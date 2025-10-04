4 de octubre de 2025
¡Impactante! Un destello cruzó el cielo de Mendoza y se desintegró

El evento ocurrió a las 00:39 de este sábado en Mendoza y fue captado por vecinos. Especialistas creen que podría tratarse de un bólido, un tipo de meteoro muy brillante.

Extraño fenómeno en la provincia de Mendoza.

Por Sitio Andino Sociedad

Durante la medianoche de este sábado una luz envolvente en el cielo llamó las atención de los habitantes de Mendoza. El fenómeno ocurrió a la hora 00:39 horas y según se pudo captar por imágenes de usuarios de redes sociales el extraño suceso tuvo la forma de un meteorito y por pocos segundos mostró una caída fugaz que terminó "desintegrándose" en el espacio.

El pasado 24 de septiembre un hecho de similares características fue presenciado por varios mendocinos cerca de la hora 05.50 y según espacialistas del CONICET - en aquella oportunidad - lo que se observó fue un bólido, es decir, un meteoro de gran brillo que se produce cuando una roca proveniente del espacio roza la atmósfera terrestre y se desintegra debido a la fricción. Este tipo de eventos no ocurren con frecuencia: apenas se registran entre tres y cuatro por año en distintas partes del mundo.

No es la primera vez que un fenómeno de este tipo sorprende a la provincia. En julio de 2023, un evento similar se registró en Tunuyán, donde el bólido finalmente se convirtió en meteorito al impactar en la superficie.

El bólido que se pudo observar en el cielo de Mendoza en los primeros minutos del sábado

Así se vio el extraño suceso en la provincia de Mendoza

Una cámara de una vivienda captó el momento del destello que llamó la atención de los mendocinos en medio de la noche.

WhatsApp Video 2025-10-04 at 08.16.59

Video: Luis Calizaya.

