Robó un auto en la Sexta Sección, escapó, lo abandonó y fue detenido a las pocas horas

Un hecho de hurto agravado ocurrido el viernes en la Sexta Sección de Ciudad de Mendoza fue esclarecido en pocas horas, luego de un operativo conjunto entre Municipio y Polícia provincial, que permitió recuperar el vehículo robado y detener al presunto autor .

El episodio se registró en calle Olascoaga al 1700 , donde delincuentes sustrajeron un automóvil que se encontraba estacionado en un domicilio particular .

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Tras la denuncia, se desplegó de inmediato un operativo cerrojo coordinado por preventores y personal policial , con el objetivo de dar con el rodado y los responsables.

Como resultado del procedimiento, el auto fue localizado en calle J. G. Godoy al 800 , donde fue encontrado sin ocupantes y con las llaves colocadas .

Auto recuperado Ciudad 20-03-26 Este es el vehículo recuperado por personal policial y de Preventores de la Ciudad. Foto: Prensa Municipalidad de Mendoza

En ese punto intervino personal policial y Policía Científica, que realizó las pericias correspondientes. Además, se incorporó material fílmico clave, que permitió obtener una descripción precisa del sospechoso.

Con esa información, se intensificaron los patrullajes en la zona. Minutos más tarde, preventores que recorrían inmediaciones de calle Jorge Newbery lograron ubicar a un hombre que coincidía con las características aportadas.

El sujeto fue reconocido y aprehendido en el lugar, y posteriormente trasladado al Polo Judicial, donde quedó a disposición de la Justicia por disposición de la fiscal interviniente.

Operativo cerrojo y detención de un ladrón de autos en la Ciudad

Desde el municipio capitalino destacaron que el "rápido accionar del personal de Seguridad Ciudadana" permitió no solo recuperar el vehículo, sino también detener al presunto autor en un corto lapso.

El procedimiento puso de relieve el trabajo coordinado entre preventores y policías en tareas de "prevención del delito y respuesta inmediata ante situaciones de inseguridad", resaltaron desde la Comuna.