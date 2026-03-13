13 de marzo de 2026
Asalto en el centro de Malargüe terminó con una persecución y dos menores detenidos

Dos ladrones de 14 y 17 años fueron aprehendidos en Malargüe tras amenazar con un arma blanca a un chico de 16 años. El asalto fue frente a Plaza Belgrano.

Otro delito en Malargüe protagonizado por menores de edad. 

 Por Claudio Altamirano

Un nuevo episodio delictivo protagonizado por menores de edad volvió a encender la preocupación en la zona céntrica de Malargüe. Dos adolescentes fueron aprehendidos por la Policía de Mendoza luego de asaltar a un joven con un arma blanca, en un hecho ocurrido a pocos metros de otro ilícito reciente.

El Ministerio de Seguridad de Mendoza informó que efectivos de la Policía de Mendoza volvieron a intervenir en un hecho de inseguridad protagonizado por menores en el radio céntrico de la ciudad de Malargüe. El episodio se registró durante la noche del jueves, en un sector muy transitado y con importante presencia de comercios.

De acuerdo con la información oficial, cerca de las 21 horas personal de la Unidad Motorizada que realizaba tareas de patrullaje preventivo observó a tres individuos en la vía pública, en actitud sospechosa. Mientras los uniformados se aproximaban para identificarlos, se presentó una mujer junto a su hijo de 16 años, quien relató que minutos antes había sido interceptado por esos sujetos.

Asalto en la vía pública de Malargüe

Según indicó la víctima, los jóvenes lo abordaron en plena vía pública y uno de ellos le exhibió un arma blanca para intimidarlo. Bajo amenazas, los delincuentes le sustrajeron pertenencias personales y luego intentaron retirarse del lugar.

Ante esta situación, el personal policial intervino de inmediato. Al advertir la presencia de los uniformados, los sospechosos intentaron darse a la fuga, lo que derivó en una breve persecución por la zona.

Finalmente, los efectivos lograron la aprehensión de dos de los involucrados, quienes resultaron ser menores de edad, de 14 y 17 años. El procedimiento se concretó a pocos metros del lugar del hecho, en la intersección de avenida Rufino Ortega y Adrián Illescas.

Se trata de un punto neurálgico del centro malargüino, donde funcionan numerosos locales comerciales y que se ubica frente a la Plaza General Belgrano, un espacio público que registra movimiento constante de vecinos durante gran parte del día.

El caso vuelve a poner en foco la reiteración de hechos delictivos protagonizados por menores en sectores céntricos de la ciudad, generando inquietud entre comerciantes y transeúntes que frecuentan la zona. Mientras tanto, la Justicia intervino en la causa para determinar las medidas correspondientes respecto de los adolescentes involucrados.

