17 de marzo de 2026
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Robo

Imputaron a un menor en Malargüe tras la investigación por robo en banda

El joven de 17 años había sido identificado y aprehendido luego de un operativo policial en la zona este de la ciudad de Malargüe.

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Por Claudio Altamirano

El Ministerio Público Fiscal de Mendoza informó sobre un hecho ocurrido el pasado jueves por la noche en Malargüe, donde un adolescente denunció un asalto en banda. Por el caso, un menor de 17 años fue imputado por robo y aprehendido en el lugar por personal policial.

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El episodio tuvo lugar alrededor de las 20.40 del último jueves, cuando la víctima se dirigió a un comercio ubicado sobre calle General Roca, en inmediaciones de la intersección con Ingeniero Francisco Álvarez, con el objetivo de realizar fotocopias de apuntes escolares. Tras completar el trámite, emprendió el regreso con sus pertenencias guardadas en un sobre de papel madera.

Según consta en la denuncia, al circular por la zona de calles Adrián Illescas y Francisco Amigorena, frente a Plaza Belgrano, el adolescente fue interceptado por dos jóvenes, a quienes reconoció como menores de edad, que estaban acompañados por dos mujeres, de quienes no se lograron obtener datos.

En ese contexto, uno de los sujetos lo sujetó del brazo, mientras el otro exigía elementos a las acompañantes al grito de “pasame la punta y el cuchillo”. Acto seguido, se apoderaron del sobre que llevaba la víctima. Sin embargo, el joven logró zafarse y huyó hacia su domicilio, donde relató lo ocurrido a su madre.

Posteriormente, tras un llamado al 911 que alertaba sobre disturbios en la vía pública, efectivos de Cuerpos Especiales de la Policía de Mendoza acudieron al lugar y lograron identificar a los presuntos autores en las inmediaciones. En ese momento, la víctima arribó por sus propios medios y reconoció a los involucrados, lo que derivó en la aprehensión de los sindicados.

El menor detenido fue trasladado a la Comisaría 24 de Malargüe de la Policía de Mendoza, donde quedó a disposición de la Justicia. Según trascendió de fuentes confiables, los implicados serían conocidos en la zona.

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