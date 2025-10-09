9 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Plan hídrico

Sergio Marinelli explicó cómo afectará la sequía al sur provincial

Sergio Marinelli, superintendente de Irrigación, desde el Almuerzo de las Fuerzas Vivas en San Rafael, dio detalles del Pronóstico de Escurrimientos 2025-2026.

Sergio Marinelli explicó cómo afectará la sequía al sur provincial.

Sergio Marinelli explicó cómo afectará la sequía al sur provincial.

Foto: Brian Kromer
 Por Florencia Martinez del Rio

Sergio Marinelli, superintendente del Departamento General de Irrigación (DGI), participó este jueves del Almuerzo de las Fuerzas Vivas organizada por la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael, e hizo un balance de la situación hídrica que se espera para el próximo año en el sur provincial.

En diálogo con SITIO ANDINO, Marinelli comentó: "Estamos con un 60% promedio en los caudales, un poco más en el río Atuel, casi un 70%. En el río Diamante tenemos una ventaja, que es la gran capacidad de embalse, eso nos da una tranquilidad. También dada la baja cantidad de hectáreas de explotación agrícola, no va a ser un año tan duro, podemos regular".

Lee además
Sergio Marinelli y Mauricio Pinti firman convenio para beneficio del agua en Mendoza.
Innovación energética

Mendoza avanza en un plan multipropósito para el río Mendoza y otros cauces
Tadeo García Zalazar y el plan de la DGE contra el bullying.
Almuerzo de las Fuerzas Vivas

Tadeo García Zalazar y el plan de la DGE contra el bullying
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sitioandinomza/status/1976294316466204851&partner=&hide_thread=false

El Departamento General de Irrigación (DGI) presentó el Pronóstico de Escurrimientos 2025-2026, que anticipa un nuevo año de baja disponibilidad hídrica en la provincia. Al respecto, Marinelli señaló: "Tendremos un año malo a regular, una sequía moderada. Tenemos los datos del volumen anual de agua, después sobre cómo se va a utilizar hacemos una recomendación de acuerdo al uso del suelo".

Además, habló sobre la obra del Cauce Perrone, que incluye una impermeabilización y mejoras en el sistema de riego, que beneficiará a 250 productores y 5300 hectáreas en el sur de Mendoza, con una inversión de $24.799 millones.

Almuerzo de las Fuerzas Vivas en San Rafael

El tradicional Almuerzo de las Fuerzas Vivas en San Rafael lo organiza cada año la Cámara de Comercio Industria y Agropecuaria de San Rafael. El evento se realiza para reunir a los principales líderes empresariales, políticos e institucionales para fortalecer los lazos y promover el desarrollo de nuestra región.

En esta oportunidad, debido a las elecciones, se adelantó la fecha habitual del 24 al 9 de octubre. Otra particularidad de este año es que tendrá la visita del presidente Javier Milei.

Los discurso estarán a cargo del Presidente de la CCIA, Gabriel Brega y el Gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo también hará uso de la palabra en el escenario el Intendente de San Rafael, Omar Félix y el mandatario nacional.

Historia del Almuerzo de las Fuerzas Vivas en San Rafael

Año a año la fecha de realización del almuerzo varía y -en la medida de lo posible- se realiza en dos días significativos para la historia de San Rafael: el 2 de octubre (se conmemora el traslado de las autoridades y organismos públicos de la Villa Cabecera -hoy Villa 25 de Mayo- a la Colonia Francesa, actual ubicación de la ciudad) o el 24 de octubre, Día del Santo Patrono San Rafael Arcángel.

A lo largo de la historia, el Almuerzo de las Fuerzas Vivas se ha realizado en distintas locaciones del departamento, entre ellas el Predio Ferial Alto del Algarrobal, propiedad de la entidad.

Durante el evento, el Presidente de la institución brinda un discurso en el que plantea problemáticas regionales y departamentales, y el Gobernador responde a los pedidos con su propia alocución.

Temas
Seguí leyendo

Tadeo García Zalazar y el plan de la DGE contra el bullying

Para Rodolfo Montero, aún queda mucho por reforzar en materia de salud mental

Los pedidos de Hebe Casado para Javier Milei en su visita a San Rafael

Gabriel Brega, en el Almuerzo de las Fuerzas Vivas, pidió que el arco político "trabaje en equipo"

Patricia Bullrich reconoció fallas en la Boleta Única: "Nadie pensó que se podía bajar un candidato"

Javier Milei llega a Mendoza y tendrá actividades en San Rafael y Ciudad junto a Cornejo

Así será el Almuerzo de las Fuerzas Vivas que concentrará la atención política y empresaria en San Rafael

La Cámara de Diputados autorizó a la Justicia a investigar a José Luis Espert

LO QUE SE LEE AHORA
Así será el Almuerzo de las Fuerzas Vivas que concentrará la atención política y empresaria en San Rafael.
expectativas

Así será el Almuerzo de las Fuerzas Vivas que concentrará la atención política y empresaria en San Rafael

Las Más Leídas

Reaparece en Argentina una de las aves más poderosas del continente
Regreso inesperado

Reaparece en Argentina una de las aves más poderosas del continente

El hombre de 62 años, que residía allí, logró escapar pero resultó con quemaduras
Investigación

Un incendio destruyó una casa en Guaymallén y los investigadores hallaron un elemento inesperado

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3311 del miércoles 8 de octubre
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3311 del miércoles 8 de octubre

La Policía Federal y la Jefatura de Lucha contra el Narcotráfico realizaron un operativo en distintos operativos de Mendoza
Operativo federal

Desbarataron una red vinculada al narcotráfico en Mendoza: 3 detenidos y 9 allanamientos

El Jefe de Estado recorrerá la capital provincial este jueves
En campaña

No solo en San Rafael: Javier Milei tendrá otra actividad en la Ciudad de Mendoza

Te Puede Interesar

El intendente Omar Félix se refirió a las expectativas que genera la visita del presidente a San Rafael. 
VISITA PRESIDENCIAL

Omar Félix en la previa del Almuerzo de las Fuerzas Vivas: "Me interesa que Milei escuche a los sectores"

Por Cecilia Zabala
La vicegobernadora Hebe Casado participa del Almuerzo de las Fuerzas Vivas, en San Rafael.
Almuerzo de las fuerzas vivas

Los pedidos de Hebe Casado para Javier Milei en su visita a San Rafael

Por Cecilia Zabala
Almuerzo de las Fuerzas Vivas: la palabra del presidente de la CCIA, Gabriel Brega.
San Rafael

Gabriel Brega, en el Almuerzo de las Fuerzas Vivas, pidió que el arco político "trabaje en equipo"

Por Celeste Funes