabaja y produce”, sostuvo.

También pidió una nueva distribución de la coparticipación federal para bajar impuestos provinciales y municipales, y fortalecer las economías regionales.

Obras estratégicas para el Sur mendocino

En su mensaje, Brega presentó tres pedidos concretos al Presidente de la Nación:

Culminación de la Ruta Nacional 40 , tramo Malargüe–Neuquén, vital para el desarrollo hidrocarburífero y minero.

Avance del Paso Las Leñas , un proyecto de integración binacional con Chile que permitirá potenciar el comercio y el turismo.

Firma del protocolo fitosanitario con China, pendiente hace más de un año, para reactivar la exportación de ciruelas secas.

Además, reclamó al Gobernador de Mendoza una reforma tributaria provincial que reduzca la carga fiscal, elimine tasas distorsivas y modernice el Código Fiscal. “La presión impositiva frena inversiones y encarece los precios. Necesitamos una Mendoza más competitiva”, afirmó.

Infraestructura, agro y energía: los motores del futuro

El presidente de la Cámara destacó la necesidad de invertir en obras estructurales: rutas, acueductos, energía y conectividad. Mencionó proyectos clave como El Baqueano, la Ruta Provincial 173, los acueductos Tigre-Bowen y El Nevado, y la mejora del aeropuerto con asignación internacional.

Pidió además un sistema de lucha contra el granizo para el Oasis Sur, el control de la Lobesia Botrana y políticas que fortalezcan la producción agrícola. “La agricultura forjó la Mendoza que conquistó el desierto; debemos protegerla de la política y de los desequilibrios climáticos”, afirmó.

También valoró el trabajo conjunto con el sector ganadero y el Plan de Destete Precoz, y reclamó caminos rurales en condiciones, con aportes públicos y privados.

Minería, comercio y federalismo real

Brega sostuvo que la agricultura y la minería no son enemigas, sino actividades complementarias si se establecen reglas claras y tecnología responsable. “Mendoza necesita una política de Estado que equilibre producción, minería y medio ambiente”, expresó.

Asimismo, celebró los avances en la habilitación del Paso Pehuenche, que permitirá unir regiones y dinamizar el comercio internacional. “El Paso Las Leñas será el gran corredor bioceánico que integrará a Argentina, Brasil, Uruguay y Chile. Si se concreta, será parte de la historia de nuestra Nación”, remarcó.

Compromiso político, diálogo y visión de futuro

Dirigiéndose a autoridades nacionales, provinciales y municipales, Brega pidió diálogo sincero y acción concreta: “Dejen de mirar encuestas y empiecen a mirar los balances de nuestras PyMEs. Allí está la verdadera luz para dar respuestas”.

Reclamó menos burocracia, más eficiencia del gasto público y una administración transparente. “Un país se enriquece cuando su sector privado crece, reinvierte y genera empleo formal. Necesitamos volver a la producción, la meritocracia y la previsibilidad”, sostuvo.

Finalmente, destacó la creación de la Federación de Cámaras de la Región Sur y la Federación Binacional de Cámaras con Chile, símbolo de integración y trabajo conjunto.

Conclusión: producir, unir y soñar como los pioneros

En el cierre de su gestión, Gabriel Brega llamó a la acción colectiva y a recuperar el espíritu emprendedor del sur mendocino: “El camino es salir del sillón, correrse de la queja y crear futuro con acciones, como hicieron los pioneros que transformaron este desierto en un oasis sustentable. No pedimos subsidios, pedimos reglas claras, diálogo y futuro para producir”.