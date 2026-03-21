21 de marzo de 2026
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Godoy Cruz

Héroe de cuatro patas: Sky ayudó a atrapar a un sospechoso tras un robo en Godoy Cruz

El perro Sky fue clave en un robo en Godoy Cruz y permitió a la Policía de Mendoza ubicar a un sospechoso. Conocé cómo fue el operativo y todos los detalles.

Héroe de cuatro patas: Sky ayudó a atrapar a un sospechoso tras un robo en Godoy Cruz

Héroe de cuatro patas: Sky ayudó a atrapar a un sospechoso tras un robo en Godoy Cruz

La Policía de Mendoza avanzó en la investigación de un robo ocurrido en una obra en construcción de Godoy Cruz, donde delincuentes sustrajeron dinero en efectivo y teléfonos celulares. En este contexto, la intervención del perro Sky, del Cuerpo de Canes, fue clave para ubicar a uno de los presuntos autores.

perro Sky (2)
Sky, el perro de la Policía de Mendoza, fue clave para atrapar a un sospechoso en Godoy Cruz

Sky, el perro de la Policía de Mendoza, fue clave para atrapar a un sospechoso en Godoy Cruz

El perro Sky fue clave: así atraparon al sospechoso de un robo en Godoy Cruz

El hecho ocurrió en una empresa constructora ubicada sobre calle El Zonda, en el barrio SUPE. Según la denuncia, tres hombres que vestían chalecos refractarios ingresaron al sector administrativo y, tras amenazar con un arma de fuego, se llevaron una importante suma de dinero en efectivo y dos teléfonos celulares, para luego darse a la fuga.

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Tras el alerta, se desplegó un operativo en la zona con la participación de personal policial y del Sistema de Videovigilancia del Centro Estratégico de Operaciones (CEO), lo que permitió reconstruir la secuencia del hecho y el recorrido de los sospechosos. Durante el rastrillaje, los efectivos encontraron prendas de vestir y dos teléfonos celulares ocultos dentro de un chaleco refractario, que habrían sido descartados durante la huida.

Por disposición judicial, intervino el Cuerpo de Canes. En ese marco, el perro Sky, un ovejero alemán entrenado para rastreo, siguió el rastro desde la escena del hecho, lo que permitió orientar la búsqueda y señalar a un joven de 17 años, quien fue aprehendido y trasladado a una dependencia policial.

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