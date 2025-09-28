Cuánto cuesta comprar un lote para vivienda en cada departamento de Mendoza

Según el relevamiento realizado por este medio, algunas de las opciones de lotes disponibles en la zona son:
1. Tupungato
- Ubicación: Boulevard Güemes, cerca de la Escuela República Italiana
- Superficie: 259,85 m²
- Servicios: Agua y cloacas; gas y luz a instalar cuando se urbanice
- Precio: US$18.000
2. Tupungato
- Ubicación: Rodeado de bodegas y viñedos, con vistas a la Cordillera de los Andes
- Superficie: 2.589,65 m²
- Servicios: Luz, agua y cloacas
- Precio: US$17.000
3. Tunuyán
- Ubicación: Calle pública cercana a Juan López García
- Superficie: 330,95 m²
- Servicios: Agua, luz y gas natural listo para conexión
- Precio: US$12.000
4. San Carlos
- Ubicación: La Consulta
- Superficie: 260 m²
- Precio: US$14.500
5. San Carlos
- Ubicación: La Consulta
- Terreno de 200 m²
- Precio: US$11.000
Malargüe
Ubicado al sur de Mendoza, Malargüe es un departamento de gran atractivo por su entorno cordillerano y su variada oferta turística, que incluye actividades al aire libre y deportes de invierno. Además, se destaca por contar con emprendimientos científicos y energéticos.
Según el relevamiento realizado por Sitio Andino, algunas de las opciones de lotes en la zona son:
1. Barrio cerrado Pirihue, Los Molles
- Ubicación: Los Molles, sobre ruta 222, a 15 minutos de Las Leñas
- Superficie: 1.600 m² (900 m² construibles)
- Precio: US$35.000
- Servicios: Cerco perimetral, seguridad, electricidad, agua potable, telefonía, internet y TV satelital
2. Lote urbano, centro de Malargüe
- Ubicación: Cerca de calle San Martín, con comercios, colegios y transporte público
- Superficie: 222 m²
- Precio: US$19.000
- Servicios: Todos los servicios urbanos disponibles
3. Lote urbano, barrio cercano al centro
- Ubicación: A tres cuadras del centro, en barrio tranquilo y familiar
- Superficie: 450 m²
- Precio: US$24.000
- Servicios: Luz, agua y gas sobre calle; escritura y plano aprobado
General Alvear
General Alvear, ubicado en el sur de la provincia, se distingue por su fuerte actividad agrícola y educativa vinculada al sector. La ganadería también tiene un rol importante, con celebraciones anuales que destacan esta tradición.
Según el relevamiento realizado, algunas de las zonas con lotes disponibles en el departamento son:
1. Zona central y calles principales
- Lote en Calle 22 y C: 1.925 m² | servicios de luz y agua | US$9.000
- Lote en Leandro N. Alem y José Ingenieros: 1.300 m² aprox. | agua, electricidad y gas | US$15.000
2. Zona en desarrollo: Alvear Oeste
- Lote en Calle 7 entre O y M: 4.000 m² | gas natural en la puerta | US$16.000
3. Bowen
- Lotes en Centenario y Calle 15: Dentro de un predio de 3 h | frente de 30 m | US$7.000 (contado)
San Martín
San Martín, ubicado en el centro-norte de Mendoza, es una de las regiones clave en la producción de vinos argentinos, con la vitivinicultura como actividad principal. El departamento se distingue por su abundancia de viñedos y bodegas.
Según el relevamiento realizado, algunas de las zonas y precios de lotes disponibles en el mercado son:
1. Carril Norte y alrededores
- Terreno de 2.213 m², frente a camping de recreación | servicios de agua, luz y gas | US$18.000
- Dos lotes en Carril Norte: 454 m² | US$ 10.000; 463 m² | US$11.000 | servicios disponibles en carril, pavimento y recolección de residuos
2. Alto Verde, Villa Robert
- Superficie: Desde 450 m² hasta 860 m² | seguridad 24 hs | espacios recreativos | expensas económicas
- Precio: US$14.000 por lote
San Rafael
San Rafael, junto a General Alvear y Malargüe, forma parte del Sur Mendocino, una región que abarca más de la mitad del territorio provincial. Ubicada a 240 km de la capital de Mendoza, es la segunda ciudad más importante de la provincia y un destacado centro turístico de Cuyo. Al sur de la ciudad se encuentran los ríos Diamante y Atuel.
Según el relevamiento realizado, esto es lo que se identificó:
1. Barrio Privado Nevado Golf Club
- Superficie: 800 m²
- Seguridad y tranquilidad
- Precio: US$20.000
2. Barrio Privado Nevado Golf Club
- Superficie: 668 m²
- Precio: US$19.000
3. Club de Campo Aires del Sur, Rawson 9000
- Superficie: 1000 m²
- Servicios: luz eléctrica, agua y seguridad privada
- Precio: US$18.000
Guaymallén
Guaymallén es un departamento urbano que integra diversos distritos dentro del área metropolitana del Gran Mendoza. Destaca por su actividad cultural, con espacios como el Espacio Cultural Julio Le Parc.
Según el relevamiento realizado por Sitio Andino, estas son algunas de las propiedades y lotes identificados en la zona:
1. Villa Valencia, San Francisco del Monte
- Superficie: 200 m², agua y luz, seguridad privada
- Precio: US$12.000
2. Aires de Nazareno, Jesús Nazareno
- Superficie: 437,65 m², esquina cerca del ingreso principal
- Precio: US$15.000
3. Villa Nueva, Bulevares
- Superficie: Desde 370 m²
- Precio: US$46.500
Godoy Cruz
Godoy Cruz es un departamento que forma parte del Gran Mendoza. Destaca por su ubicación céntrica y la abundancia de espacios verdes, combinando paisaje urbano y calidad de vida. Entre los lotes relevados por Sitio Andino, se identificaron las siguientes opciones disponibles para quienes buscan invertir o construir:
1. Calle Florencio Sánchez
- Superficie: 256 m², todos los servicios
- Precio: US$38.000
2. Calle López de Vega
- Superficie: 600 m², todos los servicios
- Precio: US$40.000
3. Esquina Cipolletti y Grousac
- Superficie: 200 m², todos los servicios
- Precio: US$20.000
Las Heras
Las Heras es un departamento que se destaca por su relieve de montaña y piedemonte, así como por su patrimonio histórico. Su economía combina producción agrícola y servicios turísticos. Entre los lotes relevados se identificaron las siguientes opciones disponibles para quienes buscan construir o invertir:
1. Terrazas del Algarrobal
- Superficie: 489 m²
- Precio: US$14.000
2. El Amparo, El Plumerillo
- Superficie: 200 m²
- Precio: US$15.900
Luján de Cuyo
Luján de Cuyo es un departamento reconocido por su atractivo turístico y enoturístico, con paisajes de viñedos y montañas que le han dado el apodo de “Tierra Malbec”. Alberga una destacada industria vitivinícola con bodegas de renombre. Entre los lotes relevados se identificaron las siguientes opciones:
1. Barrio Privado Abedul
- Superficie: 500 m²
- Precio: US$26.000
2. Barrio El Portillo de Terrada
- Superficie: 350 m²
- Precio: US$33.000
Maipú
Maipú se distingue por ser un polo turístico enológico, con una destacada producción de vino y aceite de oliva, además de una rica oferta de bodegas, olivares y gastronomía local. Sus paisajes combinan viñedos, olivares y patrimonio histórico, convirtiéndolo en una zona atractiva para quienes buscan invertir o residir en entornos vinculados al turismo y la producción agroindustrial.
1. Villa Guadalupe, Cruz de Piedra
Superficie: 500 m²
Precio: US$15.000
Servicios: Red de agua potable y electricidad completa, cierre perimetral, seguridad 24 hs, portal de ingreso
¿Conviene comprar un lote?
La provincia de Mendoza se caracteriza por ofrecer una gran diversidad de zonas y opciones, todas con un denominador común: la belleza paisajística y el potencial cultural y económico. Por ello, la elección que haga cada familia mendocina dependerá de sus intereses, tradiciones, oportunidades laborales y otros factores personales.
Ahora bien, qué conviene más: construir o comprar. Esta decisión también varía según los objetivos de cada persona. No obstante, tal como señaló Andy Landa –referente de Inmodata– a Sitio Andino, los valores de construcción se encuentran actualmente muy elevados debido al precio del metro cuadrado. Según el Colegio de Arquitectos de Mendoza, el costo de construcción para el trimestre julio-agosto-septiembre se ubicó en $1.208.618,57 por metro cuadrado, lo que representa un incremento del 4,15% respecto al período anterior.
En consecuencia, tomar una decisión dependerá de un análisis detallado de precios, servicios disponibles y posibilidades de construcción. Solo así será posible transformar el sueño de la vivienda propia en una realidad concreta, adaptada a cada necesidad, contexto y estilo de vida.