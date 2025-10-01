Por vandalismo, grafiteros restauran dos jardines maternales de la Ciudad

Los grafiteros sancionados por vandalismo restauran los jardines Mimitos y Duendelín en Mendoza Foto: Mendoza Ciudad

Por Carla Canizzaro







Un grupo de grafiteros, declarados responsables de vandalismo por el Jurado Vecinal, trabaja en la restauración de los jardines maternales Mimitos y Duendelín. Según el acuerdo comunitario, los implicados aportan materiales y mano de obra para recuperar estos espacios públicos.

La ordenanza 4136/23 dio origen al Jurado Vecinal, una figura que permite que los propios vecinos juzguen conductas que infrinjan el Código de Convivencia, especialmente en temas relacionados con vandalismo, limpieza y cuidado del espacio público.

En distintas audiencias, el Jurado Vecinal determinó la responsabilidad de varias personas por realizar grafitis, considerados una forma de degradación visual del entorno urbano y sancionados por el artículo 20 del Código de Convivencia.

Para evitar la multa, los involucrados llegaron a un acuerdo conciliatorio: se comprometieron a aportar los materiales necesarios y realizar trabajos comunitarios, pintando paredes y muros de dependencias municipales.

Actualmente, los grafiteros se encuentran trabajando en los jardines maternales Mimitos, en el barrio Flores, y Duendelín, en el barrio San Martín. Las tareas abarcan tanto los muros internos como externos, y se espera que finalicen en los próximos días, devolviendo color y cuidado a estos espacios comunitarios.