Mendoza vibra: la Peatonal del Vino confirma line up con bandas y DJs de primer nivel

La Peatonal del Vino 2025 ya tiene definida su grilla musical y se prepara para vivir dos noches inolvidables en la Ciudad de Mendoza . El clásico evento regresa tras seis años y reunirá a miles de personas el sábado 15 y domingo 16 de noviembre , desde las 19 horas, en la explanada de Casa de Gobierno y el Parque Cívico . Cómo y dónde conseguir entradas.

La propuesta del sábado 15 de noviembre está dedicada a la electrónica , con la presentación de reconocidos DJs y productores como Chapa y Castelo , Brigado Crew , Sempronio y Flor Parra .

El domingo 16 de noviembre será el turno de las bandas , con un line up que promete hacer vibrar al público: Miranda! , Gauchito Club y Camila Cuccia , entre otros artistas que se anunciarán próximamente.

Además de la música, la propuesta incluirá arte, gastronomía y la posibilidad de disfrutar de más de 100 etiquetas de vino , en un encuentro que busca consolidar a Mendoza como Capital Internacional del Vino y epicentro cultural de la región.

gauchito club Gauchito Club. Foto: Prensa Ciudad de Mendoza / Gentileza.

Desde la organización destacaron que esta edición será un punto de reencuentro entre la ciudad, los artistas y el público, con una experiencia integral que combina lo mejor del vino mendocino, la música en vivo y la identidad cultural.

Cómo conseguir entradas para la Peatonal del Vino 2025

Según informaron desde la Ciudad de Mendoza, la entrada es gratuita y, en el sitio web de la municipalidad, ya se encuentra disponible la preventa de cuponeras para cada día.

De esta manera, la Peatonal del Vino 2025 no solo celebra la música y el vino, sino que también refuerza el posicionamiento de Mendoza en el turismo cultural y enológico, a través de un evento de entrada libre y con fuerte convocatoria.