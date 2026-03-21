21 de marzo de 2026
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Sitio Andino
Síndrome de Down

El derecho que las personas con Síndrome de Down reclaman en Mendoza

Tras haber conquistado espacios en las escuelas, hoy la batalla de las personas con Síndrome de Down se traslada al mercado del empleo.

El derecho que las personas con Síndrome de Down reclaman en Mendoza.

El derecho que las personas con Síndrome de Down reclaman en Mendoza.

 Por Natalia Mantineo

Cada 21 de marzo, el Día Mundial del Síndrome de Down recuerda que la diversidad genética es parte de la condición humana, no una enfermedad. En la provincia de Mendoza, esta fecha trasciende la concientización para transformarse en un reclamo de acción concreta: la inclusión laboral real.

La historia de esta lucha tiene nombres y rostros en la Asociación Down Mendoza (ADOM), una organización civil que nació hace aproximadamente diez años. Lo que comenzó como un círculo de padres buscando consuelo y "catarsis" ante la llegada de un hijo con discapacidad, hoy es una estructura profesional que acompaña el ciclo de vida de sus integrantes.

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Síndrome de Down: el trabajo de ADOM, a una década de su creación

Claudia Olguín, tesorera de ADOM, dialogó con Sitio Andino sobre el crecimiento de la entidad y el posicionamiento en Mendoza: "Las familias primerizas llegaban con dudas y miedo; compartíamos la experiencia vivida para contenernos. Pero los objetivos fueron mutando porque nuestros hijos crecieron", explicó.

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El trabajo realizado por ADOM fue fundamental para que en Mendoza se lograra la inclusión escolar.

El trabajo realizado por ADOM fue fundamental para que en Mendoza se lograra la inclusión escolar.

El desafío de abrir puertas en las empresas

A pesar de los avances sociales, el mercado laboral sigue siendo el "techo de cristal" para esta población. "Hoy no hay muchas oportunidades; son pocos los espacios o las empresas que ofrecen trabajos", señaló Olguín y agregó que "en las escuelas, las barreras están en la falta de capacitación"

La preocupación actual de la organización es preparar a los jóvenes para que su llegada al mundo del trabajo sea competitiva y genuina, no un mero gesto de asistencia.

Con este objetivo, ADOM ha organizado un encuentro clave para el próximo 1 de abril en la Biblioteca y Mediateca de Godoy Cruz. Allí, se dialogará directamente con empresas locales para derribar prejuicios y demostrar que la inclusión es productiva.

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El mayorista Oscar David, una de las empresas que insertó en su campo laboral a Benjamín, un joven con Síndrome de Down.

El mayorista Oscar David, una de las empresas que insertó en su campo laboral a Benjamín, un joven con Síndrome de Down.

Dignidad frente a la caridad

El lema de este año, "Más inclusión, mejor educación", funciona como un paraguas para una exigencia que las familias sostienen con firmeza. Para Olguín, es vital cambiar la mirada del empleador y de la sociedad en general: "No nos hacen un favor incluyendo a los chicos; no es caridad, es un derecho".

El Síndrome de Down, esa alteración en el cromosoma 21 que genera discapacidad intelectual, no impide el aporte valioso a la comunidad. El reclamo en Mendoza es claro: que el respeto y la dignidad dejen de ser conceptos abstractos y se traduzcan en un puesto de trabajo, un sueldo y la posibilidad de proyectar una vida propia.

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Preguntas y respuestas sobre la inclusión y el Síndrome de Down

¿Qué es el Síndrome de Down y por qué se conmemora el 21 de marzo?

El Síndrome de Down no es una enfermedad, sino una alteración genética que ocurre cuando existe material extra en el cromosoma 21. La ONU eligió el 21 de marzo (21/03) precisamente para simbolizar la trisomía del par 21. Esta fecha busca reivindicar la autonomía, los derechos y la valiosa contribución de estas personas a la diversidad social.

¿Cuál es el principal desafío que enfrentan las familias hoy en Mendoza?

Tras haber avanzado significativamente en la inclusión escolar, el gran desafío actual es la inclusión laboral. Organizaciones como ADOM señalan que, aunque los jóvenes están capacitados, todavía existen prejuicios y pocas vacantes reales en las empresas. El objetivo es que el empleo sea visto como un derecho a la independencia y no como un acto de caridad.

¿Qué importancia tiene el entorno social en este proceso?

El entorno es fundamental para derribar barreras. Como sostiene la organización ADOM, la inclusión no es "hacer un favor", sino reconocer la dignidad del otro. Para la sociedad y los compañeros de trabajo, es una oportunidad de aprender sobre la tolerancia y la diversidad, entendiendo que existen diferentes ritmos y formas de aprendizaje que enriquecen cualquier ámbito humano.

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