Cuánto cuesta alquilar una vivienda en cada uno de los departamentos de Mendoza

El acceso a la vivienda es una necesidad humana fundamental, aunque la posibilidad de contar con una casa propia resulte cada vez más limitada. Por esta razón, muchos mendocinos optan por alquilar , ya sea en familia, con amigos o de manera individual.

Según el último informe de Inmodata , el precio promedio de un departamento de dos habitaciones con cochera en el Gran Mendoza oscila entre $450.000 y $550.000, dependiendo de la ubicación.

Con el objetivo de ofrecer un panorama más amplio y analizar la situación en distintas zonas de la provincia de Mendoza , Sitio Andino realizó un relevamiento de propiedades en alquiler que abarca desde el Sur de Mendoza (Valle de Uco y San Rafael), pasando por el Este mendocino (Junín, San Martín y Rivadavia), hasta todos los departamentos que integran el Gran Mendoza.

En el Valle de Uco, los alquileres para vivienda algunos valores identificados por este medio oscilan entre los $340.000 y los $550.000 mensuales. Algunas de las opciones encontradas son:

1. Tunuyán

Departamento céntrico sobre Avenida San Martín

Precio: $550.000

Un ambiente y un baño completo. Cuenta con servicios básicos como agua corriente, gas natural y luz.

2. Tupungato

Departamento céntrico

Precio: $340.000

Inmueble nuevo ubicado en el centro con un dormitorio, un baño y dos plantas.

3. Tupungato

Departamento céntrico

Precio: $400.000 + expensas $20.000

Ubicado en planta baja con dos dormitorios, un baño y garaje. La propiedad se encuentra en zona céntrica.

tarifa precio alquiler alquileres, vivienda Un relevamiento de alquileres que abarca desde el Sur, el Este, hasta el Gran Mendoza. Foto: Cristian Lozano

San Rafael

En San Rafael, los alquileres para vivienda registrados varían entre $400.000 y $700.000 mensuales.

1. Departamento en planta alta

Precio: $400.000

2 dormitorios, 3 ambientes, 1 baño, 40 m²

Ubicado en planta alta de un complejo con acceso por escaleras, da al frente de calle Coronel Suárez. Cuenta con cocina-comedor, baño, artefacto de cocina, lavarropa, aire acondicionado y calefactor.

2. Casa amoblada en zona residencial

Precio: $700.000

2 dormitorios, 1 baño, 123 m² construidos sobre 128 m² de terreno, garaje para 2 vehículos

Casa moderna, amoblada, con cochera y churrasquera, ubicada en zona residencial de San Rafael.

3. Departamento en calle Chile 1240

Precio: $550.000

2 dormitorios, 1 baño, 70 m² cubiertos + 10 m² semicubiertos, garaje para 1 vehículo

Departamento en primer piso con acceso por escalera, cocina integrada al living comedor, baño completo y patio de luz. Ubicado cerca de Plaza Francia y del Parque Hipólito Yrigoyen. Contrato por dos años con ajuste trimestral por IPC o ICL.

Malargüe

Según lo relevado por este medio, el alquiler de una casa en zona céntrica del departamento con living-comedor, cocina y dos o tres habitaciones tiene un rango de $450.000 a $500.000. Estas casas cuentan con 220 metros cuadrados de superficie total y entre 70 y 80 metros cuadrados cubiertos. Los precios varían según zona:

1. Casa en Barrio YPF

Precio: $700.000

2 baños, 3 habitaciones, cocina, living-comedor, patio y cochera

2. Casa en Barrio Procrear, 2 kilómetros del radio céntrico

Precio: $450.000

2 baños, 2 habitaciones, cocina-comedor, patio

3. Departamento en radio céntrico

Precio: $300.000

1 baño, 1 habitación, cocina-comedor

Zona Este

En el Este mendocino, los alquileres para vivienda revelados por Sitio Andino incluyen departamentos y casas, con valores que van desde $390.000 hasta $880.000 mensuales, según la ubicación y características de la propiedad.

1. Departamento en barrio privado Los Silos

Precio: $880.000 + expensas

Departamento en barrio privado, con características específicas de seguridad y acceso controlado.

2. Departamento en planta alta, calle Maza 650, Junín

Precio: $390.000

2 dormitorios con placares, cocina-comedor, living, baño completo, cochera y terraza. Portón automático. No se aceptan mascotas.

3. Casa en Barrio Ciudad de Junín

Precio: $490.000

2 dormitorios, cocina-comedor, baño y patio.

4. Casa en Rivadavia

Precio: $550.000

3 dormitorios, living, cocina-comedor, cochera y patio.

5. Casa en calle Alsina

Precio: $750.000

2 dormitorios, living, cocina-comedor, estar diario, cochera para 1 vehículo y amplio patio.

alquiler, alquileres, venta, casas, departamentos, inmobiliarias, alquila.jpg En Zona Este los precios de los alquileres identificados varían desde $390.000 hasta $880.000 Foto: Yemel Fil

Maipú

En Maipú, los alquileres aquí presentados abarcan desde departamentos céntricos hasta casas en barrios residenciales, con precios que van de $550.000 a $600.000 mensuales.

1. Casa en barrio Jesús de Nazaret

Precio: $550.000

2 dormitorios, 1 baño, cocina, living-comedor, patio y cochera descubierta

Casa nueva en barrio abierto, apta profesional y con posibilidad de convivencia con mascotas.

Servicios básicos como agua corriente, luz y gas natural.

2. Departamento en pleno centro de Maipú

Precio: $550.000

2 dormitorios, baño completo, cocina, living-comedor, lavandería y pequeña terraza

Ubicado frente a la plaza principal, en segundo piso con acceso por ascensor o escaleras.

Departamento en Villa Arauca

Precio: $600.000

2 dormitorios, 1 baño, cocina equipada, living-comedor luminoso, balcón y cochera pergolada, 75 m²

Primer piso con acceso por escaleras, en entorno tranquilo y natural, cercano a Arauca Mall y principales conexiones viales.

Luján de Cuyo

En Luján de Cuyo, los alquileres para vivienda incluyen departamentos, dúplex y monoambientes, con precios que van de $300.000 a $600.000 mensuales, según ubicación y tipo de propiedad.

1. Departamento en calle Pellegrini, Virgen de Luján

Precio: $450.000

3 dormitorios (2 con placares), 1 baño, cocina, living-comedor y lavandería

Departamento en primer piso, sin mascotas. Requiere dos garantes y mes de depósito, sin seguro de caución.

2. Dúplex en calle Ushuaia

Precio: $490.000

2 dormitorios, 1 baño completo, toilette, cocina integrada con living-comedor, patio-cochera con churrasquera

Distribuido en 2 plantas, sin expensas. Contrato por 2 años, ajustes cuatrimestrales según ICL. No se permiten mascotas.

3. Monoambiente en calle Patricios

Precio: $300.000

Monoambiente de 28 m², baño completo y patio de 15 m²

Ubicado en complejo cerrado, con cocina equipada, pisos flotantes y carpintería de aluminio. Expensas variables $14.600, sin gas y sin mascotas. Contrato por 2 años con ajustes cuatrimestrales según ICL.

4. Departamento en calle Guevara

Precio: $600.000 + expensas $37.000

1 dormitorio, 1 baño, living-comedor con cocina integrada, terraza, SUM con churrasqueras

Complejo cerrado, sin cochera, acceso cercano a transporte público. Contrato por 2 años con ajustes trimestrales por ICL, sin mascotas.

Guaymallén

En Guaymallén, los alquileres para vivienda seleccionados por Sitio Andino incluyen departamentos a estrenar y en planta alta o baja, con precios que van de $480.000 a $630.000 mensuales, según ubicación y características del inmueble.

1. Departamento en Dorrego al 1100

Precio: $630.000

2 dormitorios con placares, 1 baño, living-comedor, balcón, cochera cubierta para 1 vehículo

Departamento a estrenar en segundo piso, con acceso por escaleras. Terraza en espacios comunes. Expensas $10.000. Ajuste cuatrimestral por IPC.

2. Departamento en calle Adolfo Calle, Villa Nueva

Precio: $480.000

2 dormitorios con placares, cocina-comedor, baño completo, patio con churrasquera

Ubicado en planta alta con acceso por escalera. No posee cochera. No se permiten mascotas. Requiere garantes según condiciones del inmueble.

3. Departamento en Dorrego esquina Juan G. Godoy

Precio: $580.000

1 dormitorio con placar, 1 baño con antebaño, living-comedor, cocina, lavandería, patio y cochera con portón automático

Departamento en planta baja, amoblado o sin amoblar, con aire acondicionado en todos los ambientes y carpintería de aluminio. No se permiten mascotas.

hombre y gato, mascota Gran parte de las inmobiliarias no aceptan mascotas

Godoy Cruz

En Godoy Cruz, los alquileres para vivienda incluyen departamentos de distintos tamaños y ubicaciones, con precios que van de $490.000 a $650.000 mensuales.

1. Departamento en Beltrán casi Arizu

Precio: $490.000 + expensas $30.000

1 dormitorio con amplio vestidor, 1 baño completo, cocina completa, comedor/desayunador, balcón y cochera descubierta

Ubicado en segundo piso con acceso por escalera, aire acondicionado y calefactor.

2. Departamento en Av. San Martín Sur 400

Precio: $650.000

3 dormitorios con placares empotrados, 2 baños (1 completo + toilette), amplio living-comedor, cocina independiente, cochera, 75 m²

3. Departamento en calle Reconquista

Precio: $550.000 + expensas $30.000 aprox

2 dormitorios con placares, antebaño y baño completo, living-comedor con cocina integrada, pequeño balcón

Segundo piso por escalera, frente a la ciclovía de Godoy Cruz y cerca de comercios. No tiene cochera, aire acondicionado y calefactor.

Las Heras

En Las Heras, los alquileres para vivienda identificados incluyen departamentos y dúplex en distintas zonas de la ciudad, con precios que van de $380.000 a $500.000 mensuales.

1. Departamento en calle Perú

Precio: $430.000

2 dormitorios, 1 baño completo, living-comedor, cocina integrada, patio interno y lavandería

Ubicado en primer piso por escalera dentro de un complejo cerrado, zona tranquila con cercanía a comercios y transporte público.

2. Departamento en calle Independencia

Precio: $490.000

3 dormitorios con placares, 1 baño, living-comedor con cocina integrada, balcón, patio mediano y cochera cubierta

Ubicado en planta alta con acceso por escalera. No permiten mascotas. Sin expensas.

3. Dúplex en calle Hipólito Yrigoyen

Precio: $380.000

3 dormitorios (1 en planta baja), 1 baño, living-comedor, cocina-comedor, patio y cochera

Duplex ubicado entre Manuel A. Saez y Callao, con acceso independiente.

4. Dúplex en calle Magnelli del barrio Sanidad

Precio: $500.000

1 dormitorio, 1 baño completo, living-comedor, cocina equipada, patio privado con churrasquera y cochera

Superficie cubierta 60 m², conexión a internet disponible. No aceptan mascotas.

Ciudad de Mendoza

En la Ciudad de Mendoza, los alquileres para vivienda incluyen departamentos céntricos, amoblados o sin muebles, con precios que van de $400.000 a $450.000 mensuales.

1. Departamento en calle Don Bosco

Precio: $450.000 + expensas $30.000

1 dormitorio, baño completo, living con cama marinera, cocina equipada, cochera, baulera, WiFi, TV Smart con cable, aire acondicionado frío/calor

Departamento amoblado, céntrico, a 2 cuadras de Peatonal Sarmiento. Contrato por 2 años con ajustes cuatrimestrales según índice ICL. Depósito en dólares y seguro contra robo e incendios.

2. Departamento en Ituzaingó y Chacabuco, 4ta sección

Precio: $450.000

2 dormitorios, cocina-comedor, living, lavandería, terraza propia con churrasquera

Planta sin cochera. Requiere 2 garantes según condiciones del inmueble.

3. Departamento en calle Chile

Precio: $400.000

1 dormitorio con placard, living-comedor, cocina independiente, baño completo

Departamento en excelente estado, muy luminoso, a metros de Plaza Independencia.

airbnb.png Alquilar una vivienda ronda aproximadamente los $500.000

Panorama del mercado de alquileres en Mendoza

El relevamiento realizado a lo largo de esta nota evidencia la diversidad de opciones disponibles en Mendoza, que van desde monoambientes y departamentos pequeños hasta dúplex y casas con patio, cochera y espacios comunes. Esto refleja la amplitud de alternativas para quienes buscan alquilar, ya sea de manera individual o acompañados.

Otro aspecto relevante es la posibilidad de habitar la vivienda con mascotas: mientras algunas propiedades no lo permiten, otras lo aceptan previo acuerdo, y varias no lo especifican. Además, los precios varían según la zona y los metros cuadrados, aunque se observa una tendencia general de valores por encima de los $500.000 mensuales.

Lo presentado en esta nota constituye un reflejo de la oferta actualmente disponible en el mercado inmobiliario. En definitiva, la elección de una vivienda en alquiler dependerá de la situación económica personal y de las necesidades específicas de cada mendocino.