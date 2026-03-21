Pese al auge de Shein y Temu, el comercio electrónico nacional mantiene el liderazgo: qué revela el sector

Pese al auge de Shein y Temu, el comercio electrónico nacional sigue siendo el principal motor

Por Aconcagua Radio







El crecimiento del comercio electrónico en la Argentina convive con el fenómeno de las compras en el exterior a través de plataformas como Shein o Temu. Sin embargo, los datos más recientes del sector muestran que, lejos de desplazar al mercado local, el e-commerce nacional mantiene una expansión sostenida y con fuerte peso en el consumo cotidiano.

En ese contexto, el director de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) en Cuyo, Gerardo Biondolillo, en diálogo con Aconcagua Radio, puso en perspectiva el fenómeno. “Me gustaría desmitificar un poco el tema”, afirmó, al explicar que el crecimiento de las compras internacionales no implica un retroceso del comercio digital local.

compra online comercio electrónico botón arrepentimiento Los comercios argentinos lideran en el comercio electrónico nacional. El e-commerce nacional sigue liderando el crecimiento “El e-commerce nacional vendió poco más de 30 billones de pesos en la Argentina, con un crecimiento de más del 50%”, señaló Biondolillo, y detalló que “se vendieron 645 millones de productos, un 28% más que el año pasado”. En ese marco, aclaró: “Está creciendo la compra transnacional, pero está creciendo también muchísimo la compra nacional”.

El directivo remarcó que el peso de las compras en el exterior sigue siendo marginal: “Hoy la compra afuera representa entre un 3 y un 4% de todo lo que se vende online en la Argentina”. Y agregó: “Es el tema del momento, pero si le ponemos perspectiva, es muy poco dentro del total”.

Además, destacó cambios en los hábitos de consumo: “El 60% de los argentinos confirmó que ha comprado de manera online”, y subrayó que, aunque el precio influye, “lo que más peso tiene es la comodidad”. “La gente valora poder comprar desde su casa, cambiar el producto o arrepentirse y que le devuelvan el dinero”, explicó. También resaltó el rol de la confianza: “Las reseñas tienen un peso impresionante a la hora de definir la compra”. Escuchá la nota completa Escuchá la entrevista completa a Gerardo Biondolillo y seguí el vivo de Aconcagua Radio en este link: www.aconcaguaradio.com Embed