¡Impactante! Un destello cruzó el cielo de Mendoza y se desintegró

Durante la medianoche de este sábado una luz envolvente en el cielo llamó las atención de los habitantes de Mendoza . El fenómeno ocurrió a la hora 00:39 horas y según se pudo captar por imágenes de usuarios de redes sociales el extraño suceso tuvo la forma de un meteorito y por pocos segundos mostró una caída fugaz que terminó "desintegrándose" en el espacio .

El pasado 24 de septiembre un hecho de similares características fue presenciado por varios mendocinos cerca de la hora 05.50 y según espacialistas del CONICET - en aquella oportunidad - lo que se observó fue un bólido, es decir, un meteoro de gran brillo que se produce cuando una roca proveniente del espacio roza la atmósfera terrestre y se desintegra debido a la fricción. Este tipo de eventos no ocurren con frecuencia: apenas se registran entre tres y cuatro por año en distintas partes del mundo.