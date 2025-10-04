Relevamiento de afectaciones tras el paso del Viento Zonda por Mendoza

Durante la jornada de este sábado, el viento zonda bajó al llano y tuvo a mal traer a los mendocinos que habitan en distintos puntos de la provincia. Debido a este fenómeno natural, se produjeron algunas afectaciones en la provincia de Mendoza.
Si bien los daños reportados no tuvieron la magnitud de otras ocasiones, la fuerza del viento se hizo sentir especialmente en regiones del Norte y el Este.
A continuación, te contamos en detalles sobre el último relevamiento llevado a cabo por Defensa Civil a la hora 21.30.
Relevamiento de Defensa Civil tras el viento Zonda
Guaymallén: Personal de Bomberos Voluntarios en conjunto con bomberos Cuartel Central, trabajan en un incendio de vivienda en calle Pascual Toso y calle Pellegrini. El incendio se encuentra controlado con tareas de enfriamiento, afectaciones en un ambiente.
Viento Zonda en Mendoza, fuertes ráfagas
Potrerillos: Se registraron cortes del suministro eléctrico cuales fueron resueltos hace instantes.
Lavalle: 5 árboles y un poste caído.
Luján de Cuyo: 2 árboles y 5 postes de la misma línea caídos.
Rivadavia: Un árbol caído sobre un vehículo sin personas en el interior.
Total de novedades ingresadas a esta base COR e informadas por los coordinadores municipales: 15.
Se mantiene monitoreo permanente, por parte de la Dirección Provincial de Defensa Civil.