Por decisión de un jurado vecinal

Por vandalismo, grafiteros restauran dos jardines maternales de la Ciudad

Los grafiteros sancionados por vandalismo restauran los jardines Mimitos y Duendelín en Mendoza, como parte de un acuerdo comunitario.

Foto: Mendoza Ciudad
 Por Carla Canizzaro

Un grupo de grafiteros, declarados responsables de vandalismo por el Jurado Vecinal, trabaja en la restauración de los jardines maternales Mimitos y Duendelín. Según el acuerdo comunitario, los implicados aportan materiales y mano de obra para recuperar estos espacios públicos.

La ordenanza 4136/23 dio origen al Jurado Vecinal, una figura que permite que los propios vecinos juzguen conductas que infrinjan el Código de Convivencia, especialmente en temas relacionados con vandalismo, limpieza y cuidado del espacio público.

Tras el vandalismo, el Jurado Vecinal tomó una decisión

En distintas audiencias, el Jurado Vecinal determinó la responsabilidad de varias personas por realizar grafitis, considerados una forma de degradación visual del entorno urbano y sancionados por el artículo 20 del Código de Convivencia.

Para evitar la multa, los involucrados llegaron a un acuerdo conciliatorio: se comprometieron a aportar los materiales necesarios y realizar trabajos comunitarios, pintando paredes y muros de dependencias municipales.

Actualmente, los grafiteros se encuentran trabajando en los jardines maternales Mimitos, en el barrio Flores, y Duendelín, en el barrio San Martín. Las tareas abarcan tanto los muros internos como externos, y se espera que finalicen en los próximos días, devolviendo color y cuidado a estos espacios comunitarios.

