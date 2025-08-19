Cuánto cuesta alquilar una vivienda y cómo varía el mercado inmobiliario en Mendoza

Inmodata Mendoza publicó un nuevo informe sobre la situación de los alquileres en la provincia de Mendoza . Un primer indicador del material muestra que la elección de vivienda se volcó más hacia casas y menos hacia departamentos lo que muestra una tendencia clara.

Además, el aumento interanual del Índice de Contrato de Locación (ICL) se prevé en un 50,36% . Por ejemplo, aquellos inquilinos que pagaban $400.000 al mes pasarán a pagar $601.000.

De acuerdo con la información de Inmodata, el pico de aumento fue en agosto de 2024, con un 247%.

En líneas generales, la oferta de departamentos retrocedió un 1,6% , mientras que la de casas subió un 4,25% . De esta manera, según Inmodata, la disponibilidad de casas en agosto de 2025 alcanza niveles similares a los de junio/julio de 2024.

“El promedio de casas publicadas mensualmente es de 341 en lo que va de 2025”, concluyeron.

Cuánto cuesta alquilar en Mendoza

El informe también presentó el valor promedio de un departamento de dos habitaciones con cochera en distintos departamentos:

Ciudad: $550.000;

Guaymallén: $530.000;

Godoy Cruz: $510.000;

Las Heras: $410.000;

Luján de Cuyo: $500.000;

Maipú: $450.000

Asimismo, entre las zonas más demandadas para alquilar departamentos se destacan Ciudad (44%), Godoy Cruz (22,4%) y Guaymallén (18,9%). Por detrás se ubican Luján de Cuyo (6,2%) y Maipú (4,4%).

Material: Inmodata / Aele Inmobiliaria

En cuanto a casas, las zonas más buscadas mostraron una leve variación, con Luján de Cuyo liderando la demanda con un 25%, seguido por Ciudad (26,5%), Guaymallén (18%), Godoy Cruz (14,5%), Maipú (9%) y Las Heras (7%).

Pocos departamentos aceptan mascotas

Aunque el porcentaje ha crecido en los últimos meses, la cantidad de departamentos publicados que aceptan mascotas continúa siendo baja. De acuerdo con el relevamiento de Inmodata, sólo el 13,3% admite inquilinos con animales, lo que representa un problema para quienes viven con perros o gatos como parte de la familia.

Material: Inmodata / Aele Inmobiliaria

A pesar de ese bajo número, el aumento fue sostenido desde septiembre de 2024 hasta este mes, aunque en agosto retrocedió un 0,3% respecto de julio.