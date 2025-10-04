Cuánto cuesta alquilar una vivienda en cada uno de los departamentos de Mendoza

Con el objetivo de ofrecer un panorama más amplio y analizar la situación en distintas zonas de la provincia de Mendoza, Sitio Andino realizó un relevamiento de propiedades en alquiler que abarca desde el Sur de Mendoza (Valle de Uco y San Rafael), pasando por el Este mendocino (Junín, San Martín y Rivadavia), hasta todos los departamentos que integran el Gran Mendoza.
1. Tunuyán
- Departamento céntrico sobre Avenida San Martín
- Precio: $550.000
- Un ambiente y un baño completo. Cuenta con servicios básicos como agua corriente, gas natural y luz.
2. Tupungato
- Departamento céntrico
- Precio: $340.000
- Inmueble nuevo ubicado en el centro con un dormitorio, un baño y dos plantas.
3. Tupungato
- Departamento céntrico
- Precio: $400.000 + expensas $20.000
- Ubicado en planta baja con dos dormitorios, un baño y garaje. La propiedad se encuentra en zona céntrica.
Un relevamiento de alquileres que abarca desde el Sur, el Este, hasta el Gran Mendoza.
Foto: Cristian Lozano
San Rafael
En San Rafael, los alquileres para vivienda registrados varían entre $400.000 y $700.000 mensuales.
1. Departamento en planta alta
- Precio: $400.000
- 2 dormitorios, 3 ambientes, 1 baño, 40 m²
- Ubicado en planta alta de un complejo con acceso por escaleras, da al frente de calle Coronel Suárez. Cuenta con cocina-comedor, baño, artefacto de cocina, lavarropa, aire acondicionado y calefactor.
2. Casa amoblada en zona residencial
- Precio: $700.000
- 2 dormitorios, 1 baño, 123 m² construidos sobre 128 m² de terreno, garaje para 2 vehículos
- Casa moderna, amoblada, con cochera y churrasquera, ubicada en zona residencial de San Rafael.
3. Departamento en calle Chile 1240
- Precio: $550.000
- 2 dormitorios, 1 baño, 70 m² cubiertos + 10 m² semicubiertos, garaje para 1 vehículo
- Departamento en primer piso con acceso por escalera, cocina integrada al living comedor, baño completo y patio de luz. Ubicado cerca de Plaza Francia y del Parque Hipólito Yrigoyen. Contrato por dos años con ajuste trimestral por IPC o ICL.
Malargüe
Según lo relevado por este medio, el alquiler de una casa en zona céntrica del departamento con living-comedor, cocina y dos o tres habitaciones tiene un rango de $450.000 a $500.000. Estas casas cuentan con 220 metros cuadrados de superficie total y entre 70 y 80 metros cuadrados cubiertos. Los precios varían según zona:
1. Casa en Barrio YPF
- Precio: $700.000
- 2 baños, 3 habitaciones, cocina, living-comedor, patio y cochera
2. Casa en Barrio Procrear, 2 kilómetros del radio céntrico
- Precio: $450.000
- 2 baños, 2 habitaciones, cocina-comedor, patio
3. Departamento en radio céntrico
- Precio: $300.000
- 1 baño, 1 habitación, cocina-comedor
Zona Este
En el Este mendocino, los alquileres para vivienda revelados por Sitio Andino incluyen departamentos y casas, con valores que van desde $390.000 hasta $880.000 mensuales, según la ubicación y características de la propiedad.
1. Departamento en barrio privado Los Silos
- Precio: $880.000 + expensas
- Departamento en barrio privado, con características específicas de seguridad y acceso controlado.
2. Departamento en planta alta, calle Maza 650, Junín
- Precio: $390.000
- 2 dormitorios con placares, cocina-comedor, living, baño completo, cochera y terraza. Portón automático. No se aceptan mascotas.
3. Casa en Barrio Ciudad de Junín
- Precio: $490.000
- 2 dormitorios, cocina-comedor, baño y patio.
4. Casa en Rivadavia
- Precio: $550.000
- 3 dormitorios, living, cocina-comedor, cochera y patio.
5. Casa en calle Alsina
- Precio: $750.000
- 2 dormitorios, living, cocina-comedor, estar diario, cochera para 1 vehículo y amplio patio.
En Zona Este los precios de los alquileres identificados varían desde $390.000 hasta $880.000
Foto: Yemel Fil
Maipú
En Maipú, los alquileres aquí presentados abarcan desde departamentos céntricos hasta casas en barrios residenciales, con precios que van de $550.000 a $600.000 mensuales.
1. Casa en barrio Jesús de Nazaret
- Precio: $550.000
- 2 dormitorios, 1 baño, cocina, living-comedor, patio y cochera descubierta
- Casa nueva en barrio abierto, apta profesional y con posibilidad de convivencia con mascotas.
- Servicios básicos como agua corriente, luz y gas natural.
2. Departamento en pleno centro de Maipú
- Precio: $550.000
- 2 dormitorios, baño completo, cocina, living-comedor, lavandería y pequeña terraza
- Ubicado frente a la plaza principal, en segundo piso con acceso por ascensor o escaleras.
Departamento en Villa Arauca
- Precio: $600.000
- 2 dormitorios, 1 baño, cocina equipada, living-comedor luminoso, balcón y cochera pergolada, 75 m²
- Primer piso con acceso por escaleras, en entorno tranquilo y natural, cercano a Arauca Mall y principales conexiones viales.
Luján de Cuyo
En Luján de Cuyo, los alquileres para vivienda incluyen departamentos, dúplex y monoambientes, con precios que van de $300.000 a $600.000 mensuales, según ubicación y tipo de propiedad.
1. Departamento en calle Pellegrini, Virgen de Luján
- Precio: $450.000
- 3 dormitorios (2 con placares), 1 baño, cocina, living-comedor y lavandería
- Departamento en primer piso, sin mascotas. Requiere dos garantes y mes de depósito, sin seguro de caución.
2. Dúplex en calle Ushuaia
- Precio: $490.000
- 2 dormitorios, 1 baño completo, toilette, cocina integrada con living-comedor, patio-cochera con churrasquera
- Distribuido en 2 plantas, sin expensas. Contrato por 2 años, ajustes cuatrimestrales según ICL. No se permiten mascotas.
3. Monoambiente en calle Patricios
- Precio: $300.000
- Monoambiente de 28 m², baño completo y patio de 15 m²
- Ubicado en complejo cerrado, con cocina equipada, pisos flotantes y carpintería de aluminio. Expensas variables $14.600, sin gas y sin mascotas. Contrato por 2 años con ajustes cuatrimestrales según ICL.
4. Departamento en calle Guevara
- Precio: $600.000 + expensas $37.000
- 1 dormitorio, 1 baño, living-comedor con cocina integrada, terraza, SUM con churrasqueras
- Complejo cerrado, sin cochera, acceso cercano a transporte público. Contrato por 2 años con ajustes trimestrales por ICL, sin mascotas.
Guaymallén
En Guaymallén, los alquileres para vivienda seleccionados por Sitio Andino incluyen departamentos a estrenar y en planta alta o baja, con precios que van de $480.000 a $630.000 mensuales, según ubicación y características del inmueble.
1. Departamento en Dorrego al 1100
- Precio: $630.000
- 2 dormitorios con placares, 1 baño, living-comedor, balcón, cochera cubierta para 1 vehículo
- Departamento a estrenar en segundo piso, con acceso por escaleras. Terraza en espacios comunes. Expensas $10.000. Ajuste cuatrimestral por IPC.
2. Departamento en calle Adolfo Calle, Villa Nueva
- Precio: $480.000
- 2 dormitorios con placares, cocina-comedor, baño completo, patio con churrasquera
- Ubicado en planta alta con acceso por escalera. No posee cochera. No se permiten mascotas. Requiere garantes según condiciones del inmueble.
3. Departamento en Dorrego esquina Juan G. Godoy
- Precio: $580.000
- 1 dormitorio con placar, 1 baño con antebaño, living-comedor, cocina, lavandería, patio y cochera con portón automático
- Departamento en planta baja, amoblado o sin amoblar, con aire acondicionado en todos los ambientes y carpintería de aluminio. No se permiten mascotas.
Gran parte de las inmobiliarias no aceptan mascotas
Godoy Cruz
En Godoy Cruz, los alquileres para vivienda incluyen departamentos de distintos tamaños y ubicaciones, con precios que van de $490.000 a $650.000 mensuales.
1. Departamento en Beltrán casi Arizu
- Precio: $490.000 + expensas $30.000
- 1 dormitorio con amplio vestidor, 1 baño completo, cocina completa, comedor/desayunador, balcón y cochera descubierta
- Ubicado en segundo piso con acceso por escalera, aire acondicionado y calefactor.
2. Departamento en Av. San Martín Sur 400
- Precio: $650.000
- 3 dormitorios con placares empotrados, 2 baños (1 completo + toilette), amplio living-comedor, cocina independiente, cochera, 75 m²
3. Departamento en calle Reconquista
- Precio: $550.000 + expensas $30.000 aprox
- 2 dormitorios con placares, antebaño y baño completo, living-comedor con cocina integrada, pequeño balcón
- Segundo piso por escalera, frente a la ciclovía de Godoy Cruz y cerca de comercios. No tiene cochera, aire acondicionado y calefactor.
Las Heras
En Las Heras, los alquileres para vivienda identificados incluyen departamentos y dúplex en distintas zonas de la ciudad, con precios que van de $380.000 a $500.000 mensuales.
1. Departamento en calle Perú
- Precio: $430.000
- 2 dormitorios, 1 baño completo, living-comedor, cocina integrada, patio interno y lavandería
- Ubicado en primer piso por escalera dentro de un complejo cerrado, zona tranquila con cercanía a comercios y transporte público.
2. Departamento en calle Independencia
- Precio: $490.000
- 3 dormitorios con placares, 1 baño, living-comedor con cocina integrada, balcón, patio mediano y cochera cubierta
- Ubicado en planta alta con acceso por escalera. No permiten mascotas. Sin expensas.
3. Dúplex en calle Hipólito Yrigoyen
- Precio: $380.000
- 3 dormitorios (1 en planta baja), 1 baño, living-comedor, cocina-comedor, patio y cochera
- Duplex ubicado entre Manuel A. Saez y Callao, con acceso independiente.
4. Dúplex en calle Magnelli del barrio Sanidad
- Precio: $500.000
- 1 dormitorio, 1 baño completo, living-comedor, cocina equipada, patio privado con churrasquera y cochera
- Superficie cubierta 60 m², conexión a internet disponible. No aceptan mascotas.
Ciudad de Mendoza
En la Ciudad de Mendoza, los alquileres para vivienda incluyen departamentos céntricos, amoblados o sin muebles, con precios que van de $400.000 a $450.000 mensuales.
1. Departamento en calle Don Bosco
- Precio: $450.000 + expensas $30.000
- 1 dormitorio, baño completo, living con cama marinera, cocina equipada, cochera, baulera, WiFi, TV Smart con cable, aire acondicionado frío/calor
- Departamento amoblado, céntrico, a 2 cuadras de Peatonal Sarmiento. Contrato por 2 años con ajustes cuatrimestrales según índice ICL. Depósito en dólares y seguro contra robo e incendios.
2. Departamento en Ituzaingó y Chacabuco, 4ta sección
- Precio: $450.000
- 2 dormitorios, cocina-comedor, living, lavandería, terraza propia con churrasquera
- Planta sin cochera. Requiere 2 garantes según condiciones del inmueble.
3. Departamento en calle Chile
- Precio: $400.000
- 1 dormitorio con placard, living-comedor, cocina independiente, baño completo
- Departamento en excelente estado, muy luminoso, a metros de Plaza Independencia.
Alquilar una vivienda ronda aproximadamente los $500.000
Panorama del mercado de alquileres en Mendoza
El relevamiento realizado a lo largo de esta nota evidencia la diversidad de opciones disponibles en Mendoza, que van desde monoambientes y departamentos pequeños hasta dúplex y casas con patio, cochera y espacios comunes. Esto refleja la amplitud de alternativas para quienes buscan alquilar, ya sea de manera individual o acompañados.
Otro aspecto relevante es la posibilidad de habitar la vivienda con mascotas: mientras algunas propiedades no lo permiten, otras lo aceptan previo acuerdo, y varias no lo especifican. Además, los precios varían según la zona y los metros cuadrados, aunque se observa una tendencia general de valores por encima de los $500.000 mensuales.
Lo presentado en esta nota constituye un reflejo de la oferta actualmente disponible en el mercado inmobiliario. En definitiva, la elección de una vivienda en alquiler dependerá de la situación económica personal y de las necesidades específicas de cada mendocino.