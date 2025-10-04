4 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Campaña en tensión

José Luis Espert, entre lágrimas y bronca: "Nos quieren entregar a los orcos"

José Luis Espert confirmó que sigue como candidato, negó cualquier vínculo con Fred Machado y acusó a Juan Grabois de armar una operación política.

José Luis Espert en la Casa de Gobierno.

José Luis Espert en la Casa de Gobierno.

“La estoy pasando muy mal, es muy angustiante”, señaló en Radio Mitre, al tiempo que se quebró al contar el mal momento de su familia con este escándalo. “Estoy roto por el estrago que este hijo de p... de Juan Grabois ha hecho con mi familia”, aseguró.

Lee además
insolita confusion de patricia bullrich en el caso machado
Llamado comprometedor

Insólita confusión de Patricia Bullrich en el caso Machado
Por común acuerdo, no se bajó la candidatura del diputado nacional para octubre.
Lo informó en redes

Pese a los rumores, José Luis Espert confirmó que no baja su candidatura

José Luis Espert culpa fuertemente a Juan Grabois

“Siento bronca con esta basura de Grabois, que es un delincuente”, indicó. Y remarcó: “Lo que está en juego es muy grande. Si nos caemos están los orcos esperando para comernos crudos. No podemos entregarle el país a estos hijos de p... de los kirchneristas”.

En la misma línea, Espert afirmó: “Unos meses después de haberme recibido de doctor en economía era narco. Solo por haberme metido en política un año”. Y agregó: “Tengo 4 títulos, me deslomé estudiando y trabajando desde chiquito”.

El diputado nacional explicó que los viajes que compartió con Fred Machado, el empresario detenido por vínculos con el narcotráfico, fueron solo para presentar sus libros. “Grabois es el que está detrás de todo esto”, advirtió. “Pequé de ingenuo, cuando confié en él, no era un narco. Me lo presentó gente muy honorable”, señaló.

“Me quedé corto en la respuesta que di, porque la gente está esperando otra cosa”, reconoció Espert. Y aclaró: “Es falso que me bajaron de actos. Nadie me pidió nada y no lo aceptaría tampoco. La campaña sigue con normalidad”.

Luego, se volvió a emocionar al mencionar el apoyo de su familia en medio de los cuestionamientos políticos. “Si estoy acá es porque mi familia me apoya”, remarcó.

“Con el respaldo del Presidente para mi es suficiente”, deslizó luego de que distintos funcionarios le exigieran explicaciones de las acusaciones en su contra. “No aceptaría ningún pedido político de nadie que no fuera el Presidente”, expresó.

José Luis Espert pidió la reunión con Javier Milei

“Le pedí yo la reunión al Presidente. Es mi amigo. Cada vez que le digo que quiero hablar con él no duda un minuto en recibirme”, confió Espert. “Soy absolutamente inocente y lo voy a probar. No hay ninguna duda y me voy a presentar ante la Justicia”, afirmó.

“El Presidente me hubiese pegado una patada en el oj... si sospechara que soy corrupto. Pero no tiene ninguna preocupación porque sabe quién soy y sabe quién es Grabois. Tiene muy claro que es una opereta”, indicó.

“Si no voy al Movistar Arena el lunes es porque me comprometí a estar en un programa para dar respuestas”, explicó en relación a los rumores de que lo bajaban de actos públicos.

En la reunión del viernes con Milei, evaluaron los pasos a seguir, en medio de las repercusiones por la presunta relación del economista con Fred Machado, un empresario argentino detenido por sus vínculos con el narcotráfico.

En medio del encuentro, del que también participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el asesor Santiago Caputo, Espert dejó un mensaje en X: “No me bajo nada”. El propio Milei compartió el posteo en su cuenta, desmintiendo así las versiones que incluso circularon en los pasillos de la Casa Rosada.

José Luis Espert confirmando que no se baja de la candidatura

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/jlespert/status/1973940577273299329&partner=&hide_thread=false

Desde finales de septiembre, Espert quedó envuelto en una polémica grave luego de una denuncia presentada por Juan Grabois. Acusaciones por presunto financiamiento ligado al narcotráfico, vuelos compartidos con Fred Machado y cuestionamientos sobre su patrimonio pusieron bajo la lupa su figura. En solo una semana la causa escaló, sumó testimonios y desencadenó fuertes reacciones políticas.

El 29 de septiembre, Grabois presentó ante la Justicia Federal una denuncia en la que argumentó que el economista habría recibido US$ 200.000 del empresario Fred Machado —detenido en causas de narcotráfico— y que esos fondos podrían haber sido usados para la campaña electoral de 2019 o incorporados a su patrimonio personal.

Temas
Seguí leyendo

José Luis Espert confirmó el vínculo con Machado y el cobro de U$S200.000 pero negó que haya sido por la campaña

¿Se baja de la candidatura? El dato que surge de la causa Espert que lo complica aún más

El Gobierno ratificó a Espert como candidato en medio de la polémica judicial

Bullrich exige a Espert aclarar vínculos con presuntos aportes del narcotráfico

Vinculan a José Luis Espert con fondos provenientes del narcotráfico: qué sanciones podría recibir

Mendoza avanza en un plan multipropósito para el río Mendoza y otros cauces

Mauricio Macri: "Después del 26 de octubre, el Gobierno iniciará una etapa de cambios"

Golpes y huevazos en la presentación de Javier Milei en Santa Fe

LO QUE SE LEE AHORA
Golpes y huevazos en la presentación de Javier Milei en Santa Fe.
En campaña

Golpes y huevazos en la presentación de Javier Milei en Santa Fe

Las Más Leídas

Extraño fenómeno en la provincia de Mendoza. video
Extraño fenómeno

¡Impactante! Un destello cruzó el cielo de Mendoza y se desintegró

Viento Zonda, este sábado en Mendoza.
Para este sábado

Alerta Amarilla por Viento Zonda en Mendoza: a que hora bajaría al llano y donde se sentiría con intensidad

Cuánto cuesta alquilar una vivienda en cada uno de los departamentos de Mendoza
MERCADO INMOBILIARIO

Cuánto cuesta alquilar una vivienda en cada uno de los departamentos de Mendoza

Zonda y calor este sábado en la provincia de Mendoza
El clima

Viento Zonda y caluroso: el pronóstico del tiempo en Mendoza este sábado

El hecho que derivó en un juicio civil ocurrió en la cárcel Almafuerte. 
sentencia

Juicio civil: millonaria condena al Estado por la golpiza a un preso

Te Puede Interesar

Supermercados lanzan promociones en bazar: qué comprar y hasta cuánto se puede ahorrar
ECONOMÍA FAMILIAR

Supermercados lanzan promociones en bazar: qué comprar y hasta cuánto se puede ahorrar

Por Sitio Andino Economía
Mendoza avanza en la generación de energía solar y buscan que en 2027 represente el 30% del total producido
Transición energética

Mapa interactivo: Mendoza avanza en la generación de energía solar y buscan que en 2027 represente el 30% del total producido

Por Sofía Pons
José Luis Espert en la Casa de Gobierno.
Campaña en tensión

José Luis Espert, entre lágrimas y bronca: "Nos quieren entregar a los orcos"

Por Sitio Andino Política