4 de octubre de 2025
Sitio Andino
Ráfagas de hasta 75km/h

Relevamiento de afectaciones tras el paso del Viento Zonda por Mendoza

El zonda finalmente y como estaba anunciado desde el SMN se instaló en el llano y dejó algunas incidencias menores. Aquí, el relevamiento de los daños causados.

image

Si bien los daños reportados no tuvieron la magnitud de otras ocasiones, la fuerza del viento se hizo sentir especialmente en regiones del Norte y el Este.

A continuación, te contamos en detalles sobre el último relevamiento llevado a cabo por Defensa Civil a la hora 21.30.

Relevamiento de Defensa Civil tras el viento Zonda

  • Guaymallén: Personal de Bomberos Voluntarios en conjunto con bomberos Cuartel Central, trabajan en un incendio de vivienda en calle Pascual Toso y calle Pellegrini. El incendio se encuentra controlado con tareas de enfriamiento, afectaciones en un ambiente.

Viento Zonda en Mendoza, fuertes ráfagas

  • Potrerillos: Se registraron cortes del suministro eléctrico cuales fueron resueltos hace instantes.

  • Lavalle: 5 árboles y un poste caído.

  • Luján de Cuyo: 2 árboles y 5 postes de la misma línea caídos.

  • Rivadavia: Un árbol caído sobre un vehículo sin personas en el interior.

Total de novedades ingresadas a esta base COR e informadas por los coordinadores municipales: 15.

Se mantiene monitoreo permanente, por parte de la Dirección Provincial de Defensa Civil.

Lo que resta del día, tras el viento zonda

image

