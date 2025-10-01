1 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Cómo conseguir entradas

Mendoza vibra: la Peatonal del Vino confirma line up con bandas y DJs de primer nivel

Música en vivo, más de 100 etiquetas de vino y gastronomía: así será la nueva edición de la Peatonal del Vino 2025 en noviembre. Toda la info, en esta nota.

Miranda! dirá presente en el ansiado evento que organiza la Ciudad de Mendoza.

Miranda! dirá presente en el ansiado evento que organiza la Ciudad de Mendoza.

Foto: Prensa Ciudad de Mendoza / Gentileza.
Por Sitio Andino Departamentales

La Peatonal del Vino 2025 ya tiene definida su grilla musical y se prepara para vivir dos noches inolvidables en la Ciudad de Mendoza. El clásico evento regresa tras seis años y reunirá a miles de personas el sábado 15 y domingo 16 de noviembre, desde las 19 horas, en la explanada de Casa de Gobierno y el Parque Cívico. Cómo y dónde conseguir entradas.

Ciudad de Mendoza: ¿quiénes se presentan en la Peatonal del Vino 2025?

La propuesta del sábado 15 de noviembre está dedicada a la electrónica, con la presentación de reconocidos DJs y productores como Chapa y Castelo, Brigado Crew, Sempronio y Flor Parra.

Lee además
Ambos vehículos sufrieron importantes daños tras el accidente vial. 
En una esquina con semáforos

Terrible accidente vial entre dos autos en plena Ciudad de Mendoza
Exportaciones de Mendoza 2025: caída del 2% y crisis en el sector vitivinícola.
Retroceso

Exportaciones de Mendoza 2025: caída del 2% y crisis en el sector vitivinícola
flor parra
DJ Flor Parra

DJ Flor Parra

El domingo 16 de noviembre será el turno de las bandas, con un line up que promete hacer vibrar al público: Miranda!, Gauchito Club y Camila Cuccia, entre otros artistas que se anunciarán próximamente.

Además de la música, la propuesta incluirá arte, gastronomía y la posibilidad de disfrutar de más de 100 etiquetas de vino, en un encuentro que busca consolidar a Mendoza como Capital Internacional del Vino y epicentro cultural de la región.

gauchito club
Gauchito Club.

Gauchito Club.

Desde la organización destacaron que esta edición será un punto de reencuentro entre la ciudad, los artistas y el público, con una experiencia integral que combina lo mejor del vino mendocino, la música en vivo y la identidad cultural.

Cómo conseguir entradas para la Peatonal del Vino 2025

Según informaron desde la Ciudad de Mendoza, la entrada es gratuita y, en el sitio web de la municipalidad, ya se encuentra disponible la preventa de cuponeras para cada día.

De esta manera, la Peatonal del Vino 2025 no solo celebra la música y el vino, sino que también refuerza el posicionamiento de Mendoza en el turismo cultural y enológico, a través de un evento de entrada libre y con fuerte convocatoria.

Temas
Seguí leyendo

Control biológico con drones: el plan que se expande en la Ciudad de Mendoza

Un amplio operativo policial en Mendoza terminó con cinco detenidos y el secuestro de armas

La brutalidad detrás de los femicidios en Mendoza: vidas perdidas y cuerpos invisibilizados

Mendoza participa en los Juegos Nacionales Juveniles Evita 2025 con una delegación de 380 atletas

Detienen a mujer acusada de múltiples robos en locales de Ciudad

Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana en Mendoza

Vino Argentino: Mendoza reúne a expertos globales para discutir el futuro

Elecciones 2025 en la Ciudad de Mendoza: estas son las boletas que te encontrarás para votar

LO QUE SE LEE AHORA
Obras públicas en Guaymallén: así será el Plan Bianual hasta 2026
Inversión

Obras públicas en Guaymallén: así será el Plan Bianual hasta 2026

Las Más Leídas

La víctima fue identificada como Franco Patricio Aracena de 31 años.
Conmoción

Horror en Guaymallén: desapareció el viernes y lo hallaron hoy sin vida y maniatado en su casa

Cuándo cobro Becas Progresar en octubre 2025
Tomá nota

Cuándo cobro Becas Progresar en octubre 2025

Mendoza tendrá un vuelo directo con Brasil desde enero.
A planificar las vacaciones

Mendoza estrena un vuelo directo con Brasil y gestiona nuevas rutas aéreas internacionales

Los vecinos de la localidad de El Algarrobal reclaman semáforos y mayor seguridad 
Manifestación

Vecinos de El Algarrobal reclaman soluciones urgentes tras la muerte de dos niñas

La Legislatura de Mendoza aprobó el nuevo Estatuto el Empleado Público que envió el gobernador Alfredo Cornejo. 
polémica

Es ley la modificación del estatuto del empleado público: desempató Hebe Casado

Te Puede Interesar

Víctor Fayad presenta el proyecto de Presupuesto 2026 del gobierno de Alfredo Cornejo
Legislatura provincial

El gobierno de Mendoza presenta el Presupuesto 2026 con equilibrio fiscal, baja de impuestos y pedido de roll over

Por Sitio Andino Política
Familias temporarias: el Valle de Uco busca hogares que quieran contener a niños vulnerables.
Solidaridad

Familias temporarias: el Valle de Uco busca hogares que quieran contener a niños vulnerables

Por Natalia Mantineo
Ambos vehículos sufrieron importantes daños tras el accidente vial. 
En una esquina con semáforos

Terrible accidente vial entre dos autos en plena Ciudad de Mendoza

Por Pablo Segura