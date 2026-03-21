Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, sábado 21 de marzo

El Paso Pehuenche , que conecta Argentina y Chile a través de la ruta 145, habilitó el tránsito este sábado 21 marzo a partir de las 12, para todo tipo de vehículos, en ambos sentidos . La decisión se tomó tras una r eunión entre las autoridades de ambos países , una vez que las máquinas despejaran la calzada en todo el trayecto.

La coordinación fronteriza había dispuesto el cierre del camino el viernes, ante el pronóstico de condiciones climáticas adversas que complicaban la transitabilidad en la zona.

Paso Pehuenche: cierre total desde el viernes por mal tiempo y riesgo en la transitabilidad

La Ruta Nacional 145 permanece transitable con precaución, entre la localidad de Las Loicas y el límite internacional , por calzada en reparación en algunos sectores y humedad en la calzada.

Este camino es una gran opción para unir la región y la provincia de Mendoza por Malargüe . Además, conecta con la localidad de Talca, al otro lado de la Cordillera, por ruta asfaltada.

Cabe recordar que el horario de cruce por el paso fronterizo es el siguiente:

Salida de Argentina: de 8 a 19.

de 8 a 19. Ingreso a Argentina: de 8 a 20.

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Pehuenche

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno y portación de cadenas para el rodado.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.