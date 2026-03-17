17 de marzo de 2026
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Sitio Andino
Malargüe

Vecinos héroes de Malargüe rescataron a un joven y evitaron una tragedia en un incendio

La rápida reacción barrial y el accionar de Bomberos fueron clave para salvar a un joven hipoacúsico y contener un incendio en una vivienda.

Incendio en Malargüe.

Incendio en Malargüe.

 Por Claudio Altamirano

Un incendio en una casa al suroeste de Malargüe, generó momentos de extrema tensión el fin de semana. La rápida intervención de vecinos y Bomberos de la Policía de Mendoza permitió rescatar a un joven hipoacúsico y evitar consecuencias mayores, en un hecho que dejó importantes daños materiales.

El episodio ocurrió sobre el cierre de la jornada del último sábado, cuando residentes del Barrio Madres Malargüinas, en la intersección de calles General Enrique Mosconi y Teniente Primero Roberto Estévez, advirtieron la presencia de humo y llamas que se propagaban desde una vivienda ubicada a unos tres kilómetros del radio céntrico de la ciudad.

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Dentro del inmueble se encontraba un joven hipoacúsico, quien no logró percibir en un primer momento el peligro debido a su condición. Fueron los propios vecinos quienes, al notar la situación, actuaron de inmediato: dieron aviso al 911, ingresaron al domicilio y comenzaron a sofocar las llamas mientras asistían al joven, poniéndolo a resguardo.

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Lugar donde comenzó el incendio.

Lugar donde comenzó el incendio.

Vecinos primeros en intentar sofocar el incendio

La escena fue de alta tensión, pero también de fuerte compromiso comunitario. La solidaridad de quienes viven en la zona fue clave para evitar que el incendio tuviera consecuencias irreparables, especialmente por la vulnerabilidad del joven que se encontraba en el lugar.

Minutos más tarde, arribó personal de Bomberos de la Policía de Mendoza, quienes lograron controlar el foco ígneo que se había originado en un depósito de leña. Las llamas alcanzaron varios metros de altura y afectaron techos, aberturas y distintos sectores de la vivienda.

Embed - MALARGUE : INCENDIO EN VIVIENDA

El incendio que sacudió a un barrio de Malargüe

Alicia González, propietaria del inmueble, relató a SITIO ANDINO que al momento del siniestro se encontraba atendiendo su comercio familiar, recientemente inaugurado en calle Ingeniero Barrera, en barrio Nueva Esperanza, a aproximadamente un kilómetro y medio de su domicilio. Su esposo, en tanto, realizaba compras para reponer mercadería.

“Fue una desgracia con suerte”, expresó la mujer al describir la angustia vivida desde que recibió el llamado de una vecina alertando sobre el incendio, hasta que logró llegar a su casa y comprobar que su hijo se encontraba fuera de peligro.

En ese sentido, González destacó especialmente la ayuda recibida: “Quiero agradecer a los vecinos que llamaron al 911, ayudaron a mi hijo y nos avisaron". También a los Bomberos, que hicieron un gran trabajo, señaló.

Colaboración para los damnificados

El incendio dejó importantes daños estructurales en la vivienda, afectando puertas, ventanas, vidrios y parte del techo, lo que obligará a la familia a afrontar elevados costos para reacondicionar el inmueble, en una época del año marcada por bajas temperaturas y fuertes vientos en el departamento.

“Nunca hemos pedido nada, siempre la hemos luchado para tener lo que tenemos”, agregó la vecina, quien explicó que la mejor manera de colaborar es acercándose a su comercio y adquiriendo productos como fiambres, panificados o artículos de limpieza.

No obstante, también personas allegadas están solicitando ayuda con ropa para niños de 4 y 8 años, ya que muchas pertenencias fueron dañadas por el fuego, el humo y la humedad. Para quienes deseen colaborar económicamente, la familia dispuso el alias Alicia.gonzalez50.

El hecho dejó en evidencia el valor de la solidaridad vecinal y la importancia de la rápida respuesta ante emergencias, factores que, en esta oportunidad, marcaron la diferencia entre una tragedia y un desenlace con final esperanzador.

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