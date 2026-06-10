El INDEC confirmó una nueva caída de la construcción y la industria: qué rubros cayeron más

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundió los datos de abril correspondientes a la construcción y la industria manufacturera . En ambos sectores se registró una caída interanual del 2,8% . Además, en la comparación con marzo, la construcción retrocedió 4% y la industria manufacturera cayó 2,1%.

De acuerdo con el informe del INDEC, el consumo de insumos para la construcción mostró una baja interanual en la mayoría de los rubros. Las principales caídas fueron:

Sin embargo, no todos los indicadores fueron negativos. Entre los rubros que registraron crecimiento , el INDEC destacó los insumos agrupados bajo la categoría "otros" —que incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio para construcción—, con una suba del 16,1%. También crecieron el hierro redondo y los aceros (+15,7%), así como las pinturas (+10%).

Industria manufacturera: doce de dieciséis ramas registraron retrocesos

Durante abril de 2026, la mayoría de las ramas industriales mostraron resultados negativos en la comparación interanual. Doce de las dieciséis divisiones manufactureras registraron caídas, con impactos especialmente significativos en algunos sectores.

El retroceso más pronunciado se observó en maquinaria y equipo, que cayó 20,2%. Según el informe, se registró una menor producción y venta de tractores, cosechadoras, pulverizadoras autopropulsadas y determinadas líneas de implementos.

camion tractor campo credito Maquinarias y equipos cayó 20%.

Otro de los sectores más afectados fue el de productos textiles, que descendió 22,2%. De acuerdo con el INDEC, la producción de tejidos y el acabado de productos textiles —principal incidencia negativa dentro del rubro— registraron una disminución interanual del 35,4%.

También se observaron bajas relevantes en prendas de vestir, cuero y calzado (-15,9%), industrias metálicas básicas (-11,2%), vehículos automotores y autopartes (-10,7%) y otros equipos, aparatos e instrumentos (-11,4%).

El informe del INDEC además reportó contracciones en productos minerales no metálicos (-6,4%), productos de caucho y plástico (-5,1%), muebles y colchones (-5,1%), productos de metal (-1,4%) y otro equipo de transporte (-2,1%).

Los sectores industriales que lograron crecer

A contramano de la tendencia general, algunas ramas industriales registraron subas interanuales durante abril. Entre ellas se destacaron sustancias y productos químicos, con un crecimiento del 16,7%; productos de tabaco (+6,5%); refinación de petróleo, coque y combustible nuclear (+5,6%); y madera, papel, edición e impresión (+4,1%).