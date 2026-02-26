El comercio electrónico creció en 2025 pese al contexto adverso: qué dicen los datos del consumo online

Mientras el consumo presencial sigue sin mostrar señales claras de recuperación a nivel nacional y provincial, el comercio electrónico transita un camino distinto. Según datos preliminares de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), la facturación del sector creció más de 60% a lo largo de 2025 , consolidando al canal online como uno de los grandes motores del consumo.

Las cifras reflejan un cambio de hábitos cada vez más marcado: los consumidores eligen comprar por canales digitales y, al mismo tiempo, el e-commerce se convierte en una oportunidad estratégica tanto para emprendedores como para grandes marcas que buscan ampliar sus ventas en un contexto económico desafiante.

El crecimiento respecto de 2024 es contundente. Las unidades vendidas aumentaron más de 28% y el ticket promedio alcanzó los $143.128 , lo que implica una suba del 55% interanual .

En paralelo, dentro del ecosistema de Tiendanube, las transacciones crecieron 30% , los productos vendidos avanzaron 57% y el ticket promedio se ubicó en $90.396 , un 33% más que en 2024 , prácticamente en línea con la inflación.

El dato clave es que el crecimiento no se explica solo por precios más altos: hubo un aumento real del volumen de ventas, lo que confirma una mayor adopción del canal digital.

Actualmente, el 18% del retail argentino ya se realiza de forma online, casi el doble del promedio regional —que no supera el 10%—. Este nivel de penetración posiciona a la Argentina como uno de los mercados más digitalizados de América Latina en materia de comercio electrónico, informó Ámbito Financiero.

Los rubros que más crecieron en 2025

Dentro de un escenario económico con menor dinamismo, varios sectores lograron destacarse por su desempeño en ventas online. Entre los rubros con mayor crecimiento se encuentran:

Electrónica , con alzas de hasta el 87%

, Alimentos y bebidas

Hogar y deco

Librería, gráfica, arte y educación

Belleza y bienestar

Estos segmentos lograron expandirse incluso en un contexto de consumo general más contenido.

Medios de pago: cambios en las preferencias

La tarjeta de crédito sigue siendo el medio de pago más utilizado y concentra el 48,8% de las transacciones. Sin embargo, su participación cayó 6% frente a 2024, mientras que ganaron terreno las transferencias y billeteras virtuales, que ya representan el 9,5% de las operaciones.

Según el informe, la estrategia más efectiva combina cuotas para tickets altos con beneficios inmediatos que permitan captar liquidez en el momento de la compra.

Producción nacional, un rasgo distintivo

Otro dato relevante es el fuerte peso de la producción local dentro del ecosistema digital. El 61% de las marcas es de origen nacional:

30% fabrica sus propios productos

31,1% compra a proveedores locales

En contraste, solo el 9,8% importa la totalidad de su catálogo, lo que refuerza el rol del e-commerce como canal de impulso para la industria nacional.

Los desafíos que asoman hacia 2026

De cara al próximo año, el informe identifica varios desafíos comunes tanto para pymes como para grandes marcas. El principal es la dificultad para identificar y retener el tráfico hacia las tiendas propias. A esto se suman otros obstáculos clave:

Restricciones financieras

Bajo retorno de la inversión

Necesidad de reducir costos

Alto tiempo operativo requerido para sostener el negocio

En ese contexto, el comercio electrónico seguirá siendo un canal central, pero exigirá mayor eficiencia, profesionalización y estrategia para sostener el crecimiento logrado en los últimos años.