Promueven en Malargüe la inclusión sensorial a través del Braille y la ciencia

Taller de Braille en Malargüe.

Por Claudio Altamirano







Docentes, guías de turismo y público en general participaron en Malargüe del Taller de Estimulación de los Sentidos, una propuesta basada en herramientas táctiles y en el sistema Braille. La capacitación estuvo orientada a mejorar la percepción a través de todos los sentidos, haciendo hincapié en el uso del tacto y del oído.

La doctora Beatriz García, refiriéndose a los talleres desarrollados hasta este sábado en la sala de inducción del Planetario Malargüe, explicó que la formación se centró “en la estimulación de los sentidos”, promoviendo “una aproximación al mundo natural no sólo desde la vista, sino también mediante el tacto, el oído y el olfato” para reconocer el entorno.

WhatsApp Image 2025-10-04 at 20.53.42 Beatriz García. “A la naturaleza podemos interrogarla no sólo observándola, sino detectándola de muchas formas”, remarcó la investigadora mendocina. Añadió además que esta iniciativa “forma parte de una línea de trabajo que denominamos astronomía para todos, orientada a la equidad, la inclusión y la diversidad”. En esta ocasión, la capacitación “estuvo dirigida al público en general, docentes y guías de turismo, que ahora cuentan con nuevas herramientas para aplicar en sus actividades con los visitantes”.

Introducción al sistema Braille Por su parte, Belén González, una de las capacitadoras, se refirió al sistema Braille y destacó que “se complementa con la ciencia y la tecnología”. Subrayó la importancia de “darle visibilidad, porque es la manera en que muchas personas con discapacidad visual pueden acceder a la información y la comunicación”.

En diálogo con SITIO ANDINO, González señaló que “hemos estado trabajando en la estimulación cognitiva para despertar los sentidos, lo básico para que las personas puedan conocerse e interactuar con quienes tienen discapacidad”. WhatsApp Image 2025-10-04 at 20.52.36 Belén González. Además, hizo hincapié en la necesidad de formarse en Braille, un sistema de lectoescritura que, según explicó, “no resulta tan complejo de aprender para las personas con vista, ya que pueden apoyarse en ese sentido”. Indicó también que “no lleva más de tres clases adquirir las nociones básicas”, dado que en estos talleres “se han concentrado los contenidos como una iniciación al aprendizaje del sistema”.

