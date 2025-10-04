4 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
No te lo podés perder

Guía completa para visitar el Manzano Histórico, un rincón de la historia argentina

Descubrí el Manzano Histórico en Tunuyán: historia, naturaleza y cultura en uno de los destinos más emblemáticos de Mendoza. Conocelo en esta nota.

Guía completa para visitar el Manzano Histórico, un rincón de la historia argentina.

Guía completa para visitar el Manzano Histórico, un rincón de la historia argentina.

 Por Juan Pablo Strappazzon

En el departamento de Tunuyán se encuentra el emblemático Manzano Histórico, un lugar que se destaca tanto por su valor histórico como por su imponente belleza natural, y que se ha convertido en un destino imperdible para quienes visitan la provincia de Mendoza.

image.png
Manzano Histórico: un lugar clave para conocer la historia de San Martín en Mendoza

Manzano Histórico: un lugar clave para conocer la historia de San Martín en Mendoza

Todo sobre el Manzano Histórico: uno de los sitios más emblemáticos de Mendoza

El Manzano Histórico se encuentra en el distrito Los Chacayes, en el departamento de Tunuyán. A su vez, está ubicado a 119 km de la Ciudad de Mendoza, lo que equivale a aproximadamente una hora y media de viaje en auto.

Lee además
Esto no es el Caribe, pero este precioso destino en Mendoza te hará sentir como si lo fuera
Opción imperdible

Esto no es el Caribe, pero este precioso destino en Mendoza te hará sentir como si lo fuera
Turismo rural: la vida de campo y sus encantos en el Este de Mendoza
¿Te lo vas a perder?

Turismo rural: la vida de campo y sus encantos en el Este de Mendoza

En esta ocasión, Sitio Andino se comunicó con Elizabeth Marincak, quien está a cargo de la Dirección de Turismo de Tunuyán, y nos contó sobre el origen del lugar: "El paraje lleva ese nombre dado que, según consta en las memorias del coronel Manuel Olazábal, San Martín descansó en un manzano bajo un pabellón de ponchos el día 29 de enero de 1823, al regresar luego de la campaña libertadora. En la década del 30, el intendente Scaravelli comienza a gestionar una comisión para la construcción de un hito que conmemore ese hecho histórico. En el 1950, se inaugura el monumento Retorno a la Patria, realizado por el artista Luis Perlotti, que se inspira en un cuadro del pintor Fidel Roig Matóns."

Cómo llegar al Manzano Histórico

Embed

Posteriormente, detalló: "El patrimonio cultural se preserva poniendo en valor la historia local a través de un circuito San Martiniano que consta de la preservación del Árbol Histórico Nacional, el monumento Retorno a la Patria y el Museo Municipal Retorno a la Patria. Asimismo, el circuito se encuentra en el área natural protegida."

Con respecto a las actividades, Marincak afirmó: "El circuito se puede realizar con visitas guiadas, eso es con reserva previa, para conocer con más profundidad este hecho histórico que da identidad al pueblo de Tunuyán. Asimismo, el Museo Municipal Retorno a la Patria está disponible de lunes a domingo (todo el año) de 10 a 18 horas, cuenta con guías y la entrada es libre y gratuita."

Árbol Histórico en el Manzano Histórico
El Árbol Histórico Nacional que se encuentra en el Manzano Histórico

El Árbol Histórico Nacional que se encuentra en el Manzano Histórico

Luego agregó: "Alguien que se encuentra por primera vez en el Manzano, lo primero que va a conectar es con la naturaleza, con la tranquilidad del lugar, con la belleza del paisaje y con la historia local que tanto identifica al pueblo. Además también puede disfrutar de paseo de artesanos, puede disfrutar de paseo de mate, arroyos, puede disfrutar de un museo de ciencias naturales, como así también de un circuito biográfico san martiniano. Ahí se puede realizar en la reserva también senderismo y trekking."

Para finalizar, en relación a las recomendaciones, la profesional aconseja ser cuidadosos con el medio ambiente, llevarse la basura, no hacer fuego en zonas no habilitadas, y sobre todo, contar con protector solar, gorra e hidratación para recorrer la reserva de manera segura.

¿Querés descubrir los rincones más fascinantes de nuestra provincia? Hacé clic aquí y dejate sorprender por todo lo que esta provincia tiene para ofrecerte.

Temas
Seguí leyendo

Las Más Leídas

Extraño fenómeno en la provincia de Mendoza. video
Extraño fenómeno

¡Impactante! Un destello cruzó el cielo de Mendoza y se desintegró

El homicidio de Aracena fue perpetrado durante un robo. 
imputaron al único detenido

Un plan para ejecutar un robo, la hipótesis por el homicidio en Guaymallén

El violento hecho ocurrió en el barrio San Carlos de Genenral Alvear
investigación

El video del joven apuñalado por su novia en General Alvear

Ante el negocio del bullying, la DGE busca modificar el Código Contravencional.
Histórico

Ante el "negocio" del bullying, la DGE busca modificar el Código Contravencional

La Fiesta de la Cerveza de Godoy Cruz vuelve al Hipódromo: qué días se realizará.
Edición 2025

La Fiesta de la Cerveza de Godoy Cruz vuelve al Hipódromo: cuándo se realizará

Te Puede Interesar

Cuánto cuesta alquilar una vivienda en cada uno de los departamentos de Mendoza
MERCADO INMOBILIARIO

Cuánto cuesta alquilar una vivienda en cada uno de los departamentos de Mendoza

Por Soledad Maturano
Qué tipos de cáncer son más frecuentes en Mendoza y cómo se detectan
Innovación médica

Cáncer en Mendoza: avances en diagnóstico y tratamientos que marcan la diferencia

Por Celeste Funes
Zonda y calor este sábado en la provincia de Mendoza
El clima

Viento Zonda y caluroso: el pronóstico del tiempo en Mendoza este sábado

Por Sitio Andino Sociedad