Cáncer en Mendoza: avances en diagnóstico y tratamientos que marcan la diferencia

Qué tipos de cáncer son más frecuentes en Mendoza y cómo se detectan

El 24 de septiembre se conmemoró, a nivel global, el Día de la Investigación contra el Cáncer , entendiendo que los avances científicos en lo relativo a una de las patologías más complejas del mundo es de vital importancia. En Mendoza , se estima que alrededor de 300 mujeres pierden la vida a causa del cáncer de mama y 60 a causa del tipo cérvico uterino . Por este motivo, desde el gobierno provincial se hace hincapié en la prevención y el acceso a tratamientos.

En diálogo con Sitio Andino , el doctor Adolfo Capo , oncólogo de gran trayectoria y con experiencia en el Programa Oncológico Provincial y Fundación COIR, analizó el estado actual local en el diagnóstico y tratamiento del cáncer , un área donde Mendoza se distingue del resto del país por su cobertura y avances tecnológicos.

“ La asistencia de todos los referentes a oncología en Mendoza es una condición de Estado, es una política distinta al resto del país ”, señaló Capo, destacando que este sistema está respaldado por leyes provinciales que garantizan continuidad para este tipo de enfermedad más allá de los cambios de gestión.

El especialista subrayó que cerca del 39% de la población mendocina no cuenta con obra social. Para ese sector, el programa oncológico provincial garantiza acceso gratuito a medicamentos y estudios de alta complejidad.

“Tiene un nivel de cobertura mejor que la inmensa mayoría de las obras sociales y mejor que buena parte de las prepagas”, explicó Capo. Además, resaltó que los pacientes acceden a la misma calidad de asistencia sin las trabas burocráticas que muchas veces imponen otras coberturas.

Según datos oficiales, este programa —vigente desde hace más de 30 años por la ley 5579/90— es considerado uno de los más completos del país, al incluir no sólo medicamentos sino también servicios de alta tecnología.

Diagnóstico de alta complejidad

En cuanto al diagnóstico de cáncer, Capo detalló tres áreas clave:

Imágenes complejas , realizadas en la Escuela de Medicina Nuclear (FUESMEN) , con sedes en Mendoza, Maipú, Valle de Uco y San Rafael .

, realizadas en la , con sedes en . Estudios moleculares , que pueden realizarse dentro o fuera de la provincia y son cubiertos por el programa en tumores complejos como pulmón o pediátricos.

, que pueden realizarse dentro o fuera de la provincia y son cubiertos por el programa en tumores complejos como pulmón o pediátricos. Ley de Cáncer Hereditario, que permite realizar estudios genéticos a pacientes con riesgo, cubiertos al 100%, incluyendo a familiares directos si el resultado es positivo.

En este punto, el oncólogo destacó que Mendoza cuenta con el único PET resonador del país, un equipo de última generación que permite diagnósticos más precisos que la tomografía convencional.

Tipos de cáncer más frecuentes

Mendoza, además, cuenta con un Registro Provincial de Tumores reconocido por la OMS-IARC como referente en Latinoamérica. Gracias a esta herramienta, se sabe que el cáncer más frecuente es el de mama, seguido por colon y próstata en hombres.

cancer, laboratorio, investigacion, salud.jpg Uno de los principales problemas tanto a nivel provincial como nacional es la falta de patólogos y, en consecuencia, la demora en las biopsias.

En pacientes asistidos por el Estado, el segundo tumor en incidencia es el cáncer de cuello uterino, lo que refleja las diferencias socioeconómicas de la población. “El primer tumor es mama, lejos, muy lejos con respecto al segundo. En el ámbito público, el segundo es cuello uterino”, precisó Capo.

Avances tecnológicos y desafíos

En materia de tratamiento, la provincia de Mendoza también incorporó técnicas innovadoras como la braquiterapia de alta tasa, única en la región, para el abordaje del cáncer de cuello uterino. “Hubo avances extremadamente importantes con los test poblacionales de VPH y la incorporación de nueva tecnología en radioterapia”, subrayó Capo.

Sin embargo, uno de los principales problemas sigue siendo la falta de patólogos. “Es una problemática crítica en la provincia, en el país y en el mundo. Cada vez hay menos patólogos y poco incentivo a formarse en esa especialidad”, advirtió el especialista.

De acuerdo con lo publicado por este medio, en Santa Fe (95) y Córdoba (92) son la que más profesionales tienen, mientras que en Santiago del Estero hay uno solo y en Santa Cruz dos. Formosa y Tierra del Fuego tienen siete patólogos cada una y La Pampa cuenta con nueve. En Catamarca, San Luis, Jujuy, La Rioja hay entre tres y cinco profesionales para atender la demanda de estudios de muestras de cada uno de esos distritos. Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Mendoza, Salta, Neuquén, Misiones, Río Negro, San Juan o Tucumán, cuentan con entre 11 y 36, en cada caso. En Chaco, no se registran especialistas asociados.

El factor económico de la innovación

Capo también remarcó el impacto de los medicamentos de alto costo. “Se acuñó el término de toxicidad económica de los medicamentos. Es un problema transversal en todo el mundo”, explicó.

Para enfrentar este reto, Mendoza implementa un sistema de preparación centralizada que permite trazar los fármacos y reasignarlos en caso de que un paciente no pueda utilizarlos. Esta estrategia, según Capo, evita desperdicios millonarios y garantiza equidad en el acceso.

“El principal desafío es cómo identificar qué nuevas tecnologías generan valor y cómo gestionarlas de la forma más equitativa y justa posible”, concluyó el experto.