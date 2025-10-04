4 de octubre de 2025
Convocatoria 2025-2026

La provincia de Mendoza convoca a personal temporario para áreas ambientales y de seguridad

El Ministerio de Energía y Ambiente de la provincia de Mendoza recibirá postulaciones del 6 al 13 de octubre para cubrir vacantes en la temporada 2025-2026.

La convocatoria es abierta a todos los que deseen prestar servicios en estas áreas para la temporada 2025-2026 y que cumplan con las condiciones y los requisitos que se exponen. Quienes se presenten deben ser mayores de edad y quedan excluidos quienes formen parte del Registro de Deudores Alimentarios.

Los postulantes podrán presentar la documentación del 6 al 13 de octubre, por internet. Luego se evaluarán las candidaturas entre el 14 y el 20 de octubre. Posteriormente, se notificará de forma individual a los postulantes que se encuentren en estado de elegibilidad para avanzar en el proceso.

Finalmente, se publicará y notificará el listado definitivo de personas seleccionadas que deberán empezar a prestar servicios el 1 de noviembre de 2025. Los contratos finalizan el 30 de abril de 2026.

Vacantes a cubrir en la provincia de Mendoza

La carga horaria será la siguiente:

  • Áreas Naturales Protegidas: Día completo de servicio por 1 día de descanso (1 por 1) en turnos de 7 o 14 días, según la organización de cada Área Natural.
  • Plan de Manejo del Fuego: Día completo de servicio por 1 día de descanso (1 por 1) en turnos de 7 o 14 días, según la organización de cada base.
  • Náutica: Día completo de servicio por 1 día de descanso (1 por 1) en turnos que cubren viernes, sábados, domingos y feriados.

Durante la duración de la contratación, los honorarios se ajustarán en función de lo que determine el Poder Ejecutivo respecto de los contratos de la Administración Pública Provincial.

image

Cómo inscribirse en el Ministerio de Energía y Ambiente de la provincia de Mendoza

Cada postulante deberá, al realizar la inscripción, completar un formulario sobre formación académica, idiomas, capacitaciones específicas en curso, como primeros auxilios, medicina de montaña y experiencia de trabajo en temporadas anteriores y voluntariados.

Además, deberán adjuntar la siguiente documentación:

  • Copia del documento de identidad del postulante, de ambos lados.
  • Copia de título/s estudios y/o cursos realizados.
  • Certificado de estudios de idiomas. El conocimiento de idioma inglés es excluyente para los informadores turísticos.
  • Declaración Jurada de Conocimiento de las bases y Condiciones completa y firmada (Anexo I).
  • Carnet de conducir, en caso de corresponder, no excluyente.
  • Currículum Vitae.

El postulante deberá indicar una zona de trabajo de preferencia, aunque la autoridad de aplicación podrá designar y redistribuir al personal en función de las necesidades de servicios.

Las personas interesadas podrán inscribirse mediante sistema Ticket en el sitio del Ministerio de Energía y Ambiente o aquí.

