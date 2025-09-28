Cuánto cuesta comprar un lote para vivienda en cada departamento de Mendoza

Para muchos mendocinos tener una vivienda propia es un objetivo de vida . Sin embargo, cuando llega el momento de decidir, surgen dudas: ¿conviene comprar una casa ya construida o invertir en un terreno ? La elección depende de múltiples factores, desde el presupuest o hasta la ubicación , la infraestructura y los servicios disponibles , pasando por la proyección de crecimiento de cada departamento.

En este contexto, Sitio Andino realizó un relevamiento de lotes disponibles en los distintos departamentos de Mendoza . El objetivo es ofrecer una visión panorámica de precios actualizados, características y posibilidades de construcción. Para ello, se usó como referencias sitios webs abocados al mercado inmobiliario y páginas de inmobiliaria desde el sur de la provincia hasta Godoy Cruz, Maipú y Guaymallén.

La oferta abarca terrenos urbanos, semi-urbanos y en barrios privados, con superficies que van desde menos de 200 m² hasta más de 1.500 m², y precios que se ajustan a distintos presupuestos.

El Valle de Uco , integrado por los departamentos de Tupungato, Tunuyán y San Carlos , es una de las regiones más atractivas de Mendoza tanto para residentes como para turistas. Destaca por sus paisajes imponentes, su historia y riqueza cultural, y cuenta con un fuerte desarrollo enoturístico gracias a la gran cantidad y variedad de bodegas.

Según el relevamiento realizado por este medio, algunas de las opciones de lotes disponibles en la zona son:

1. Tupungato

Ubicación: Boulevard Güemes, cerca de la Escuela República Italiana

Superficie: 259,85 m²

Servicios: Agua y cloacas; gas y luz a instalar cuando se urbanice

Precio: US$18.000

2. Tupungato

Ubicación: Rodeado de bodegas y viñedos, con vistas a la Cordillera de los Andes

Superficie: 2.589,65 m²

Servicios: Luz, agua y cloacas

Precio: US$17.000

3. Tunuyán

Ubicación: Calle pública cercana a Juan López García

Superficie: 330,95 m²

Servicios: Agua, luz y gas natural listo para conexión

Precio: US$12.000

4. San Carlos

Ubicación: La Consulta

Superficie: 260 m²

Precio: US$14.500

5. San Carlos

Ubicación: La Consulta

Terreno de 200 m²

Precio: US$11.000

Malargüe

Ubicado al sur de Mendoza, Malargüe es un departamento de gran atractivo por su entorno cordillerano y su variada oferta turística, que incluye actividades al aire libre y deportes de invierno. Además, se destaca por contar con emprendimientos científicos y energéticos.

Según el relevamiento realizado por Sitio Andino, algunas de las opciones de lotes en la zona son:

1. Barrio cerrado Pirihue, Los Molles

Ubicación: Los Molles, sobre ruta 222, a 15 minutos de Las Leñas

Superficie: 1.600 m² (900 m² construibles)

Precio: US$35.000

Servicios: Cerco perimetral, seguridad, electricidad, agua potable, telefonía, internet y TV satelital

2. Lote urbano, centro de Malargüe

Ubicación: Cerca de calle San Martín, con comercios, colegios y transporte público

Superficie: 222 m²

Precio: US$19.000

Servicios: Todos los servicios urbanos disponibles

3. Lote urbano, barrio cercano al centro

Ubicación: A tres cuadras del centro, en barrio tranquilo y familiar

Superficie: 450 m²

Precio: US$24.000

Servicios: Luz, agua y gas sobre calle; escritura y plano aprobado

General Alvear

General Alvear, ubicado en el sur de la provincia, se distingue por su fuerte actividad agrícola y educativa vinculada al sector. La ganadería también tiene un rol importante, con celebraciones anuales que destacan esta tradición.

Según el relevamiento realizado, algunas de las zonas con lotes disponibles en el departamento son:

1. Zona central y calles principales

Lote en Calle 22 y C: 1.925 m² | servicios de luz y agua | US$9.000

Lote en Leandro N. Alem y José Ingenieros: 1.300 m² aprox. | agua, electricidad y gas | US$15.000

2. Zona en desarrollo: Alvear Oeste

Lote en Calle 7 entre O y M: 4.000 m² | gas natural en la puerta | US$16.000

3. Bowen

Lotes en Centenario y Calle 15: Dentro de un predio de 3 h | frente de 30 m | US$7.000 (contado)

San Martín

San Martín, ubicado en el centro-norte de Mendoza, es una de las regiones clave en la producción de vinos argentinos, con la vitivinicultura como actividad principal. El departamento se distingue por su abundancia de viñedos y bodegas.

Según el relevamiento realizado, algunas de las zonas y precios de lotes disponibles en el mercado son:

1. Carril Norte y alrededores

Terreno de 2.213 m², frente a camping de recreación | servicios de agua, luz y gas | US$18.000

Dos lotes en Carril Norte: 454 m² | US$ 10.000; 463 m² | US$11.000 | servicios disponibles en carril, pavimento y recolección de residuos

2. Alto Verde, Villa Robert

Superficie: Desde 450 m² hasta 860 m² | seguridad 24 hs | espacios recreativos | expensas económicas

Precio: US$14.000 por lote

San Rafael

San Rafael, junto a General Alvear y Malargüe, forma parte del Sur Mendocino, una región que abarca más de la mitad del territorio provincial. Ubicada a 240 km de la capital de Mendoza, es la segunda ciudad más importante de la provincia y un destacado centro turístico de Cuyo. Al sur de la ciudad se encuentran los ríos Diamante y Atuel.

Según el relevamiento realizado, esto es lo que se identificó:

1. Barrio Privado Nevado Golf Club

Superficie: 800 m²

Seguridad y tranquilidad

Precio: US$20.000

2. Barrio Privado Nevado Golf Club

Superficie: 668 m²

Precio: US$19.000

3. Club de Campo Aires del Sur, Rawson 9000

Superficie: 1000 m²

Servicios: luz eléctrica, agua y seguridad privada

Precio: US$18.000

Guaymallén

Guaymallén es un departamento urbano que integra diversos distritos dentro del área metropolitana del Gran Mendoza. Destaca por su actividad cultural, con espacios como el Espacio Cultural Julio Le Parc.

Según el relevamiento realizado por Sitio Andino, estas son algunas de las propiedades y lotes identificados en la zona:

1. Villa Valencia, San Francisco del Monte

Superficie: 200 m², agua y luz, seguridad privada

Precio: US$12.000

2. Aires de Nazareno, Jesús Nazareno

Superficie: 437,65 m², esquina cerca del ingreso principal

Precio: US$15.000

3. Villa Nueva, Bulevares

Superficie: Desde 370 m²

Precio: US$46.500

Godoy Cruz

Godoy Cruz es un departamento que forma parte del Gran Mendoza. Destaca por su ubicación céntrica y la abundancia de espacios verdes, combinando paisaje urbano y calidad de vida. Entre los lotes relevados por Sitio Andino, se identificaron las siguientes opciones disponibles para quienes buscan invertir o construir:

1. Calle Florencio Sánchez

Superficie: 256 m², todos los servicios

Precio: US$38.000

2. Calle López de Vega

Superficie: 600 m², todos los servicios

Precio: US$40.000

3. Esquina Cipolletti y Grousac

Superficie: 200 m², todos los servicios

Precio: US$20.000

Las Heras

Las Heras es un departamento que se destaca por su relieve de montaña y piedemonte, así como por su patrimonio histórico. Su economía combina producción agrícola y servicios turísticos. Entre los lotes relevados se identificaron las siguientes opciones disponibles para quienes buscan construir o invertir:

1. Terrazas del Algarrobal

Superficie: 489 m²

Precio: US$14.000

2. El Amparo, El Plumerillo

Superficie: 200 m²

Precio: US$15.900

Luján de Cuyo

Luján de Cuyo es un departamento reconocido por su atractivo turístico y enoturístico, con paisajes de viñedos y montañas que le han dado el apodo de “Tierra Malbec”. Alberga una destacada industria vitivinícola con bodegas de renombre. Entre los lotes relevados se identificaron las siguientes opciones:

1. Barrio Privado Abedul

Superficie: 500 m²

Precio: US$26.000

2. Barrio El Portillo de Terrada

Superficie: 350 m²

Precio: US$33.000

Maipú

Maipú se distingue por ser un polo turístico enológico, con una destacada producción de vino y aceite de oliva, además de una rica oferta de bodegas, olivares y gastronomía local. Sus paisajes combinan viñedos, olivares y patrimonio histórico, convirtiéndolo en una zona atractiva para quienes buscan invertir o residir en entornos vinculados al turismo y la producción agroindustrial.

1. Villa Guadalupe, Cruz de Piedra

Superficie: 500 m²

Precio: US$15.000

Servicios: Red de agua potable y electricidad completa, cierre perimetral, seguridad 24 hs, portal de ingreso

¿Conviene comprar un lote?

La provincia de Mendoza se caracteriza por ofrecer una gran diversidad de zonas y opciones, todas con un denominador común: la belleza paisajística y el potencial cultural y económico. Por ello, la elección que haga cada familia mendocina dependerá de sus intereses, tradiciones, oportunidades laborales y otros factores personales.

Ahora bien, qué conviene más: construir o comprar. Esta decisión también varía según los objetivos de cada persona. No obstante, tal como señaló Andy Landa –referente de Inmodata– a Sitio Andino, los valores de construcción se encuentran actualmente muy elevados debido al precio del metro cuadrado. Según el Colegio de Arquitectos de Mendoza, el costo de construcción para el trimestre julio-agosto-septiembre se ubicó en $1.208.618,57 por metro cuadrado, lo que representa un incremento del 4,15% respecto al período anterior.

En consecuencia, tomar una decisión dependerá de un análisis detallado de precios, servicios disponibles y posibilidades de construcción. Solo así será posible transformar el sueño de la vivienda propia en una realidad concreta, adaptada a cada necesidad, contexto y estilo de vida.