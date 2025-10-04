Mendoza avanza en un plan multipropósito para el río Mendoza y otros cauces

Sergio Marinelli y Mauricio Pinti firman convenio para beneficio del agua en Mendoza.

El objetivo específico de uno de los acuerdos describe puntualmente los alcances de lo que se denomina Proyecto Ejecutivo Multipropósito Río Mendoza. Este proyecto tendrá, en una primera etapa, la construcción de secciones de aforos acordes con lo especificado por Irrigación sobre cuatro puntos del río Mendoza. Al mismo tiempo, prevé aportar información estadística de caudales superficiales y subterráneos, además de los recursos técnicos para la medición in situ de caudales en el río Mendoza. Y, en un futuro, también se contempla la idea de instalar una central hidroeléctrica aprovechando el cauce natural del agua y el salto natural, sin afectar la recarga del acuífero.

Acuerdos que buscan profundizar estudios en todas cuencas, ríos y canales de Mendoza En un sentido más amplio, los acuerdos buscan profundizar estudios en todas las cuencas, ríos y canales para multiplicar proyectos de pequeños aprovechamientos hidráulicos, como los vistos en el canal San Martín y el canal Cacique Guaymallén. Se busca obtener datos e información de todos los cauces de agua, especialmente donde ya existen pequeños aprovechamientos hidroeléctricos.

El titular de Irrigación, Sergio Marinelli, acotó al respecto: “De este modo, queremos prepararnos para que el costo de la energía no sea un problema. Hoy ha subido mucho y puede llegar a ser un problema para los agricultores. Es un beneficio para recuperar la inversión, hay que aprovechar este ciclo para que cuando tengamos la necesidad de usar los pozos no sea un inconveniente el costo”.

En síntesis, los convenios apuntan a generar inversión en líneas de transmisión eléctrica para ampliar la capacidad de instalar y diversificar la matriz energética. Se busca instalar generación en polos de entrega de energía, ya que una mayor capacidad energética y de transporte atrae inversiones a la provincia.