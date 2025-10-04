Relevamiento de afectaciones tras el paso del Viento Zonda por Mendoza

Durante la jornada de este sábado, el viento zonda bajó al llano y tuvo a mal traer a los mendocinos que habitan en distintos puntos de la provincia. Debido a este fenómeno natural, se produjeron algunas afectaciones en la provincia de Mendoza .

Si bien los daños reportados no tuvieron la magnitud de otras ocasiones, la fuerza del viento se hizo sentir especialmente en regiones del Norte y el Este.

Educación La Dirección General de Escuelas realizará el Congreso Provincial Matemática 5.0

Inclusión Promueven en Malargüe la inclusión sensorial a través del Braille y la ciencia

A continuación, te contamos en detalles sobre el último relevamiento llevado a cabo por Defensa Civil a la hora 21.30.

Viento Zonda en Mendoza, fuertes ráfagas

Embed

Potrerillos: Se registraron cortes del suministro eléctrico cuales fueron resueltos hace instantes.

Lavalle: 5 árboles y un poste caído.

Luján de Cuyo: 2 árboles y 5 postes de la misma línea caídos.

Rivadavia: Un árbol caído sobre un vehículo sin personas en el interior.

Total de novedades ingresadas a esta base COR e informadas por los coordinadores municipales: 15.

Se mantiene monitoreo permanente, por parte de la Dirección Provincial de Defensa Civil.

Lo que resta del día, tras el viento zonda