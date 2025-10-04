Guía completa para visitar el Manzano Histórico, un rincón de la historia argentina.

En el departamento de Tunuyán se encuentra el emblemático Manzano Histórico , un lugar que se destaca tanto por su valor histórico como por su imponente belleza natural, y que se ha convertido en un destino imperdible para quienes visitan la provincia de Mendoza.

El Manzano Histórico se encuentra en el distrito Los Chacayes, en el departamento de Tunuyán . A su vez, está ubicado a 119 km de la Ciudad de Mendoza , lo que equivale a aproximadamente una hora y media de viaje en auto.

En esta ocasión, Sitio Andino se comunicó con Elizabeth Marincak , quien está a cargo de la Dirección de Turismo de Tunuyán , y nos contó sobre el origen del lugar: "El paraje lleva ese nombre dado que, según consta en las memorias del coronel Manuel Olazábal, San Martín descansó en un manzano bajo un pabellón de ponchos el día 29 de enero de 1823 , al regresar luego de la campaña libertadora. En la década del 30, el intendente Scaravelli comienza a gestionar una comisión para la construcción de un hito que conmemore ese hecho histórico. En el 1950, se inaugura el monumento Retorno a la Patria, realizado por el artista Luis Perlotti, que se inspira en un cuadro del pintor Fidel Roig Matóns."

Posteriormente, detalló: "El patrimonio cultural se preserva poniendo en valor la historia local a través de un circuito San Martiniano que consta de la preservación del Árbol Histórico Nacional, el monumento Retorno a la Patria y el Museo Municipal Retorno a la Patria. Asimismo, el circuito se encuentra en el área natural protegida ."

Con respecto a las actividades, Marincak afirmó: "El circuito se puede realizar con visitas guiadas, eso es con reserva previa, para conocer con más profundidad este hecho histórico que da identidad al pueblo de Tunuyán. Asimismo, el Museo Municipal Retorno a la Patria está disponible de lunes a domingo (todo el año) de 10 a 18 horas, cuenta con guías y la entrada es libre y gratuita."

Luego agregó: "Alguien que se encuentra por primera vez en el Manzano, lo primero que va a conectar es con la naturaleza, con la tranquilidad del lugar, con la belleza del paisaje y con la historia local que tanto identifica al pueblo. Además también puede disfrutar de paseo de artesanos, puede disfrutar de paseo de mate, arroyos, puede disfrutar de un museo de ciencias naturales, como así también de un circuito biográfico san martiniano. Ahí se puede realizar en la reserva también senderismo y trekking."

Para finalizar, en relación a las recomendaciones, la profesional aconseja ser cuidadosos con el medio ambiente, llevarse la basura, no hacer fuego en zonas no habilitadas, y sobre todo, contar con protector solar, gorra e hidratación para recorrer la reserva de manera segura.

