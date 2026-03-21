21 de marzo de 2026
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Sitio Andino
Entradera

Un bodeguero de 92 años fue víctima de una entradera en San Martín: le robaron dinero y joyas

Tres delincuentes armados sorprendieron al hombre al ingresar a su casa. Se llevaron dinero, joyas y un arma tras reducirlo junto a su hija.

La Policía asistió a las víctimas a las horas del hecho, ya que habían sido maniatadas.

La Policía asistió a las víctimas a las horas del hecho, ya que habían sido maniatadas.

Foto: Cristian Lozano
Por Sitio Andino Policiales

Una violenta entradera ocurrió el viernes por la mañana en San Martín, donde un hombre de 92 años fue asaltado en su vivienda por delincuentes armados, que lograron llevarse un importante botín.

El hecho se registró cerca de las 11 de la mañana en una casa ubicada en calle Perrupato, cuando la víctima —bodeguero de la zona— regresaba de realizar sus compras habituales.

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En ese momento, fue sorprendido por tres delincuentes armados, que aprovecharon cuando abría la puerta para reducirlo e ingresar por la fuerza al domicilio.

Dentro de la vivienda también se encontraba su hija, quien fue inmovilizada junto al hombre mediante precintos, en una maniobra que permitió a los asaltantes tener control total de la situación.

Violenta entradera en San Martín: qué se llevaron los delincuentes

Con las víctimas maniatadas, los ladrones recorrieron la casa en busca de objetos de valor y lograron reunir un botín significativo:

  • 5 millones de pesos en efectivo.
  • Joyas de oro y un reloj.
  • Un teléfono celular.
  • Las llaves de vehículos.
  • Una escopeta calibre 16 de doble caño.

Sin detenidos por la entradera en San Martín

Tras concretar el golpe, los delincuentes se dieron a la fuga y dejaron a las víctimas atadas dentro de la vivienda, sin posibilidad de pedir auxilio inmediato. Recién unas dos horas después, el hombre y su hija lograron liberarse por sus propios medios y dieron aviso a la Policía.

Luego de la denuncia, intervino personal policial y peritos, que realizaron las primeras medidas en la escena para recolectar pruebas. La causa quedó en manos de la Fiscalía 12ª de San Martín, que busca avanzar en la identificación de los autores. Hasta el momento no hay detenidos.

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