21 de marzo de 2026
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Paso Pehuenche

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, sábado 21 de marzo

El Paso Pehuenche es una opción importante en la conectividad entre Chile y Mendoza. Conocé el estado del Paso para este sábado 21 de marzo.

El Paso Pehuenche permanece cerrado este sábado 21 de marzo, por malas condiciones meteorológicas.

El Paso Pehuenche permanece cerrado este sábado 21 de marzo, por malas condiciones meteorológicas.

Por Sitio Andino Sociedad

El Paso Pehuenche, que conecta Argentina y Chile a través de la ruta 145, habilitó el tránsito este sábado 21 marzo a partir de las 12, para todo tipo de vehículos, en ambos sentidos. La decisión se tomó tras una reunión entre las autoridades de ambos países, una vez que las máquinas despejaran la calzada en todo el trayecto.

Comunicado Pehuenche 21-03

La coordinación fronteriza había dispuesto el cierre del camino el viernes, ante el pronóstico de condiciones climáticas adversas que complicaban la transitabilidad en la zona.

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La importancia del Paso Pehuenche

Este camino es una gran opción para unir la región y la provincia de Mendoza por Malargüe. Además, conecta con la localidad de Talca, al otro lado de la Cordillera, por ruta asfaltada.

Cabe recordar que el horario de cruce por el paso fronterizo es el siguiente:

  • Salida de Argentina: de 8 a 19.
  • Ingreso a Argentina: de 8 a 20.

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Pehuenche

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno y portación de cadenas para el rodado.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

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