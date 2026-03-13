Asalto en el centro de Malargüe terminó con una persecución y dos menores detenidos

Un nuevo episodio delictivo protagonizado por menores de edad volvió a encender la preocupación en la zona céntrica de Malargüe . Dos adolescentes fueron aprehendidos por la Policía de Mendoza luego de asaltar a un joven con un arma blanca, en un hecho ocurrido a pocos metros de otro ilícito reciente.

El Ministerio de Seguridad de Mendoza informó que efectivos de la Policía de Mendoza volvieron a intervenir en un hecho de inseguridad protagonizado por menores en el radio céntrico de la ciudad de Malargüe . El episodio se registró durante la noche del jueves, en un sector muy transitado y con importante presencia de comercios.

De acuerdo con la información oficial, cerca de las 21 horas personal de la Unidad Motorizada que realizaba tareas de patrullaje preventivo observó a tres individuos en la vía pública, en actitud sospechosa. Mientras los uniformados se aproximaban para identificarlos, se presentó una mujer junto a su hijo de 16 años, quien relató que minutos antes había sido interceptado por esos sujetos.

Según indicó la víctima, los jóvenes lo abordaron en plena vía pública y uno de ellos le exhibió un arma blanca para intimidarlo . Bajo amenazas, los delincuentes le sustrajeron pertenencias personales y luego intentaron retirarse del lugar.

Ante esta situación, el personal policial intervino de inmediato. Al advertir la presencia de los uniformados, los sospechosos intentaron darse a la fuga, lo que derivó en una breve persecución por la zona.

Finalmente, los efectivos lograron la aprehensión de dos de los involucrados, quienes resultaron ser menores de edad, de 14 y 17 años. El procedimiento se concretó a pocos metros del lugar del hecho, en la intersección de avenida Rufino Ortega y Adrián Illescas.

Se trata de un punto neurálgico del centro malargüino, donde funcionan numerosos locales comerciales y que se ubica frente a la Plaza General Belgrano, un espacio público que registra movimiento constante de vecinos durante gran parte del día.

El caso vuelve a poner en foco la reiteración de hechos delictivos protagonizados por menores en sectores céntricos de la ciudad, generando inquietud entre comerciantes y transeúntes que frecuentan la zona. Mientras tanto, la Justicia intervino en la causa para determinar las medidas correspondientes respecto de los adolescentes involucrados.