Mendoza vibra: la Peatonal del Vino confirma line up con bandas y DJs de primer nivel

La Peatonal del Vino 2025 ya tiene definida su grilla musical y se prepara para vivir dos noches inolvidables en la Ciudad de Mendoza. El clásico evento regresa tras seis años y reunirá a miles de personas el sábado 15 y domingo 16 de noviembre, desde las 19 horas, en la explanada de Casa de Gobierno y el Parque Cívico. Cómo y dónde conseguir entradas.
Ciudad de Mendoza: ¿quiénes se presentan en la Peatonal del Vino 2025?
La propuesta del sábado 15 de noviembre está dedicada a la electrónica, con la presentación de reconocidos DJs y productores como Chapa y Castelo, Brigado Crew, Sempronio y Flor Parra.
El domingo 16 de noviembre será el turno de las bandas, con un line up que promete hacer vibrar al público: Miranda!, Gauchito Club y Camila Cuccia, entre otros artistas que se anunciarán próximamente.
Además de la música, la propuesta incluirá arte, gastronomía y la posibilidad de disfrutar de más de 100 etiquetas de vino, en un encuentro que busca consolidar a Mendoza como Capital Internacional del Vino y epicentro cultural de la región.
gauchito club
Gauchito Club.
Foto: Prensa Ciudad de Mendoza / Gentileza.
Desde la organización destacaron que esta edición será un punto de reencuentro entre la ciudad, los artistas y el público, con una experiencia integral que combina lo mejor del vino mendocino, la música en vivo y la identidad cultural.
Cómo conseguir entradas para la Peatonal del Vino 2025
De esta manera, la Peatonal del Vino 2025 no solo celebra la música y el vino, sino que también refuerza el posicionamiento de Mendoza en el turismo cultural y enológico, a través de un evento de entrada libre y con fuerte convocatoria.