Vivienda en números: cuántos metros cuadrados se construyen por año en Mendoza

¿Qué tan posible es construir una casa hoy? ¿Qué variables hay que tener en cuenta antes de hacerlo? ¿Los mendocinos están efectivamente levantando viviendas ? Los datos del Centro de Ingenieros de Mendoza permiten trazar un panorama del sector con algunas mejoras, aunque sin cambios de fondo y aún condicionado por la pérdida del poder adquisitivo.

Uno de los datos centrales surge de la relación entre los metros cuadrados construidos y la cantidad de habitantes . En ese sentido, aunque la población de Mendoza creció de forma sostenida en las últimas décadas, la actividad no logra consolidar una expansión en términos relativos.

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En 2019 se construyeron 745.251 m², lo que equivale a unos 0,38 metros cuadrados por habitante. En 2022, el indicador subió a 0,49 m², y en 2024 volvió a mejorar hasta 0,54 m² per cápita, acompañado por un nivel de construcción que ya supera el millón de metros cuadrados.

Sin embargo, al ampliar la mirada, se observa que la recuperación aún no alcanza para equiparar los mejores registros históricos. En 2005, por ejemplo, se construyeron más de 1.120.000 m² con una población menor, lo que representaba cerca de 0,68 m² por habitante. Algo similar ocurre con los datos de 2012.

vivienda casa construir construcción2 Se construyen menos metros cuadrados per cápita.

De este modo, si bien la actividad muestra una mejora respecto de los años más críticos -como los de la pandemia, cuando sólo se construyeron 600.000m² en 2020- , todavía no logra consolidar un crecimiento sostenido en términos per cápita.

Cuánto cuesta construir en Mendoza en marzo 2026

El último informe del Centro de Ingenieros actualiza el valor del metro cuadrado y confirma que el costo sigue siendo un factor determinante.

En marzo de 2026, construir una vivienda económica se ubica en torno a los $1.299.196 por m², mientras que una de calidad media asciende a $1.721.144 por m².

En términos interanuales, el costo de la construcción registra una suba del 20,3%, impulsada principalmente por los materiales.

Quiénes pueden construir hoy en Mendoza

En este contexto, quienes hoy acceden a la construcción pertenecen a sectores de alto poder adquisitivo. “Se trata de viviendas de alta calidad y alto valor, en barrios privados o en algunos edificios puntuales que se están desarrollando en Ciudad”, explicó tiempo atrás Daniel Dimaria -presidente del Centro de Ingenieros- en diálogo con Aconcagua Radio.

Cemento ladrillos construcción materiales portada Dimaria recomendó el acopio de materiales.

En números concretos, detalló que una vivienda de 60 metros cuadrados, construida con lo mínimo e indispensable, ronda entre 70 y 75 millones de pesos. “Es inalcanzable para cualquier asalariado”, remarcó, y agregó que para la clase media y media-baja el acceso a la vivienda resulta prácticamente imposible.

Cómo proyectar construir una casa

Frente a esta realidad, la alternativa para muchos pasa por el ahorro a largo plazo, ya sea en dinero o en materiales.

Algunos ahorran en dólares y otros, durante años, acopian materiales: los compran y los dejan en el comercio.

Sobre este punto, Dimaria entiende que llevar los materiales al domicilio puede implicar deterioro o pérdidas, aunque reconoció que este sistema requiere un alto grado de confianza mutua entre el comprador y el proveedor.

Qué decisión tomar frente a este escenario

El contexto actual no resulta del todo alentador para los trabajadores que piensan en construir una vivienda propia. Sin embargo, quienes logran sostener algún nivel de capacidad de ahorro aún pueden proyectar una obra a mediano plazo.

credito hipotecario online1 Los bancos ofrecen créditos hipotecarios destinados a la construcción.

Al mismo tiempo, existen alternativas para acceder a una vivienda, como los créditos hipotecarios bancarios o los planes provinciales, entre ellos los programas que ofrece el IPV, que siguen siendo una opción para determinados perfiles.